Гендиректор «Ростова» о приостановке спонсирования «Ростсельмашем»: «Готовы потерпеть, потом все компенсируется. Мы уменьшили долг на 400–500 млн рублей, в апреле спишем еще 1,1 млрд»

Гендиректор «Ростова»: в апреле спишем еще 1,1 млрд рублей долга.

Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о приостановке спонсирования клуба «Ростсельмашем».

Ранее стало известно, что Контрольно-счетная палата Ростовской области признала состояние клуба критическим: по состоянию на весну 2025 года отрицательные чистые активы «Ростова» достигали 2 млрд рублей.

– У нас с «Ростсельмашем» подписано спонсорское соглашение на год. Более того, мы недавно получили денежные средства, компания все платит по графику. Никаких официальных писем от «Ростсельмаша» мы не получали. Возможно, у коллег есть временные трудности, но у нас и раньше такое было с другими партнерами. Мы готовы потерпеть, а потом все это нам компенсируется. Не вижу никаких проблем.

У нас сейчас проходит аудит. По предварительным оценкам, мы уменьшили долг на 400–500 миллионов рублей от той суммы, которая была по итогам 2024 года. Когда баланс будет сдан, появится более точная информация.

– За счет чего?

– За счет оптимизации, спонсорских вливаний. Тут много факторов.

– Уже есть планы по уменьшению долга в 2026 году?

– Надеюсь, что мы существенно снизим сумму задолженности. Думаю, в апреле спишем еще 1,1 миллиарда рублей. У нас официально запущена определенная процедура, сейчас идут процессы согласования. Она закончится только в апреле – надеюсь, положительно. Что за процедура, раньше времени озвучивать не могу, к сожалению, – сказал Гончаров.