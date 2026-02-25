  • Спортс
  • Гендиректор «Ростова» о приостановке спонсирования «Ростсельмашем»: «Готовы потерпеть, потом все компенсируется. Мы уменьшили долг на 400–500 млн рублей, в апреле спишем еще 1,1 млрд»
17

Гендиректор «Ростова» о приостановке спонсирования «Ростсельмашем»: «Готовы потерпеть, потом все компенсируется. Мы уменьшили долг на 400–500 млн рублей, в апреле спишем еще 1,1 млрд»

Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о приостановке спонсирования клуба «Ростсельмашем».

Ранее стало известно, что Контрольно-счетная палата Ростовской области признала состояние клуба критическим: по состоянию на весну 2025 года отрицательные чистые активы «Ростова» достигали 2 млрд рублей.

– У нас с «Ростсельмашем» подписано спонсорское соглашение на год. Более того, мы недавно получили денежные средства, компания все платит по графику. Никаких официальных писем от «Ростсельмаша» мы не получали. Возможно, у коллег есть временные трудности, но у нас и раньше такое было с другими партнерами. Мы готовы потерпеть, а потом все это нам компенсируется. Не вижу никаких проблем.

У нас сейчас проходит аудит. По предварительным оценкам, мы уменьшили долг на 400–500 миллионов рублей от той суммы, которая была по итогам 2024 года. Когда баланс будет сдан, появится более точная информация.

– За счет чего?

– За счет оптимизации, спонсорских вливаний. Тут много факторов.

– Уже есть планы по уменьшению долга в 2026 году?

– Надеюсь, что мы существенно снизим сумму задолженности. Думаю, в апреле спишем еще 1,1 миллиарда рублей. У нас официально запущена определенная процедура, сейчас идут процессы согласования. Она закончится только в апреле – надеюсь, положительно. Что за процедура, раньше времени озвучивать не могу, к сожалению, – сказал Гончаров.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
деньги
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
кризис
бизнес
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да мы все готовы потерпеть) опыта вагон
Терпите, но компенсации никакой не будет. Терпение это дорога в один конец.
а в декабре этот Гончаров утверждал, что никаких долгов у Ростова нету, а тут уже уменьшили долг на 400–500 миллионов рублей и еще 1,1 млрд надо отдать
Ответ sebastian1410
а в декабре этот Гончаров утверждал, что никаких долгов у Ростова нету, а тут уже уменьшили долг на 400–500 миллионов рублей и еще 1,1 млрд надо отдать
" уменьшили долг на 400–500 миллионов рублей ". Он даже не может сказать на сколько точно уменьшили, 100 миллионов туда - сюда, у богатых свои причуды, нам гоям, их не понять)
Ответ Митя Танин
" уменьшили долг на 400–500 миллионов рублей ". Он даже не может сказать на сколько точно уменьшили, 100 миллионов туда - сюда, у богатых свои причуды, нам гоям, их не понять)
А он в интервью до копейки должен отчитываться что ли?
ФК Ростов за свою историю в каких только передрягах не был. Так что не сомневаюсь, что всё будет хорошо. Крепкий середняк, который будет не раз трепать нервы топам на радость своим болельщикам.
