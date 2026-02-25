  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» пропустил от «Буде-Глимт» после ошибки Аканджи. Защитник потерял мяч, пытаясь развернуться под прессингом возле своей штрафной
17

«Интер» пропустил от «Буде-Глимт» после ошибки Аканджи. Защитник потерял мяч, пытаясь развернуться под прессингом возле своей штрафной

Мануэль Аканджи допустил результативную ошибку в матче с «Буде-Глимт».

«Интер» пропустил от «Буде-Глимт» после ошибки Мануэля Аканджи.

Итальянская команда принимает норвежскую в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (0:1, второй тайм). На 58-й минуте защитник хозяев Мануэль Аканджи попытался развернуться рядом со своей штрафной площадью под прессингом соперника и отпустил от себя мяч – его отобрал Уле Дидрик Бломберг.

Норвежец вошел в штрафную и пробил – Ян Зоммер отразил этот удар, но Йенс Хеуге добил в пустые ворота. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25972 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoИнтер
logoЯн Зоммер
logoБуде-Глимт
logoвысшая лига Норвегия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМануэль Аканджи
logoсерия А Италия
logoУле Дидрик Бломберг
logoЙенс Хеуге
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мда, после 0:5 от ПСЖ… так играть с командой, которая почти в 10 раз дешевле по составу…
Это обосрамс не только Интера, а всей Серии А, к сожалению. Но будто бы ничего удивительного, всё закономерно.
Опять поле виновато?
Как я и говорил неделю назад ! Интер ничего не сделает ! Пропустит и возможно забьет ...
Я в фифе также делаю. Беру мяч защитником и пытаюсь всех обвести и забить. Бывает
Защитник-косяпор, не понравился еще во времена игры за Дортмунд.
