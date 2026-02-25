«Интер» пропустил от «Буде-Глимт» после ошибки Аканджи. Защитник потерял мяч, пытаясь развернуться под прессингом возле своей штрафной

Мануэль Аканджи допустил результативную ошибку в матче с «Буде-Глимт».

«Интер » пропустил от «Буде-Глимт » после ошибки Мануэля Аканджи .

Итальянская команда принимает норвежскую в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (0:1, второй тайм). На 58-й минуте защитник хозяев Мануэль Аканджи попытался развернуться рядом со своей штрафной площадью под прессингом соперника и отпустил от себя мяч – его отобрал Уле Дидрик Бломберг.

Норвежец вошел в штрафную и пробил – Ян Зоммер отразил этот удар, но Йенс Хеуге добил в пустые ворота.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.