Семак о финансовом положении «Зенита»: «Мы перешли в некий режим оптимизации, как и большинство клубов. Все обязательства перед игроками выполняются»
Семак: «Зенит» перешел в некий режим оптимизации.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о текущем финансовом положении клуба.
– Говорят, что «Зенит» перешел в режим экономии. Вы как-то это ощутили?
– Клуб выполняет все обязательства перед игроками. Наверное, есть оптимизация, как и у большинства клубов. Насколько знаю, мы действительно перешли в некий режим оптимизации, – сказал Семак.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
вообще то заголовок не соответствует содержанию новости...
это сказал не Семак а интервьюер...
на что Семак ответил в том духе что... Наверное есть, о чём то таком даже слышал
- Нет.
- Вот и я не вижу. Но он есть!