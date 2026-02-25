Семак о финансовом положении «Зенита»: «Мы перешли в некий режим оптимизации, как и большинство клубов. Все обязательства перед игроками выполняются»

Семак: «Зенит» перешел в некий режим оптимизации.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался о текущем финансовом положении клуба.

– Говорят, что «Зенит» перешел в режим экономии. Вы как-то это ощутили?

– Клуб выполняет все обязательства перед игроками. Наверное, есть оптимизация, как и у большинства клубов. Насколько знаю, мы действительно перешли в некий режим оптимизации, – сказал Семак.