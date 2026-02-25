  • Спортс
  Семак о финансовом положении «Зенита»: «Мы перешли в некий режим оптимизации, как и большинство клубов. Все обязательства перед игроками выполняются»
26

Семак о финансовом положении «Зенита»: «Мы перешли в некий режим оптимизации, как и большинство клубов. Все обязательства перед игроками выполняются»

Семак: «Зенит» перешел в некий режим оптимизации.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о текущем финансовом положении клуба.

– Говорят, что «Зенит» перешел в режим экономии. Вы как-то это ощутили?

– Клуб выполняет все обязательства перед игроками. Наверное, есть оптимизация, как и у большинства клубов. Насколько знаю, мы действительно перешли в некий режим оптимизации, – сказал Семак.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На самом деле, просто удивительно, почему в период экономического расцвета большинство клубов перешли в режим экономии? Наверное, просто захотелось неких оптимизаций
Ответ agentkuper
😁
режим оптимизации...
вообще то заголовок не соответствует содержанию новости...
это сказал не Семак а интервьюер...
на что Семак ответил в том духе что... Наверное есть, о чём то таком даже слышал
Оптимизация-дороже 50 миллионов евро никого не покупать?
Ответ umnik3
И чаще чем раз в месяц
Режим оптимизации?Купили на днях игрока за 20 млн.евро,но до этого Газпром поувольнял сотрудников по стране,)))Семак смешной.
Сергей скромно умолчал о том, что главный спонсор его клуба возглавляет топ-10 российских компаний с наибольшими долгами. Вот такая оптимизация-газпромизация.
Ответ Сергей Aficionado
А ты знаешь внешний долг США?
Сережа пытается показать что Зенит тоже близок к народу, и ужимается в расходах, но вышло неубедительно ) Заплатить за трехмесячную аренду лентяя Дурана столько же сколько обошелся Спартаку полноценный трансфер Сауся ( 3,7 млн.евро) - ни разу не экономия. Да и Джон Джон за 20 евролямов - ни разу не свидетельство затягивания ремешка газклубом
Ответ Фокс45
Нюанс в том, что перед этими трансферами Зенит продал игроков и заработал деньги, а Спартак как всегда отпустил свободным агентом
Ответ Фокс45
Не вам варежку открывать! Расскажи про Фокса и Крала. Заодно можешь рассказать сколько твой клубишко платит агентам. А это даже не игроки!
Смешно такое слышать, когда полгода назад на вход платили 35 за одного игрока, зимой 18 за одного. Никто в РПЛ и близко так не тратит, даже Спартак раз в 5 лет платит 20, раз в 3 года 15. Остальные больше 8-10 не тратят вообще. По тм Зенит стоит под 200млн, остальные 2-6 места от 100 до 125. Разница более чем в полтора раза со всеми клубами топ-5.
- Видишь суслика?
- Нет.
- Вот и я не вижу. Но он есть!
Каждому клубу бы такую оптимизацию .
Икру начали мазать прямо на колбасу
