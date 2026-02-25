«Ювентус» и Маккенни продлят контракт до 2030 года. Хавбек будет зарабатывать около 4 млн евро за сезон

Маккенни продлит контракт с «Ювентусом».

«Ювентус» и Уэстон Маккенни договорились о продлении контракта.

Новое соглашение американского полузащитника с туринским клубом будет рассчитано до 2030 года. Стороны подпишут его в начале следующей недели – после матча с «Ромой», пишет La Gazzetta dello Sport.

Ожидается, что американец будет зарабатывать около 4 миллионов евро в год – его зарплата будет немного повышаться с каждым сезоном.

Маккенни выступает за «Ювентус » с 2020 года. В текущем сезоне Серии А он провел 25 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь .