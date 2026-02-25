«Ювентус» и Маккенни продлят контракт до 2030 года. Хавбек будет зарабатывать около 4 млн евро за сезон
Маккенни продлит контракт с «Ювентусом».
«Ювентус» и Уэстон Маккенни договорились о продлении контракта.
Новое соглашение американского полузащитника с туринским клубом будет рассчитано до 2030 года. Стороны подпишут его в начале следующей недели – после матча с «Ромой», пишет La Gazzetta dello Sport.
Ожидается, что американец будет зарабатывать около 4 миллионов евро в год – его зарплата будет немного повышаться с каждым сезоном.
Маккенни выступает за «Ювентус» с 2020 года. В текущем сезоне Серии А он провел 25 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Комолли ещё тот кадр, но то что Йылдыза и Биг Мака продлил молодец
Вот так потихоньку, а все шансы 10 лет за клуб отыграть. Хоть бы и с кратковременной арендой в "Лидс".
Вот так потихоньку, а все шансы 10 лет за клуб отыграть. Хоть бы и с кратковременной арендой в "Лидс".
Если б лидс тогда не вылетел, кстати, обязаны были бы выкупить и история ох как изменилась бы.
Если б лидс тогда не вылетел, кстати, обязаны были бы выкупить и история ох как изменилась бы.
Что есть, то есть. И хорошо, что так.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем