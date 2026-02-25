  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • FFF об оскорблениях в адрес Фофана: «Расизм не мнение, а преступление. Нельзя мириться с ненавистью в нашем виде спорта»
3

FFF об оскорблениях в адрес Фофана: «Расизм не мнение, а преступление. Нельзя мириться с ненавистью в нашем виде спорта»

FFF об оскорблениях Фофана: расизм – не мнение, а преступление.

Федерация футбола Франции осудила расистские оскорбления в адрес защитника «Челси» Уэсли Фофана.

После матча АПЛ с «Бернли» (1:1), в котором Фофана был удален на 72-й минуте, футболист получал дискриминационные сообщения в соцсетях. Полиция начала расследование.

«На протяжении нескольких дней Уэсли Фофана сталкивается с неприемлемыми расистскими высказываниями. FFF полностью поддерживает его и самым решительным образом осуждает эти вопиющие нападения.

Расизм – это не мнение. Это преступление. Мы не можем мириться с ненавистью в нашем виде спорта. Футболка, которую мы носим, какой бы она ни была, представляет собой нечто большее, чем просто клуб или сборную, – она несет в себе ценности уважения, приверженности и солидарности.

Нападать на игрока из-за цвета его кожи – значит посягать на эти ценности. Поле должно оставаться местом страсти, гордости и единства», – говорится в заявлении федерации.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25971 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Федерации футбола Франции
дискриминация
logoУэсли Фофана
logoСборная Франции по футболу
logoпремьер-лига Англия
Федерация футбола Франции
logoЧелси
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
получать красные как ты это преступление...
расистов сажать !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фофана о слезах после вылета из Кубка лиги: «Это сильно меня задело. У меня до сих пор нет трофея с «Челси», хочу выиграть в этом году»
23 февраля, 19:47
Kick It Out о расизме в адрес Фофана и Межбри: «Соцсети должны делать больше для защиты игроков и повышения ответственности за инциденты»
22 февраля, 12:58
Фофана показал расистские сообщения после удаления с «Бернли»: «2026 год. Ничего не изменилось. Вы проводите кампании против расизма, но на самом деле никто ничего не делает»
21 февраля, 22:01Фото
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
4 минуты назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем