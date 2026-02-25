FFF об оскорблениях в адрес Фофана: «Расизм не мнение, а преступление. Нельзя мириться с ненавистью в нашем виде спорта»

FFF об оскорблениях Фофана: расизм – не мнение, а преступление.

Федерация футбола Франции осудила расистские оскорбления в адрес защитника «Челси » Уэсли Фофана.

После матча АПЛ с «Бернли» (1:1), в котором Фофана был удален на 72-й минуте, футболист получал дискриминационные сообщения в соцсетях. Полиция начала расследование .

«На протяжении нескольких дней Уэсли Фофана сталкивается с неприемлемыми расистскими высказываниями. FFF полностью поддерживает его и самым решительным образом осуждает эти вопиющие нападения.

Расизм – это не мнение. Это преступление. Мы не можем мириться с ненавистью в нашем виде спорта. Футболка, которую мы носим, какой бы она ни была, представляет собой нечто большее, чем просто клуб или сборную, – она несет в себе ценности уважения, приверженности и солидарности.

Нападать на игрока из-за цвета его кожи – значит посягать на эти ценности. Поле должно оставаться местом страсти, гордости и единства», – говорится в заявлении федерации.