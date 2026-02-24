  • Спортс
  • Семак о судействе в РПЛ: «Я не утверждал, что «Зениту» кто-то мстит. Посмотрите таблицу ошибок, на факты не обращают внимания. Они не умеют признавать ошибки, моменты трактуются по-разному»
64

Семак о судействе в РПЛ: «Я не утверждал, что «Зениту» кто-то мстит. Посмотрите таблицу ошибок, на факты не обращают внимания. Они не умеют признавать ошибки, моменты трактуются по-разному»

Сергей Семак назвал претензии к арбитрам в РПЛ.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями относительно претензий к судьям в российском футболе.

– Ваша цитата про судейство в этом сезоне: «Чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, за что-то мстят». Вы правда думаете, что «Зениту» могут мстить?

– Я не утверждал, что нам кто-то мстит. Что касается качества судейства, то проблемы есть. Посмотрите таблицу ошибок.

Я не пытаюсь что-то доказать: что бы я ни сказал – это будет восприниматься в штыки, потому что «Зенит» – лидер последних лет. Никто не обращает внимания на факты.

– В чем ваши главные претензии к судейству?

– Во-первых, абсолютно не умеют признавать свои ошибки. Во-вторых, одни и те же моменты трактуются по-разному. И таких примеров полно.

В матче «Акрон» – «Зенит» за руку в борьбе ставят пенальти. ЭСК признает, что это пенальти. Хорошо.

Но в других матчах в аналогичных моментах пенальти не ставят, и ЭСК говорит, что это не пенальти. Я этого вообще не понимаю, – сказал Сергей Семак.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
64 комментария
Судейство за 2 сезона нашло пути обойти протоколы ВАР. Трактовки эпизодов, достаточность контактов, не вызов судьи к монитору.
Ответ mit-byer
Судейство за 2 сезона нашло пути обойти протоколы ВАР. Трактовки эпизодов, достаточность контактов, не вызов судьи к монитору.
Да никто ничего не обходил. Протокол ВАР и нужен как раз для того, чтобы легитимизировать ЛЮБЫЕ решения. Чуть скользнул мяч по руке кого надо - явной ошибки не было, главного можно не приглашать. Также скользнул мяч по руке кого не надо - смотрим ВАР и выискиваем соприкосновения мяча с рукой. Забил кто надо - засчитываем гол. Забил кто не надо - отматываем на 30-60-120-240 секунд назад и находим какой-то контакт ранее, который предшествовал голу и отменяем гол. Для самых непонятливых потом есть ЭСК. Если в чью надо пользу решение - это не ошибка. Если в чью не надо - это ошибка. Вот и все. ВАР для того и создан - для легитимизации решений. Любое решение принимаешь, раньше судью на мыло, а теперь что? Либо ошибка не явная и судья имел право принять такое решение, а ВАР правильно не вмешался, либо ВАр рассмотрел под микроскопом какую-то фигню и сделал результат...
«Посмотрите таблицу ошибок»

Таблица ошибок от авторства одного человека, который мягко говоря очень своеобразно трактует эпизоды - это не факты, а туфта постная.
Ответ seversever
«Посмотрите таблицу ошибок» Таблица ошибок от авторства одного человека, который мягко говоря очень своеобразно трактует эпизоды - это не факты, а туфта постная.
Да пёс с ней с таблицей, даже ЭСК, которая защищает судей признаёт ошибки.
Вот никогда не соглашусь, что у Вендела(у которого мяч пролетел за спиной)в 35 метрах от ворот было вне игры, типа защитник отвлекся на него, а не на Клаудиньо в матче с Факелом, так можно про все вне игры говорить, типа защитник отвлекся не на того кто гол забивал, тем более в том моменте этот самый защитник был ближе по моменту к Венделу, он не мог держать Клаудиньо.
Моменты с Маркиньосом и Мартинсом трактуются по разному(правда постфактум), в одном случае это вне игры, в другом-вторая ЖК Сантосу.
Игра рукой это вообще цирк.
Ответ seversever
«Посмотрите таблицу ошибок» Таблица ошибок от авторства одного человека, который мягко говоря очень своеобразно трактует эпизоды - это не факты, а туфта постная.
Есть таблицы от Судейской ЭФБ, Федотова, Боброва, по решениям ЭСК . Во всех итог последние годы один: чаще всего ошибаются против Зенита и в пользу Краснодара. А весь прошлый сезон стал кульминацией судейского беспредела, исключительно благодаря которому Краснодар стал чемпионом, хотя не должен был попадать и в топ-3
"Они не умеют признавать ошибки" - сказал человек, который способен дать по этому вопросу мастер-класс.
Ответ Дмитрий Калибабчук
"Они не умеют признавать ошибки" - сказал человек, который способен дать по этому вопросу мастер-класс.
Как можно притянуть манеру тренера отвечать на вопросы к работе с ЭСК, чья задача публично пояснять по судейству?
Ответ Дмитрий Калибабчук
"Они не умеют признавать ошибки" - сказал человек, который способен дать по этому вопросу мастер-класс.
Ну не скажи, он таки согласился на приобретение Дурана....
Судейство-говно, будем объективны.Мажича в отставку, был же Хачатурянц, хоть и спартаковский, но честный, начал разгонять эту шайку, но не смог работать с этим гадюжником.
Сергей, спасибо за все достижения, разные сочетания и игровые связки и т.д. Но я надеюсь, что в конце сезона 2029/30 мы увидим нового тренера, хочется видеть другой Зенит.
Ответ Быстров_Иуда
Сергей, спасибо за все достижения, разные сочетания и игровые связки и т.д. Но я надеюсь, что в конце сезона 2029/30 мы увидим нового тренера, хочется видеть другой Зенит.
Вам мало мучений Зенита последние 2,5 года? Вы что, хотите смотреть на это еще 4-ре?
Ответ AuroraBorealis
Вам мало мучений Зенита последние 2,5 года? Вы что, хотите смотреть на это еще 4-ре?
Я реалист. Никто не увольняет тренеров с результативностью Семака. Может быть какой-нибудь Тоттенхем, современный МЮ или Спартак, разве что)
Так газпромедиа и рисуют эти таблицы
Семак просто сказал то, что очевидно для всех - футбольные правила и трактовки эпизодов сейчас не понимает никто, особенно сами судьи
готовый тренер реала
Об этом говорит не только семак а буквально все. Просто лидерам в этом плане ошибки судейские и трактовки обходятся дороже вот и всё
Ответ stee
Им бы в таблицу потраченных государственных денег почаще смотреть.
Ответ stee
орган, который вытягивают своих "ручных" судей и команду коров-костоломов тянут к чемпионству?
