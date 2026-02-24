Семак о судействе в РПЛ: «Я не утверждал, что «Зениту» кто-то мстит. Посмотрите таблицу ошибок, на факты не обращают внимания. Они не умеют признавать ошибки, моменты трактуются по-разному»

Сергей Семак назвал претензии к арбитрам в РПЛ.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак поделился мыслями относительно претензий к судьям в российском футболе.

– Ваша цитата про судейство в этом сезоне: «Чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, за что-то мстят». Вы правда думаете, что «Зениту» могут мстить?

– Я не утверждал, что нам кто-то мстит. Что касается качества судейства, то проблемы есть. Посмотрите таблицу ошибок.

Я не пытаюсь что-то доказать: что бы я ни сказал – это будет восприниматься в штыки, потому что «Зенит» – лидер последних лет. Никто не обращает внимания на факты.

– В чем ваши главные претензии к судейству?

– Во-первых, абсолютно не умеют признавать свои ошибки. Во-вторых, одни и те же моменты трактуются по-разному. И таких примеров полно.

В матче «Акрон » – «Зенит» за руку в борьбе ставят пенальти. ЭСК признает, что это пенальти. Хорошо.

Но в других матчах в аналогичных моментах пенальти не ставят, и ЭСК говорит, что это не пенальти. Я этого вообще не понимаю, – сказал Сергей Семак.