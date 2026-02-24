Семак о судействе в РПЛ: «Я не утверждал, что «Зениту» кто-то мстит. Посмотрите таблицу ошибок, на факты не обращают внимания. Они не умеют признавать ошибки, моменты трактуются по-разному»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями относительно претензий к судьям в российском футболе.
– Ваша цитата про судейство в этом сезоне: «Чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, за что-то мстят». Вы правда думаете, что «Зениту» могут мстить?
– Я не утверждал, что нам кто-то мстит. Что касается качества судейства, то проблемы есть. Посмотрите таблицу ошибок.
Я не пытаюсь что-то доказать: что бы я ни сказал – это будет восприниматься в штыки, потому что «Зенит» – лидер последних лет. Никто не обращает внимания на факты.
– В чем ваши главные претензии к судейству?
– Во-первых, абсолютно не умеют признавать свои ошибки. Во-вторых, одни и те же моменты трактуются по-разному. И таких примеров полно.
В матче «Акрон» – «Зенит» за руку в борьбе ставят пенальти. ЭСК признает, что это пенальти. Хорошо.
Но в других матчах в аналогичных моментах пенальти не ставят, и ЭСК говорит, что это не пенальти. Я этого вообще не понимаю, – сказал Сергей Семак.
Таблица ошибок от авторства одного человека, который мягко говоря очень своеобразно трактует эпизоды - это не факты, а туфта постная.
Вот никогда не соглашусь, что у Вендела(у которого мяч пролетел за спиной)в 35 метрах от ворот было вне игры, типа защитник отвлекся на него, а не на Клаудиньо в матче с Факелом, так можно про все вне игры говорить, типа защитник отвлекся не на того кто гол забивал, тем более в том моменте этот самый защитник был ближе по моменту к Венделу, он не мог держать Клаудиньо.
Моменты с Маркиньосом и Мартинсом трактуются по разному(правда постфактум), в одном случае это вне игры, в другом-вторая ЖК Сантосу.
Игра рукой это вообще цирк.