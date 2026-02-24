Спортдиректор «Локо» об уходе Баринова в ЦСКА: «Обиделся на что-то или нет – никто не знает. От нас было сумасшедшее предложение, но он выбрал другой клуб. Мы сделали все, чтобы его оставить»

Директор «Локо» об уходе Баринова: обиделся на что-то или нет – никто не знает.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался об уходе Дмитрия Баринова в ЦСКА этой зимой.

– Почему не удалось переподписать контракт Дмитрия Баринова?

– Человек выбрал ЦСКА и ушел. Обиделся он на что-то или нет – никто не знает. У него было сумасшедшее предложение от нас, но он выбрал другой клуб.

– Вам не кажется, что так произошло, потому что в клубе слишком затянули, и, если бы летом сработали оперативнее, ситуация могла бы завершиться по-другому?

– Может, и так. В голову к Баринову залезть я не могу. Точно знаю, что в конце от нас он получил хорошее предложение, от которого отказался. Почему так произошло, обиделся ли он на кого-то, дали ли в другом клубе больше – сказать не могу. Не знаю. «Локомотив» сделал все возможное, чтобы его оставить.

– Опять же, у вас нет ощущения, что «Локомотив» включился в эту историю слишком поздно?

– Это переговоры. Иной раз они идут сложно, а бывает – абсолютно легко. Например, с Батраковым мы очень быстро договорились.

– По слухам, Баринов дал принципиальное согласие ЦСКА на переход еще осенью, поэтому и не мог принять новое предложение от «Локомотива».

– Я этого не знаю. Может, так и есть.

– Уход Баринова – это потеря?

– Все определит чемпионат. Начнутся игры, и мы все поймем: потеря это или находка, – сказал Ульянов.