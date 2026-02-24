Спортдиректор «Локо» об уходе Баринова в ЦСКА: «Обиделся на что-то или нет – никто не знает. От нас было сумасшедшее предложение, но он выбрал другой клуб. Мы сделали все, чтобы его оставить»
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался об уходе Дмитрия Баринова в ЦСКА этой зимой.
– Почему не удалось переподписать контракт Дмитрия Баринова?
– Человек выбрал ЦСКА и ушел. Обиделся он на что-то или нет – никто не знает. У него было сумасшедшее предложение от нас, но он выбрал другой клуб.
– Вам не кажется, что так произошло, потому что в клубе слишком затянули, и, если бы летом сработали оперативнее, ситуация могла бы завершиться по-другому?
– Может, и так. В голову к Баринову залезть я не могу. Точно знаю, что в конце от нас он получил хорошее предложение, от которого отказался. Почему так произошло, обиделся ли он на кого-то, дали ли в другом клубе больше – сказать не могу. Не знаю. «Локомотив» сделал все возможное, чтобы его оставить.
– Опять же, у вас нет ощущения, что «Локомотив» включился в эту историю слишком поздно?
– Это переговоры. Иной раз они идут сложно, а бывает – абсолютно легко. Например, с Батраковым мы очень быстро договорились.
– По слухам, Баринов дал принципиальное согласие ЦСКА на переход еще осенью, поэтому и не мог принять новое предложение от «Локомотива».
– Я этого не знаю. Может, так и есть.
– Уход Баринова – это потеря?
– Все определит чемпионат. Начнутся игры, и мы все поймем: потеря это или находка, – сказал Ульянов.
Почему никто?
Агент Баринова рассказал что через полгода после того как Баринов заявил что в Росси будет играть только за Локо, руководство Локомотива решило сначала выставить его на трансфер, а затем урезать зарплату на 40%, при этом купленному легионеру положили зарплату в полтора раза больше чем получал Баринов, капитан и лидер Локомотива. Кстати недавно писали что теперь проблемы с этим легом и он хочет уйти из Локо. Потом Баринова не отпустили в Грецию, хотя обещало отпустить если будут предложения из за границы. Такова была "благодарность" за верность клубу.
Понятно что Баринов обиделся на такое отношение к себе.
Тут хорошо подходит поговорка: "Что имеем не храним, потерявши плачем"
В Грецию не отпустили - потому что там несколько дней оставалось до закрытия трансферного окна, найти адекватную замену физически бы не успели, никто в таких условиях не согласится отпустить капитана за символическую сумму (а тогда за него по-моему 1,5 миллиона предлагали - даже меньше, чем в итоге от ЦСКА получили).
"при этом купленному легионеру положили зарплату в полтора раза больше чем получал Баринов,"
Полная фигня во-первых, никакие там не 1,5 раза.
Во-вторых - найдите в РПЛ центральных защитников лучше, чем этот "купленный легионер" и по меньшей цене - вот вам и ответ, почему вопросов по зарплате этого "купленного легионера" вообще быть не должно, и сравнения с другими игроками с другими паспортами и другими позициями неуместны.
"Тут хорошо подходит поговорка: "Что имеем не храним, потерявши плачем""
Не подходит. Пока что - вообще не плачем. И по Антону Миранчуку не плакали и не плачем до сих пор.
Посмотрим насколько его мотивации хватит после получения нового контракта.
А уж как от него болелы Локо плевались в прошлом сезоне - постоянные обрезы, пасы назад, крики и претензии к судьям/партнерам.
С другими клубами можно вести переговоры ТОЛЬКО когда до окончания контракта остаётся полгода или меньше. Этого не было, у него до лета 2026 был контракт.
Всё, что Баринов мог дать в ЦСКА - устное согласие на переход, и не больше того.
Ну, тут скорее всего другое: не хотят рассказывать реальную историю, чтобы не иметь бледный вид.
ПОЗ-ДНО. Вы прислали предложение, когда человек уже договорился с другим клубом, пусть и на словах. Он имел на это право. И он не хотел нарушать слово, как до этого вы сделали с ним. Ну либо реально не считал вас надежными людьми после всего, и ему проще было перейти в другой клуб. Просто хватит ныть и врать