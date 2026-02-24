  • Спортс
  • Спортдиректор «Локо» об уходе Баринова в ЦСКА: «Обиделся на что-то или нет – никто не знает. От нас было сумасшедшее предложение, но он выбрал другой клуб. Мы сделали все, чтобы его оставить»
194

Спортдиректор «Локо» об уходе Баринова в ЦСКА: «Обиделся на что-то или нет – никто не знает. От нас было сумасшедшее предложение, но он выбрал другой клуб. Мы сделали все, чтобы его оставить»

Директор «Локо» об уходе Баринова: обиделся на что-то или нет – никто не знает.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался об уходе Дмитрия Баринова в ЦСКА этой зимой. 

Почему не удалось переподписать контракт Дмитрия Баринова?

– Человек выбрал ЦСКА и ушел. Обиделся он на что-то или нет – никто не знает. У него было сумасшедшее предложение от нас, но он выбрал другой клуб.

Вам не кажется, что так произошло, потому что в клубе слишком затянули, и, если бы летом сработали оперативнее, ситуация могла бы завершиться по-другому?

– Может, и так. В голову к Баринову залезть я не могу. Точно знаю, что в конце от нас он получил хорошее предложение, от которого отказался. Почему так произошло, обиделся ли он на кого-то, дали ли в другом клубе больше – сказать не могу. Не знаю. «Локомотив» сделал все возможное, чтобы его оставить.

Опять же, у вас нет ощущения, что «Локомотив» включился в эту историю слишком поздно?

– Это переговоры. Иной раз они идут сложно, а бывает – абсолютно легко. Например, с Батраковым мы очень быстро договорились.

По слухам, Баринов дал принципиальное согласие ЦСКА на переход еще осенью, поэтому и не мог принять новое предложение от «Локомотива».

– Я этого не знаю. Может, так и есть.

Уход Баринова – это потеря?

– Все определит чемпионат. Начнутся игры, и мы все поймем: потеря это или находка, – сказал Ульянов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
194 комментария
"Обиделся он на что-то или нет – никто не знает."
Почему никто?
Агент Баринова рассказал что через полгода после того как Баринов заявил что в Росси будет играть только за Локо, руководство Локомотива решило сначала выставить его на трансфер, а затем урезать зарплату на 40%, при этом купленному легионеру положили зарплату в полтора раза больше чем получал Баринов, капитан и лидер Локомотива. Кстати недавно писали что теперь проблемы с этим легом и он хочет уйти из Локо. Потом Баринова не отпустили в Грецию, хотя обещало отпустить если будут предложения из за границы. Такова была "благодарность" за верность клубу.
Понятно что Баринов обиделся на такое отношение к себе.
Тут хорошо подходит поговорка: "Что имеем не храним, потерявши плачем"
Ответ ЦСКА УСБ
"Обиделся он на что-то или нет – никто не знает." Почему никто? Агент Баринова рассказал что через полгода после того как Баринов заявил что в Росси будет играть только за Локо, руководство Локомотива решило сначала выставить его на трансфер, а затем урезать зарплату на 40%, при этом купленному легионеру положили зарплату в полтора раза больше чем получал Баринов, капитан и лидер Локомотива. Кстати недавно писали что теперь проблемы с этим легом и он хочет уйти из Локо. Потом Баринова не отпустили в Грецию, хотя обещало отпустить если будут предложения из за границы. Такова была "благодарность" за верность клубу. Понятно что Баринов обиделся на такое отношение к себе. Тут хорошо подходит поговорка: "Что имеем не храним, потерявши плачем"
В ноябре-декабре, когда Баринов ещё не ушёл из Локо, сменилось руководство, а вместе с тем и готовность продлевать с ним контракт и улучшать условия. Если так готов был "играть только за Локо", почему же отклонил финальное предложение, которое по деньгам было не хуже? Значит, таки не был готов.

В Грецию не отпустили - потому что там несколько дней оставалось до закрытия трансферного окна, найти адекватную замену физически бы не успели, никто в таких условиях не согласится отпустить капитана за символическую сумму (а тогда за него по-моему 1,5 миллиона предлагали - даже меньше, чем в итоге от ЦСКА получили).

"при этом купленному легионеру положили зарплату в полтора раза больше чем получал Баринов,"

Полная фигня во-первых, никакие там не 1,5 раза.
Во-вторых - найдите в РПЛ центральных защитников лучше, чем этот "купленный легионер" и по меньшей цене - вот вам и ответ, почему вопросов по зарплате этого "купленного легионера" вообще быть не должно, и сравнения с другими игроками с другими паспортами и другими позициями неуместны.

"Тут хорошо подходит поговорка: "Что имеем не храним, потерявши плачем""

Не подходит. Пока что - вообще не плачем. И по Антону Миранчуку не плакали и не плачем до сих пор.
Ответ ЦСКА УСБ
"Обиделся он на что-то или нет – никто не знает." Почему никто? Агент Баринова рассказал что через полгода после того как Баринов заявил что в Росси будет играть только за Локо, руководство Локомотива решило сначала выставить его на трансфер, а затем урезать зарплату на 40%, при этом купленному легионеру положили зарплату в полтора раза больше чем получал Баринов, капитан и лидер Локомотива. Кстати недавно писали что теперь проблемы с этим легом и он хочет уйти из Локо. Потом Баринова не отпустили в Грецию, хотя обещало отпустить если будут предложения из за границы. Такова была "благодарность" за верность клубу. Понятно что Баринов обиделся на такое отношение к себе. Тут хорошо подходит поговорка: "Что имеем не храним, потерявши плачем"
"Агент рассказал" - верим и рыдаем
Вы делаете Баринову сумасшедшее предложение, но делаете это без уважения.
Ответ Dmitry Orlov
Вы делаете Баринову сумасшедшее предложение, но делаете это без уважения.
Надо-то было всего лишь, чтоб к коням не ушел, голову лошади в постель подложить)
Ответ Dmitry Orlov
Вы делаете Баринову сумасшедшее предложение, но делаете это без уважения.
Но делаете его неуважительно поздно.
Выглядит как оправдание перед болельщиами, по факту просрали лидера команды.
Ответ Дмитрий9779
Выглядит как оправдание перед болельщиами, по факту просрали лидера команды.
Этот лидер более-менее заиграл, когда замаячила угроза непродления или понижения условий.
Посмотрим насколько его мотивации хватит после получения нового контракта.
А уж как от него болелы Локо плевались в прошлом сезоне - постоянные обрезы, пасы назад, крики и претензии к судьям/партнерам.
Ответ Промокшая Шаверма
Этот лидер более-менее заиграл, когда замаячила угроза непродления или понижения условий. Посмотрим насколько его мотивации хватит после получения нового контракта. А уж как от него болелы Локо плевались в прошлом сезоне - постоянные обрезы, пасы назад, крики и претензии к судьям/партнерам.
Я больше скажу, можно здесь найти новости о летнем сорвавшейся трансфере Баринова в ЦСКА и комментарии болельщиков армейцев в духе, что "этот костолом даром не нужен","токсик" и прочее.Теперь,оказывается, это уже супертоповый игрок, который никогда не врёт)
Баринов сошел с ума от сумасшедшего предложения🤷
Ответ Karamazoff
Баринов сошел с ума от сумасшедшего предложения🤷
Предположу, что это были билеты в купе до Адлера на всю его семью туда -обратно летом + €200к в год.
Классо выкручивается, как уж на сковородке. Признать, что затянули с предложением до последнего момента, кишка тонка. Если у игрока на истекающем контракте за полгода до конца нет предложения от клуба, то ждать чего-то до последней секунды крайне странно, тем более с капитаном.
Естественно, он подписался с ЦСКА сразу после того, как Локо ему не дал нормальный контракт. Дальше уже можно было предлагать хоть какие условия - это не имело значения...
Ответ NoThanks
Естественно, он подписался с ЦСКА сразу после того, как Локо ему не дал нормальный контракт. Дальше уже можно было предлагать хоть какие условия - это не имело значения...
Он не мог подписаться с ЦСКА раньше, чем Локо его продал в ЦСКА.
С другими клубами можно вести переговоры ТОЛЬКО когда до окончания контракта остаётся полгода или меньше. Этого не было, у него до лета 2026 был контракт.
Всё, что Баринов мог дать в ЦСКА - устное согласие на переход, и не больше того.
Ответ Dmitry Orlov
Он не мог подписаться с ЦСКА раньше, чем Локо его продал в ЦСКА. С другими клубами можно вести переговоры ТОЛЬКО когда до окончания контракта остаётся полгода или меньше. Этого не было, у него до лета 2026 был контракт. Всё, что Баринов мог дать в ЦСКА - устное согласие на переход, и не больше того.
Это все в теории. На практике договариваются и подписывают предварительные соглашения с агентом. Можно и в топку выбросить такое соглашение, но репутация будет соответствующая.
"Мы не знаем" - что это за отговорки спортивного директора?! Если он так говорит, значит не владеет ситуацией. Вопрос: зачем он тогда нужен???
Ну, тут скорее всего другое: не хотят рассказывать реальную историю, чтобы не иметь бледный вид.
Не скажет же он, что мы обделались, вот и елозит)
Сделали " сумасшедшее" предложение тогда, когда у Баринова была договорённость с ЦСКА.
Ответ Александр_1117040979
Сделали " сумасшедшее" предложение тогда, когда у Баринова была договорённость с ЦСКА.
Только договоренность была в то время, когда игрок еще не имел право официально переговоры с другими клубами вести
Ответ Никита Новосельцев
Только договоренность была в то время, когда игрок еще не имел право официально переговоры с другими клубами вести
А где грань между официально и неофициально? У человека осталось полгода по контракту, он что не должен присматривать новую работу, только потому что юзеру со спортс ру так захотелось? Вопросы только к Локомотиву.
Они РЕАЛЬНО до сих пор не поняли. Или просто дурачков строят из себя. Можно по слогами сказать.
ПОЗ-ДНО. Вы прислали предложение, когда человек уже договорился с другим клубом, пусть и на словах. Он имел на это право. И он не хотел нарушать слово, как до этого вы сделали с ним. Ну либо реально не считал вас надежными людьми после всего, и ему проще было перейти в другой клуб. Просто хватит ныть и врать
Ответ Slowpoke7
Они РЕАЛЬНО до сих пор не поняли. Или просто дурачков строят из себя. Можно по слогами сказать. ПОЗ-ДНО. Вы прислали предложение, когда человек уже договорился с другим клубом, пусть и на словах. Он имел на это право. И он не хотел нарушать слово, как до этого вы сделали с ним. Ну либо реально не считал вас надежными людьми после всего, и ему проще было перейти в другой клуб. Просто хватит ныть и врать
Права договариваться он как раз ещё не имел на тот момент по регламенту ФИФА.Просто за этим особо никто не следит, да и не наказывает, поэтому клубы и игроки пользуются и договариваются.
Ответ Slowpoke7
Они РЕАЛЬНО до сих пор не поняли. Или просто дурачков строят из себя. Можно по слогами сказать. ПОЗ-ДНО. Вы прислали предложение, когда человек уже договорился с другим клубом, пусть и на словах. Он имел на это право. И он не хотел нарушать слово, как до этого вы сделали с ним. Ну либо реально не считал вас надежными людьми после всего, и ему проще было перейти в другой клуб. Просто хватит ныть и врать
Что значит, поздно? Кто эти сроки устанавливает? Напомню, это не проходящий мимо рядовой игрок, а капитан и воспитанник клуба. Как можно давать слово конкуренту родного клуба?
