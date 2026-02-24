  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак против ужесточения лимита: «Хотите увеличить количество россиян на 20 человек – просто расширьте РПЛ до 18 клубов. Зато будем конкурентоспособны в Европе»
218

Семак против ужесточения лимита: «Хотите увеличить количество россиян на 20 человек – просто расширьте РПЛ до 18 клубов. Зато будем конкурентоспособны в Европе»

Семак предложил расширить РПЛ вместо ужесточения лимита на легионеров.

Тренер «Зенита» Сергей Семак предложил расширить РПЛ до 18 клубов вместо ужесточения лимита на легионеров.

— Вы говорили, что при лимите в 5 иностранцев на поле и 10 в заявке про успешное выступление в Лиге чемпионов можно будет забыть. Вы понимаете, для чего это все делается?

— Нет, не понимаю. Кто придет вместо легионеров, чьи места из заявки уберут?

— Скорее всего, игроки из Первой лиги.

— Вот! И в большинстве команд речь будет идти не о молодых, а об опытных игроках. Особенно в тех клубах, которые будут решать вопрос о выживании. Если вы хотите увеличить количество россиян в РПЛ на 20 человек, то просто расширьте чемпионат до 18 команд. Эффект будет тот же. Зато мы будем конкурентоспособны в Европе, зато у нас будет хоть какая-то конкуренция внутри команд. 

Если вы сейчас разрешите иметь пять легионеров на поле при 10 в заявке, то кто, скажите, будет держать еще пять легионеров на скамейке? Посмотрите на «Карабах» в Лиге чемпионов, на «Пафос». Их единственный шанс ― пригласить легионеров, чтобы иметь шанс на хорошее выступление, а потом заработать хорошие деньги.

— У вас была возможность донести свою позицию до министра спорта Дегтярева?

— Нет. У нас есть только тренерский совет. На нем все были согласны, что новый лимит не сделает наш футбол сильнее.

— А если бы была возможность с ним поговорить, какие бы аргументы привели?

— Чтобы приводить аргументы, нужно понимать, зачем это делается. Если мы хотим иметь сильный чемпионат с сильными россиянами, которые будут получать место в составе не за паспорт, а после того как это место выгрызут, такой лимит нам не нужен, — сказал Семак.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме18812 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoЧемпионат.com
logoМихаил Дегтярев
218 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не нужно ничего расширять и ужесточать. Просто кто хочет смотреть на россиян, пусть смотрят Первую и Вторую лигу.
Ответ Ростовский
Не нужно ничего расширять и ужесточать. Просто кто хочет смотреть на россиян, пусть смотрят Первую и Вторую лигу.
💯 %
Ответ Ростовский
Не нужно ничего расширять и ужесточать. Просто кто хочет смотреть на россиян, пусть смотрят Первую и Вторую лигу.
Комментарий скрыт
Уже 100 раз писано, переписано. В реальности в лимит не укладываются только ведущие клубы РПЛ, да и то не все.
Введение лимита по факту приведет к появлению максимум 10 дополнительны мест для российских игроков на всю лигу.
А сколько мы потеряем, даже представить сложно.
Ответ schwein
Уже 100 раз писано, переписано. В реальности в лимит не укладываются только ведущие клубы РПЛ, да и то не все. Введение лимита по факту приведет к появлению максимум 10 дополнительны мест для российских игроков на всю лигу. А сколько мы потеряем, даже представить сложно.
При чем не факт, что молодых.
Ответ Дмитрий9779
При чем не факт, что молодых.
Да даже б-г с ним, пусть не молодых, есть в нашей лиге игроки, которые вышли на новый уровень после 27. Те же Широков, Заболотный, Сергеев.
"Выслуга сама себя не выслужит" (с)
Дегтярев М.
Ответ mit-byer
"Выслуга сама себя не выслужит" (с) Дегтярев М.
Баня сама себя не прогреет, веник сам себя не запарит)
Ответ Клирик
Баня сама себя не прогреет, веник сам себя не запарит)
Унтер-офицерская вдова сама себя не высечет...или высечет?
Зато мы будем конкурентоспособны в Европе...В какой Европе?
Ответ Сергей Круг
Зато мы будем конкурентоспособны в Европе...В какой Европе?
В той, которую они с женой презирают
Ответ Сергей Круг
Зато мы будем конкурентоспособны в Европе...В какой Европе?
в той, что севернее Кореи :)
Серега, все верно!
Респект
Да у нас даже при 16 команд периодически финансовые трудности происходят по ходу сезона. В Первой лиге играет 4-5 команд, у которых задача выйти в РПЛ, остальные просто существования для существования. А все из-за того, что более 90% - это бюджетные команды
Дегтярев: а кто такой Семак?
Так для этого работать надо, усилия прилагать. Запрещать гораздо проще
Ответ AuroraBorealis
Так для этого работать надо, усилия прилагать. Запрещать гораздо проще
думать
За чей счёт расширение?
Почти все клубы плотно сидят на госфинансировании.
И все- таки... Я - пожилой мужичок из деревни . Современные любители футбола , ответьте мне , если не сложно . Вот во времена СССР иностранцев практически не было , денег футболистам бешеных не платили - а футбол высококлассный был . Сейчас - сплошь " бразило- нигерийцы" , миллионы долларов за средненьких игроков - а футбол такой , что плакать хочется ... Стадионы пустые . Вот почему так ?
П.С. А в баскетболе - полный ужас . На паркете - две " россиянские команды" . Девять (!) темнокожих ? Девять из десяти ! А ни один российский современный баскетболист ( Демин - за скобками ...) даже до среднего европейского уровня и близко не дотягивает ... Почему ?
Ответ ihorerin
И все- таки... Я - пожилой мужичок из деревни . Современные любители футбола , ответьте мне , если не сложно . Вот во времена СССР иностранцев практически не было , денег футболистам бешеных не платили - а футбол высококлассный был . Сейчас - сплошь " бразило- нигерийцы" , миллионы долларов за средненьких игроков - а футбол такой , что плакать хочется ... Стадионы пустые . Вот почему так ? П.С. А в баскетболе - полный ужас . На паркете - две " россиянские команды" . Девять (!) темнокожих ? Девять из десяти ! А ни один российский современный баскетболист ( Демин - за скобками ...) даже до среднего европейского уровня и близко не дотягивает ... Почему ?
Была система, которая генерировала достойные кадры. Сейчас такой нет.
Ответ ihorerin
И все- таки... Я - пожилой мужичок из деревни . Современные любители футбола , ответьте мне , если не сложно . Вот во времена СССР иностранцев практически не было , денег футболистам бешеных не платили - а футбол высококлассный был . Сейчас - сплошь " бразило- нигерийцы" , миллионы долларов за средненьких игроков - а футбол такой , что плакать хочется ... Стадионы пустые . Вот почему так ? П.С. А в баскетболе - полный ужас . На паркете - две " россиянские команды" . Девять (!) темнокожих ? Девять из десяти ! А ни один российский современный баскетболист ( Демин - за скобками ...) даже до среднего европейского уровня и близко не дотягивает ... Почему ?
Потому что в каждом дворе зимой и летом играли в футбол, на любом покрытии. На снегу, льду, асфальте... Так думаю. Потому и талантов было больше. Сейчас все в интернете.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Березуцкий: «Не вижу плюсов лимита, это глупость. В 2005–2008 годах, когда были основные успехи российского футбола, его не было вообще»
23 февраля, 10:19
Андрей Тихонов: «Не только «Спартак» надо критиковать за большое количество легионеров – в «Зените» и «Краснодаре» такая же ситуация. Клубы не могут занимать высокие места без сильных иностранцев»
22 февраля, 17:36
Андрей Тихонов: «Лимит никогда не шел на пользу. У нас уже был лимит, когда россияне, попадавшие через раз по мячу, получали огромные зарплаты»
21 февраля, 18:30
Рекомендуем
Главные новости
У «Ман Сити» наибольшие расходы на зарплаты в Европе в 2024-м – 557 млн евро. «Барселона» и «ПСЖ» – в тройке, «Ливерпуль» – 5-й, «МЮ» – 8-й, «Интер» – 15-й
4 минуты назад
«Однажды таксист спросил: «Как мы сможем выиграть, если на поле будет Роналду?» Несколько дней спустя он сказал: «Опыт Криштиану принес нам победу!» Роберто Мартинес о мнениях про форварда
5 минут назад
Клубы АПЛ потратили на зарплаты 4,80 млрд евро в 2024-м – больше, чем немецкие и испанские вместе. РПЛ на 6-й строчке в Европе – 583 млн
21 минуту назад
«Зенит» вошел в топ-25 европейских клубов по выручке за 2024 год. «Реал» – на 1-м месте, «Барселона» – на 2-м, «Сити» – на 4-м, «МЮ» – на 8-м, «Милан» – на 16-м
35 минут назад
«Бенфика» опровергла, что Престианни признался в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса: «Игрок извинился перед партнерами и заверил всех, что он не расист»
45 минут назад
Кабрал из «Бенфики», просивший футболку Винисиуса, в итоге отказался от обмена. Защитник понял, что это может «создать проблемы внутри команды»
57 минут назад
Клубы АПЛ заработали 7,45 млрд евро в 2024 году – больше всех в Европе. Ла Лига – 3-я, РПЛ – 6-я
57 минут назад
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
сегодня, 18:00Тесты и игры
МВД возбудило дела в отношении 9 судей РПЛ и Первой лиги. Их обвиняют в «противоправном влиянии на результат спортивного соревнования»
сегодня, 17:47
Лига Европы. Стыковые матчи. «Црвена Звезда» Станковича принимает «Лилль», ПАОК Оздоева против «Сельты»
сегодня, 17:45Live
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза против «Аль-Рияда», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
15 минут назадLive
Челестини о Кисляке: «По его игре можно подумать, что ему 25-26 лет. Он быстро понял важность восстановления, правильного питания. Молодые игроки должны смотреть на него как в зеркало»
19 минут назад
Геркус не верит, что Коутиньо перейдет в ЦСКА: «Не думаю, что он мало заработал за карьеру. У нас не было игроков такого калибра в чемпионате»
29 минут назад
Пономарев о Семаке, заявившем, что Вендел не умеет «читать, считать, писать»: «Публично унизил, выставил папуасом. Ну как такое можно рассказывать публично? Дал повод для новых кричалок»
сегодня, 17:59
Челестини по-прежнему считает «Спартак» самым сложным соперником: «У них смесь опытных и молодых игроков, это хорошая команда. Если бы это было не так, ЦСКА выиграл бы 6:0, а не 3:2»
сегодня, 17:58
Каманцев про отстранение судей, обвиняемых во влиянии на результаты: «Это вопрос доверия к честности футбола. Будут признаны невиновными – рассмотрим вопрос восстановления в особом порядке»
сегодня, 17:48
Лига конференций. Стыковые матчи. «Фиорентина» принимает «Ягеллонию», «Кристал Пэлас» против «Зриньски», «Ноа» в гостях у АЗ
сегодня, 17:45Live
«Локомотив» сыграет с «Пари НН». Поддержите железнодорожников на «РЖД Арене» в матче против нижегородцев!
сегодня, 17:00Реклама
Наумов о словах Тикнизяна про Галактионова: «Его жена оказалась мудрее – понимала, что это никто не поддержит. Если ты мужик, то должен искать причину в себе. Наир неправ, тренер себе не враг»
сегодня, 16:56
Тчуамени во 2-й раз подряд включен в команду недели в ЛЧ. Серлот, Хвича, Маккенни и Осимхен тоже в составе
сегодня, 16:46
Рекомендуем