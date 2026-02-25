Матч окончен
«Байер» и «Олимпиакос» сыграли вничью – 0:0. «Леверкузен» вышел в 1/8 финала ЛЧ по сумме двух матчей
«Байер» сыграл вничью с «Олимпиакосом».
«Байер» сыграл вничью с «Олимпиакосом» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов – 0:0 (первая игра – 2:0).
Матч проходил на «Бай-Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Байеру успехов дальнейших играх
