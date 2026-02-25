  • Спортс
«Ньюкасл» снова обыграл «Карабах» – 3:2. За два матча клуб АПЛ забил 9 голов и прошел в 1/8 финала ЛЧ

«Ньюкасл» обыграл «Карабах».

«Ньюкасл» победил «Карабах» (3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (первая игра – 6:1).

Матч проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сандро Тонали открыл счет на 4-й минуте, спустя две минуты Жоэлинтон увеличил свет. Камило Дуран отыграл один мяч на 50-й, но Свен Ботман почти сразу восстановил прежний разрыв. Эльвин Джафаргулиев на 57-й установил окончательный счет.

Лига чемпионов. Стыковые матчи
24 февраля 20:00, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Карабах
Матч окончен
Дж. Мерфи   Шахар
87’
80’
Бикальо
79’
Джафаргулиев   Байрамов
79’
Янкович   Гурбанлы
79’
Зубир   Аддай
Осула   Висса
73’
69’
Дуран   Кащук
62’
Хони Монтьель   Кади
57’
  Джафаргулиев
57’
Янкович
Жоэлинтон   Гордон
54’
Ботман   Уиллок
54’
Триппьер   Холл
54’
  Ботман
52’
50’
  Дуран
2тайм
Перерыв
  Жоэлинтон
6’
  Тонали
4’
Ньюкасл
Рэмсдейл, А. Мерфи, Берн, Ботман, Триппьер, Вольтемаде, Тонали, Жоэлинтон, Барнс, Осула, Дж. Мерфи
Запасные: Харрис, Шахар, Висса, Гордон, Радди, Поуп, Холл, Эланга, Уиллок, Нив
1тайм
Карабах:
Кохальски, Медина, Гусейнов, Матеус, Зубир, Хони Монтьель, Джафаргулиев, Янкович, Бикальо, Болт, Дуран
Запасные: Андраде, Гусейнов, Кащук, Рамазанов, Джабраилзаде, Кади, Гурбанлы, Аддай, Бунтич, Байрамов
На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25971 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Там всё решено уже в первом матче
Ньюкаслу уже можно всех менять 2-0 к 10 минуте, ну зато Карабах на город где Ширер играл посмотрели)
Ответ Streetbor
Ньюкаслу уже можно всех менять 2-0 к 10 минуте, ну зато Карабах на город где Ширер играл посмотрели)
Бред. 2-8 спокойно могут сделать
