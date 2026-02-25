«Ньюкасл» снова обыграл «Карабах» – 3:2. За два матча клуб АПЛ забил 9 голов и прошел в 1/8 финала ЛЧ

«Ньюкасл» обыграл «Карабах».

«Ньюкасл » победил «Карабах » (3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (первая игра – 6:1).

Матч проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сандро Тонали открыл счет на 4-й минуте, спустя две минуты Жоэлинтон увеличил свет. Камило Дуран отыграл один мяч на 50-й, но Свен Ботман почти сразу восстановил прежний разрыв. Эльвин Джафаргулиев на 57-й установил окончательный счет.

