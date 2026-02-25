Матч окончен
«Ньюкасл» снова обыграл «Карабах» – 3:2. За два матча клуб АПЛ забил 9 голов и прошел в 1/8 финала ЛЧ
«Ньюкасл» обыграл «Карабах».
«Ньюкасл» победил «Карабах» (3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (первая игра – 6:1).
Матч проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Сандро Тонали открыл счет на 4-й минуте, спустя две минуты Жоэлинтон увеличил свет. Камило Дуран отыграл один мяч на 50-й, но Свен Ботман почти сразу восстановил прежний разрыв. Эльвин Джафаргулиев на 57-й установил окончательный счет.
Там всё решено уже в первом матче
Ньюкаслу уже можно всех менять 2-0 к 10 минуте, ну зато Карабах на город где Ширер играл посмотрели)
Бред. 2-8 спокойно могут сделать
