Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Интер» снова проиграл «Буде-Глимт», «Атлетико» разгромил «Брюгге», «Байер» сыграл вничью с «Олимпиакосом»

В Лиге чемпионов проходят ответные стыковые матчи.

В ответных стыковых матчах Лиги чемпионов во вторник «Атлетико » разгромил «Брюгге » (4:1), «Интер » уступил «Буде-Глимт » (1:2), «Ньюкасл » дома победил «Карабах» (3:2), «Байер» с «Олимпиакосом» голов не забили.

Лига чемпионов

Стыковые матчи

Ответные матчи

Лига чемпионов. Стыковые матчи 24 февраля 17:45, Метрополитано Атлетико Завершен 4 - 1 Брюгге Матч окончен 88’ Мехеле Мейер Серлот

87’ 85’ Вермант Льоренте 85’ Кардозо Мендоса 83’ Симеоне Хименес 83’ 82’ Цолис Нильссон 82’ Сейс Лемарешаль Серлот

76’ Алекс Баэна Лукман 70’ Коке Молина 70’ 65’ Ветлесен Диакон 65’ Трезольди Вермант Альварес Гризманн 58’ Кардозо

48’ 2 тайм Перерыв 40’ Ордоньес 36’ Ордоньес

Серлот

23’ Атлетико Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Кардозо, Коке, Симеоне, Альварес, Серлот Запасные: Муссо, Молина, Лангле, Эскивель, Хименес, Варгас, Альмада, Лукман, Мендоса, Гризманн, Ле Норман 1 тайм Брюгге: Миньоле, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Саббе, Станкович, Цолис, Ванакен, Ветлесен, Форбш, Трезольди Запасные: де Корте, Спилерс, Сике, Сандра, Кэмпбелл, Диакон, Нильссон, Осуджи, Мейер, Яккерс, Лемарешаль, Вермант

Первый матч: 3:3

Лига чемпионов. Стыковые матчи 24 февраля 20:00, Сан-Сиро Интер Завершен 1 - 2 Буде-Глимт Матч окончен 85’ Бьеркан Алеэсами 82’ Эвьен Салтнес Биссек Думфрис 81’ Димарко Карлос Аугусто 81’ 77’ Хег Хельмерсен 77’ Бломберг Дубвик Мяятя Бастони

76’ 72’ Эвьен

67’ Гундерсен Зелиньски Сучич 62’ Луис Энрике Диуф 62’ Фраттези Бонни 62’ 58’ Хеуге

2 тайм Перерыв Интер Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Барелла, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, М. Тюрам, Эспозито Запасные: Дармиан, Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Сучич, Диуф, Бонни, Лавелли, Ди Дженнаро, Думфрис, де Врей, Ачерби, Мхитарян 1 тайм Буде-Глимт: Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег Запасные: Лунд, Шонг, Хельмерсен, Салтнес, Миккельсен, Нильсен, Дубвик Мяятя, Эукленд, Рииснес, Алеэсами, Клюнге, Басси

Первый матч: 1:3

Первый матч: 6:1

Лига чемпионов. Стыковые матчи 24 февраля 20:00, Бай-Арена Байер Завершен 0 - 0 Олимпиакос Матч окончен 90’ +3’ Пирола 89’ Желсон Мартинш Оньемаечи 89’ Дани Гарсия Клейтон 79’ Музакитис Шипиони Васкес Артур 77’ Хофманн Калбрет 73’ Паласиос Фернандес 73’ 66’ Шикинью Луис 66’ Тареми Эль-Кааби Маза Поку 56’ 2 тайм Перерыв Байер Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Хофманн, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Васкес, Шик Запасные: Артур, Поку, Омлин, Эрманн, Тап, Фернандес, Калбрет, Кофан, Ломб 1 тайм Олимпиакос: Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Родиней, Музакитис, Дани Гарсия, Шикинью, Эссе, Желсон Мартинш, Тареми Запасные: Ботис, Калогеропулос, Луис, Бьянкон, Шипиони, Эль-Кааби, Пасхалакис, Коштинья, Оньемаечи, Диогу Насименту, Ляцикурас, Клейтон

Первый матч: 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов