Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Интер» снова проиграл «Буде-Глимт», «Атлетико» разгромил «Брюгге», «Байер» сыграл вничью с «Олимпиакосом»

В Лиге чемпионов проходят ответные стыковые матчи.
В ответных стыковых матчах Лиги чемпионов во вторник «Атлетико» разгромил «Брюгге» (4:1), «Интер» уступил «Буде-Глимт» (1:2), «Ньюкасл» дома победил «Карабах» (3:2), «Байер» с «Олимпиакосом» голов не забили.
Лига чемпионов
Стыковые матчи
Ответные матчи
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Кардозо, Коке, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Муссо, Молина, Лангле, Эскивель, Хименес, Варгас, Альмада, Лукман, Мендоса, Гризманн, Ле Норман
Брюгге:
Миньоле, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Саббе, Станкович, Цолис, Ванакен, Ветлесен, Форбш, Трезольди
Запасные: де Корте, Спилерс, Сике, Сандра, Кэмпбелл, Диакон, Нильссон, Осуджи, Мейер, Яккерс, Лемарешаль, Вермант
Первый матч: 3:3
Интер
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Барелла, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, М. Тюрам, Эспозито
Запасные: Дармиан, Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Сучич, Диуф, Бонни, Лавелли, Ди Дженнаро, Думфрис, де Врей, Ачерби, Мхитарян
Буде-Глимт:
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег
Запасные: Лунд, Шонг, Хельмерсен, Салтнес, Миккельсен, Нильсен, Дубвик Мяятя, Эукленд, Рииснес, Алеэсами, Клюнге, Басси
Первый матч: 1:3
Ньюкасл
Рэмсдейл, А. Мерфи, Берн, Ботман, Триппьер, Вольтемаде, Тонали, Жоэлинтон, Барнс, Осула, Дж. Мерфи
Запасные: Поуп, Харрис, Холл, Уиллок, Гордон, Радди, Висса, Эланга, Нив, Шахар
Карабах:
Кохальски, Медина, Гусейнов, Матеус, Зубир, Хони Монтьель, Джафаргулиев, Янкович, Бикальо, Болт, Дуран
Запасные: Гурбанлы, Аддай, Гусейнов, Андраде, Кащук, Бунтич, Джабраилзаде, Байрамов, Кади, Рамазанов
Первый матч: 6:1
Байер
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Хофманн, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Васкес, Шик
Запасные: Артур, Поку, Омлин, Эрманн, Тап, Фернандес, Калбрет, Кофан, Ломб
Олимпиакос:
Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Родиней, Музакитис, Дани Гарсия, Шикинью, Эссе, Желсон Мартинш, Тареми
Запасные: Ботис, Калогеропулос, Луис, Бьянкон, Шипиони, Эль-Кааби, Пасхалакис, Коштинья, Оньемаечи, Диогу Насименту, Ляцикурас, Клейтон
Первый матч: 2:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Лиги чемпионов
Статистика Лиги чемпионов
Мхитарян сыграл свое, в ЛЧ в том числе