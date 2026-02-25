  • Спортс
  • Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Интер» снова проиграл «Буде-Глимт», «Атлетико» разгромил «Брюгге», «Байер» сыграл вничью с «Олимпиакосом»
937

Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Интер» снова проиграл «Буде-Глимт», «Атлетико» разгромил «Брюгге», «Байер» сыграл вничью с «Олимпиакосом»

В Лиге чемпионов проходят ответные стыковые матчи.

В ответных стыковых матчах Лиги чемпионов во вторник «Атлетико» разгромил «Брюгге» (4:1), «Интер» уступил «Буде-Глимт» (1:2), «Ньюкасл» дома победил «Карабах» (3:2), «Байер» с «Олимпиакосом» голов не забили.

Лига чемпионов

Стыковые матчи

Ответные матчи

Лига чемпионов. Стыковые матчи
24 февраля 17:45, Метрополитано
Логотип домашней команды
Атлетико
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Брюгге
Матч окончен
88’
Мехеле   Мейер
  Серлот
87’
85’
Вермант
Льоренте
85’
Кардозо   Мендоса
83’
Симеоне   Хименес
83’
82’
Цолис   Нильссон
82’
Сейс   Лемарешаль
  Серлот
76’
Алекс Баэна   Лукман
70’
Коке   Молина
70’
65’
Ветлесен   Диакон
65’
Трезольди   Вермант
Альварес   Гризманн
58’
  Кардозо
48’
2тайм
Перерыв
40’
Ордоньес
36’
  Ордоньес
  Серлот
23’
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Кардозо, Коке, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Муссо, Молина, Лангле, Эскивель, Хименес, Варгас, Альмада, Лукман, Мендоса, Гризманн, Ле Норман
1тайм
Брюгге:
Миньоле, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Саббе, Станкович, Цолис, Ванакен, Ветлесен, Форбш, Трезольди
Запасные: де Корте, Спилерс, Сике, Сандра, Кэмпбелл, Диакон, Нильссон, Осуджи, Мейер, Яккерс, Лемарешаль, Вермант
Подробнее

Первый матч: 3:3

Лига чемпионов. Стыковые матчи
24 февраля 20:00, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Интер
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Буде-Глимт
Матч окончен
85’
Бьеркан   Алеэсами
82’
Эвьен   Салтнес
Биссек   Думфрис
81’
Димарко   Карлос Аугусто
81’
77’
Хег   Хельмерсен
77’
Бломберг   Дубвик Мяятя
  Бастони
76’
72’
  Эвьен
67’
Гундерсен
Зелиньски   Сучич
62’
Луис Энрике   Диуф
62’
Фраттези   Бонни
62’
58’
  Хеуге
2тайм
Перерыв
Интер
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Барелла, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, М. Тюрам, Эспозито
Запасные: Дармиан, Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Сучич, Диуф, Бонни, Лавелли, Ди Дженнаро, Думфрис, де Врей, Ачерби, Мхитарян
1тайм
Буде-Глимт:
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег
Запасные: Лунд, Шонг, Хельмерсен, Салтнес, Миккельсен, Нильсен, Дубвик Мяятя, Эукленд, Рииснес, Алеэсами, Клюнге, Басси
Подробнее

Первый матч: 1:3

Лига чемпионов. Стыковые матчи
24 февраля 20:00, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Карабах
Матч окончен
Дж. Мерфи   Шахар
87’
80’
Бикальо
79’
Джафаргулиев   Байрамов
79’
Янкович   Гурбанлы
79’
Зубир   Аддай
Осула   Висса
73’
69’
Дуран   Кащук
62’
Хони Монтьель   Кади
57’
  Джафаргулиев
57’
Янкович
Жоэлинтон   Гордон
54’
Ботман   Уиллок
54’
Триппьер   Холл
54’
  Ботман
52’
50’
  Дуран
2тайм
Перерыв
  Жоэлинтон
6’
  Тонали
4’
Ньюкасл
Рэмсдейл, А. Мерфи, Берн, Ботман, Триппьер, Вольтемаде, Тонали, Жоэлинтон, Барнс, Осула, Дж. Мерфи
Запасные: Поуп, Харрис, Холл, Уиллок, Гордон, Радди, Висса, Эланга, Нив, Шахар
1тайм
Карабах:
Кохальски, Медина, Гусейнов, Матеус, Зубир, Хони Монтьель, Джафаргулиев, Янкович, Бикальо, Болт, Дуран
Запасные: Гурбанлы, Аддай, Гусейнов, Андраде, Кащук, Бунтич, Джабраилзаде, Байрамов, Кади, Рамазанов
Подробнее

Первый матч: 6:1

Лига чемпионов. Стыковые матчи
24 февраля 20:00, Бай-Арена
Логотип домашней команды
Байер
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Олимпиакос
Матч окончен
90’
+3’
Пирола
89’
Желсон Мартинш   Оньемаечи
89’
Дани Гарсия   Клейтон
79’
Музакитис   Шипиони
Васкес   Артур
77’
Хофманн   Калбрет
73’
Паласиос   Фернандес
73’
66’
Шикинью   Луис
66’
Тареми   Эль-Кааби
Маза   Поку
56’
2тайм
Перерыв
Байер
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Хофманн, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Васкес, Шик
Запасные: Артур, Поку, Омлин, Эрманн, Тап, Фернандес, Калбрет, Кофан, Ломб
1тайм
Олимпиакос:
Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Родиней, Музакитис, Дани Гарсия, Шикинью, Эссе, Желсон Мартинш, Тареми
Запасные: Ботис, Калогеропулос, Луис, Бьянкон, Шипиони, Эль-Кааби, Пасхалакис, Коштинья, Оньемаечи, Диогу Насименту, Ляцикурас, Клейтон
Подробнее

Первый матч: 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме18812 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
результаты
logoИнтер
logoОлимпиакос
logoБрюгге
logoАтлетико
logoБайер
logoКарабах
logoБуде-Глимт
logoНьюкасл
937 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Олимпиада вроде уже закончилась, а норвежцы всё продолжают побеждать.
Ответ Кокич
Олимпиада вроде уже закончилась, а норвежцы всё продолжают побеждать.
еще в Милане
Ответ MarkWalhberg
еще в Милане
😁
А еще смешно наблюдать как футболисты итальянского гранда от каждого контакта с футболистом буде за лицо хватаются и бесконечно истерят, когда судья принимает решение не в их пользу. А футболисты буде без симуляций, не валяются по 5 минут (хотя могли бы), с судьями особо не разговаривают. Все по заслугам
Ответ illest
А еще смешно наблюдать как футболисты итальянского гранда от каждого контакта с футболистом буде за лицо хватаются и бесконечно истерят, когда судья принимает решение не в их пользу. А футболисты буде без симуляций, не валяются по 5 минут (хотя могли бы), с судьями особо не разговаривают. Все по заслугам
Им ещё в свой маленький городок возвращаться и людям в глаза смотреть
Ответ The NOTORIOUS
Им ещё в свой маленький городок возвращаться и людям в глаза смотреть
Да ладно вам, Милан не такой уж и маленький) А люди уже привыкли, что интер это кружок истеричек
Ну,за Глимт Будем!
Ответ Сергей Круг
Ну,за Глимт Будем!
Скол !!!
Ответ Сергей Круг
Ну,за Глимт Будем!
Будем Глимт за них!
"Интер" спецом решил слить норвежцам, чтоб пропустить Испанию вперёд в рейтинге УЕФА и не пустить клятый "Ювентус" в ЛЧ 26/27 с 5-го места.
Ответ Н.Ф.
"Интер" спецом решил слить норвежцам, чтоб пропустить Испанию вперёд в рейтинге УЕФА и не пустить клятый "Ювентус" в ЛЧ 26/27 с 5-го места.
Опять заговор против Ювентуса что ли??? Что ж ты будешь делать
Ответ Н.Ф.
"Интер" спецом решил слить норвежцам, чтоб пропустить Испанию вперёд в рейтинге УЕФА и не пустить клятый "Ювентус" в ЛЧ 26/27 с 5-го места.
Samoe obidnoe, v etoy shutke est dolya pravdı) V Italii est srazu 3 komandı, kotorıe kak sosed v anekdote, qotovı Juventus potopit nazlo sebe - Inter, Torino, Fio. Takoqo net niqde
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Весь мир за Буде
Что за привычка говорить за всех? Я вот за Мхитаряна и желаю ему удачи
Ответ Дядя ТУРА
Что за привычка говорить за всех? Я вот за Мхитаряна и желаю ему удачи
А я за Хога, Хауге и Хайкина, как и любой нейтральный любитель футбола)

Мхитарян сыграл свое, в ЛЧ в том числе
Буде продолжает возить Клещенка носом об его 5% вероятности прохода Буде дальше
Не понятно зачем Интер на этот матч постелил искусственный газон, да и температуру опустил до -10
Ответ karbunkul211
Не понятно зачем Интер на этот матч постелил искусственный газон, да и температуру опустил до -10
А ты хорош 🤣 ведь ещё вчера было много возгласов, что во всём искуственное поле виновато. Вероятно, во время открытия Игр участники растоптали весь газон
Очередной главный матч в истории Буде. Хотелось бы, чтобы уже в этом сезоне было еще парочку таких
Фанаты интера так долго смеялись над Юве, что не заметили как по ним катком проехался клуб из футбольного захолустья, не заметив без пяти минут чемпиона Италии в обоих матчах, вот и вся цена судейским победам в серии А
Какой позорный нырок от Барелы
