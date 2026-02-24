Генич о словах Глушенкова про легионеров: «Интересно, пресс-служба «Зенита» сверяла его интервью? Или они видят в этом норму?»
Генич о словах Глушенкова про легионеров: пресс-служба «Зенита» сверяла его интервью?.
Константин Генич отреагировал на высказывание хавбека «Зенита» Максима Глушенкова про южноамериканских игроков сине-бело-голубых.
«Макс остается Максом. Он очень красиво сказал: «Мне не надо ничего доказывать, все и так знают, что я за продукт». Действительно, какие-то вещи, может, и не стоило говорить, особенно что касается взаимоотношений с партнерами.
Вот такие вещи, знаешь, и интервью такое получилось… Мне даже интересно, пресс-служба «Зенита» его сверяла или нет? Если сверяла и они это оставили, значит, они видят в этом норму», — сказал комментатор в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
С такими, как Глушенков, в коллективе раньше бы разобрались коротко. И очень больно. Сейчас почему-то не так. Я согласен с Константином, что скорее всего без разрешения пресс-службы Глушенков это бы не говорил, это явное нарушение контракта. Не верю я, что там не указывается необходимость вести себя корректно и экологично, чтобы "соответствовать традициям клуба". Скорее всего плетут какие-то интриги между собой. Не удивлюсь даже, если два центра силы в Питере действует, проходили это уже с халковицелем и нашими кривоногими)) Во-общем-то, ничего нового, за исключением разве что мерзости поциента)))
С другой стороны, это всего лишь какие-то гои, ойвэй