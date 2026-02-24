Генич о словах Глушенкова про легионеров: «Интересно, пресс-служба «Зенита» сверяла его интервью? Или они видят в этом норму?»

Генич о словах Глушенкова про легионеров: пресс-служба «Зенита» сверяла его интервью?.

Константин Генич отреагировал на высказывание хавбека «Зенита» Максима Глушенкова про южноамериканских игроков сине-бело-голубых.

«Макс остается Максом. Он очень красиво сказал: «Мне не надо ничего доказывать, все и так знают, что я за продукт». Действительно, какие-то вещи, может, и не стоило говорить, особенно что касается взаимоотношений с партнерами.

Вот такие вещи, знаешь, и интервью такое получилось… Мне даже интересно, пресс-служба «Зенита » его сверяла или нет? Если сверяла и они это оставили, значит, они видят в этом норму», — сказал комментатор в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».