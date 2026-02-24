  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о словах Глушенкова про легионеров: «Интересно, пресс-служба «Зенита» сверяла его интервью? Или они видят в этом норму?»
55

Генич о словах Глушенкова про легионеров: «Интересно, пресс-служба «Зенита» сверяла его интервью? Или они видят в этом норму?»

Генич о словах Глушенкова про легионеров: пресс-служба «Зенита» сверяла его интервью?.

Константин Генич отреагировал на высказывание хавбека «Зенита» Максима Глушенкова про южноамериканских игроков сине-бело-голубых.

«Макс остается Максом. Он очень красиво сказал: «Мне не надо ничего доказывать, все и так знают, что я за продукт». Действительно, какие-то вещи, может, и не стоило говорить, особенно что касается взаимоотношений с партнерами.

Вот такие вещи, знаешь, и интервью такое получилось… Мне даже интересно, пресс-служба «Зенита» его сверяла или нет? Если сверяла и они это оставили, значит, они видят в этом норму», — сказал комментатор в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме18564 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoМаксим Глушенков
logoДжон Дуран
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
logoДжон Джон
logoВильмар Барриос
logoВендел
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну Глушенков конечно хрень сказанул, но Генич вбросил про Глебова в разы хуже и мерзотней. Очень забавно, что именно он пытается тут выступать моральным камертоном
Ответ Slowpoke7
Ну Глушенков конечно хрень сказанул, но Генич вбросил про Глебова в разы хуже и мерзотней. Очень забавно, что именно он пытается тут выступать моральным камертоном
Генич - это никто для команды. Комментатор. Глушенков же говорит гадости про членов своего коллектива. Сравнивать это глупо. Актуальное сравнение было бы, если б Генич что-то такое говорил про своих коллех с Матча.

С такими, как Глушенков, в коллективе раньше бы разобрались коротко. И очень больно. Сейчас почему-то не так. Я согласен с Константином, что скорее всего без разрешения пресс-службы Глушенков это бы не говорил, это явное нарушение контракта. Не верю я, что там не указывается необходимость вести себя корректно и экологично, чтобы "соответствовать традициям клуба". Скорее всего плетут какие-то интриги между собой. Не удивлюсь даже, если два центра силы в Питере действует, проходили это уже с халковицелем и нашими кривоногими)) Во-общем-то, ничего нового, за исключением разве что мерзости поциента)))
Ответ Алексaндр Молодкин
Генич - это никто для команды. Комментатор. Глушенков же говорит гадости про членов своего коллектива. Сравнивать это глупо. Актуальное сравнение было бы, если б Генич что-то такое говорил про своих коллех с Матча. С такими, как Глушенков, в коллективе раньше бы разобрались коротко. И очень больно. Сейчас почему-то не так. Я согласен с Константином, что скорее всего без разрешения пресс-службы Глушенков это бы не говорил, это явное нарушение контракта. Не верю я, что там не указывается необходимость вести себя корректно и экологично, чтобы "соответствовать традициям клуба". Скорее всего плетут какие-то интриги между собой. Не удивлюсь даже, если два центра силы в Питере действует, проходили это уже с халковицелем и нашими кривоногими)) Во-общем-то, ничего нового, за исключением разве что мерзости поциента)))
Про членов своего клоповника пусть говорит что угодно. Он же несёт чушь про молодого парня, известного в области, в которой Генич работает. Чушь необоснованную и опасную для парня. Глушенков сказал вещи, которые воспринимаются как шутка, пусть и некорректная и глупая. Генич сказал мерзкие опасные вещи, которые еще им и придуманы из головы
а Генича почему это так волнует?
Ответ mootoo
а Генича почему это так волнует?
Так напомнить о себе решил.
Ответ mootoo
а Генича почему это так волнует?
Потому что сам привык все согласовывать.
Чел, который клевещет на людей и как ведьма пророчит травмы, говорит о норме и морали.
С другой стороны, это всего лишь какие-то гои, ойвэй
Ответ ulysses24
Чел, который клевещет на людей и как ведьма пророчит травмы, говорит о норме и морали. С другой стороны, это всего лишь какие-то гои, ойвэй
Пророчить травмы? Вы в каком веке живете? Подорожник хоть не используете уже?
Ответ Эндрю81
Пророчить травмы? Вы в каком веке живете? Подорожник хоть не используете уже?
Так это уже наука, вы как раз в каком веке живёте?
Генич прогнил насквозь до чего же противная личность
За своим языком следи
А слова Генича кто-нибудь проверяет? Учитывая, что он на Газпром ТВ работает, значит норма то, что он говорит? А у него кукуха намного сильнее поехала и он уже полнейшую чушь говорит, правда про других, Газпром он облизывает во всех местах, так что нормально всё?
Генич есть Генич и что он за фрукт давно известно.
Гениталич учит кого-то следить за словами. Уморительно.
Это говорит тот же человек, что только вылез из скандала за свой длинный язык?
Интересно, пресс-служба «Матч ТВ» сверяла интервью Генича? Или они видят в этом норму?
Ответ fussballer
Интересно, пресс-служба «Матч ТВ» сверяла интервью Генича? Или они видят в этом норму?
Генич на газпром тв вылизывает зенит и его руководство,что наверняка устраивает милера
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стрепетов о словах Глушенкова про бразильцев: «Не думаю, что они говорят о расколе в «Зените». Под пофигизмом он имел в виду уверенность в себе. Это можно и к самому Максиму применить»
21 февраля, 10:05
Максим Глушенков: «Обмен Гонду на Дивеева – в пользу «Зенита». Мы взяли основного игрока, а отдали – неосновного»
20 февраля, 19:49
Глушенков о Соболеве: «Скоро выстрелит. Есть пример Рафиньи из «Барсы»
20 февраля, 17:28
Рекомендуем
Главные новости
Клубы АПЛ заработали 7,45 млрд евро в 2024 году – больше всех в Европе. Ла Лига – 3-я, РПЛ – 6-я
10 минут назад
Кабрал из «Бенфики», просивший футболку Винисиуса, в итоге отказался от обмена. Защитник понял, что это может «создать проблемы внутри команды»
10 минут назад
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
28 минут назадТесты и игры
МВД возбудило дела в отношении 9 судей РПЛ и Первой лиги. Их обвиняют в «противоправном влиянии на результат спортивного соревнования»
41 минуту назад
Лига Европы. Стыковые матчи. «Црвена Звезда» Станковича принимает «Лилль», ПАОК Оздоева против «Сельты»
43 минуты назадLive
Тикнизян о том, что Галактионов подозревал его и Дзюбу в заговоре: «У нас был хороший коннект на поле, а вне его мы почти не пересекались. Какая сложится картина у мнимого, неуверенного тренера?»
50 минут назад
Фанат «Реала», выведенный со стадиона за нацистское приветствие, назвал себя «деревенским дурачком»: «Думал, «наци» – марка джина. Я усыновил двоих чернокожих, у меня 6 цыганских платьев»
53 минуты назад
Тебас о долгом отсутствии решения по делу о 130 нарушениях «Сити»: «Неопределенность вредит имиджу АПЛ. Люди должны быть уверены, что система справедлива и объективна»
55 минут назад
Престианни признался игрокам «Бенфики», что использовал расистское оскорбление по отношению к Винисиусу, но заявил, что сам он не расист (Correio da Manhã)
сегодня, 17:21
Флик о 100 матчах во главе «Барсы»: «Это невероятно, для меня большая честь работать в этом замечательном клубе. С первого дня я чувствовал себя частью семьи»
сегодня, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о Семаке, заявившем, что Вендел не умеет «читать, считать, писать»: «Публично унизил, выставил папуасом. Ну как такое можно рассказывать публично? Дал повод для новых кричалок»
29 минут назад
Челестини по-прежнему считает «Спартак» самым сложным соперником: «У них смесь опытных и молодых игроков, это хорошая команда. Если бы это было не так, ЦСКА выиграл бы 6:0, а не 3:2»
30 минут назад
Каманцев про отстранение судей, обвиняемых во влиянии на результаты: «Это вопрос доверия к честности футбола. Будут признаны невиновными – рассмотрим вопрос восстановления в особом порядке»
40 минут назад
Лига конференций. Стыковые матчи. «Фиорентина» принимает «Ягеллонию», «Кристал Пэлас» против «Зриньски», «Ноа» в гостях у АЗ
43 минуты назадLive
«Локомотив» сыграет с «Пари НН». Поддержите железнодорожников на «РЖД Арене» в матче против нижегородцев!
сегодня, 17:00Реклама
Наумов о словах Тикнизяна про Галактионова: «Его жена оказалась мудрее – понимала, что это никто не поддержит. Если ты мужик, то должен искать причину в себе. Наир неправ, тренер себе не враг»
сегодня, 16:56
Тчуамени во 2-й раз подряд включен в команду недели в ЛЧ. Серлот, Хвича, Маккенни и Осимхен тоже в составе
сегодня, 16:46
«Игрой «Юве» и «Аталанты» мы гордимся, а «Интер» выглядел аморфно. Туринцы заслуживали пройти дальше, они были великолепны в ответном матче». Капелло об итальянских клубах в ЛЧ
сегодня, 16:32
Мейра о Семаке: «Есть все качества и навыки, чтобы тренировать топовую команду в Европе. Он обладает невероятными лидерскими качествами, добился невероятных успехов в РПЛ»
сегодня, 16:15
Александр Тарханов: «Советское образование лучше нынешнего. В Европе оно гораздо хуже, но мы пришли к их модели. В школе тренеров мы учили учили биохимию, механику, политэкономию»
сегодня, 15:54
Рекомендуем