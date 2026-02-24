Кержаков о воровстве в детстве: «Один из друзей берет арбуз, катит его, другой разговаривает с продавщицей, третий получает за кассой и убегает. Воровать плохо»

Александр Кержаков рассказал, как в детстве воровал арбузы с друзьями.

Экс-форвард «Зенита » и сборной России Александр Кержаков рассказал, как в детстве воровал арбузы с друзьями.

— Когда-то в жизни воровали?

— Да. Когда маленький был. Арбуз и детскую смесь. Мы арбузы катили — у нас была комбинация. Ты приходишь в магазин, один из друзей берет арбуз, другой подходит к кассе, разговаривает с продавщицей, а третий стоит и получает за кассой арбуз.

Один подходит, катит его, а ты стоишь с продавщицей разговариваешь, и мимо тебя прокатывается, другой берет за кассой и убегает. Воровать плохо, но… – сказал Кержаков в эфире YouTube-канала FONBET.