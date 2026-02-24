Кержаков о воровстве в детстве: «Один из друзей берет арбуз, катит его, другой разговаривает с продавщицей, третий получает за кассой и убегает. Воровать плохо»
Александр Кержаков рассказал, как в детстве воровал арбузы с друзьями.
Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, как в детстве воровал арбузы с друзьями.
— Когда-то в жизни воровали?
— Да. Когда маленький был. Арбуз и детскую смесь. Мы арбузы катили — у нас была комбинация. Ты приходишь в магазин, один из друзей берет арбуз, другой подходит к кассе, разговаривает с продавщицей, а третий стоит и получает за кассой арбуз.
Один подходит, катит его, а ты стоишь с продавщицей разговариваешь, и мимо тебя прокатывается, другой берет за кассой и убегает. Воровать плохо, но… – сказал Кержаков в эфире YouTube-канала FONBET.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Гениальное завершение. Но чтобы внести ставочку - можно
Значит, карма с заводиком Саенко.