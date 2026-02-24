  • Спортс
  • Кержаков о воровстве в детстве: «Один из друзей берет арбуз, катит его, другой разговаривает с продавщицей, третий получает за кассой и убегает. Воровать плохо»
37

Кержаков о воровстве в детстве: «Один из друзей берет арбуз, катит его, другой разговаривает с продавщицей, третий получает за кассой и убегает. Воровать плохо»

Александр Кержаков рассказал, как в детстве воровал арбузы с друзьями.

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, как в детстве воровал арбузы с друзьями.

— Когда-то в жизни воровали?

— Да. Когда маленький был. Арбуз и детскую смесь. Мы арбузы катили — у нас была комбинация. Ты приходишь в магазин, один из друзей берет арбуз, другой подходит к кассе, разговаривает с продавщицей, а третий стоит и получает за кассой арбуз. 

Один подходит, катит его, а ты стоишь с продавщицей разговариваешь, и мимо тебя прокатывается, другой берет за кассой и убегает. Воровать плохо, но… – сказал Кержаков в эфире YouTube-канала FONBET.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Аршавин и Володька…
Ответ T622222
Аршавин и Володька…
Не то чтобы подушнить, но Кержаков никогда не был в их тусовке. Денисов - да. Керж же сам по себе был - один на один со своим эго.
Воровать плохо, но… – сказал Кержаков в эфире YouTube-канала FONBET (c)

Гениальное завершение. Но чтобы внести ставочку - можно
И, вообще, мы очень любили футбол, воровали только сферические предметы, похожие на мяч. Добавил Кержаков.
Ответ agentkuper
И, вообще, мы очень любили футбол, воровали только сферические предметы, похожие на мяч. Добавил Кержаков.
Арбузы, дыни, шины…))
Ответ Spaten
Арбузы, дыни, шины…))
Дыни воруют юные регбисты)
Один из друзей берет арбуз, обходит овощной отдел, проходит с ним по флангу, другой блокирует продавщицу, третий — получает арбуз за кассой и выходит один на пустые ворота из магазина.
Ответ Доктор Верховцев
Один из друзей берет арбуз, обходит овощной отдел, проходит с ним по флангу, другой блокирует продавщицу, третий — получает арбуз за кассой и выходит один на пустые ворота из магазина.
Вот как зарождался комбинационный футбол на Руси :)))
Ответ Доктор Верховцев
Один из друзей берет арбуз, обходит овощной отдел, проходит с ним по флангу, другой блокирует продавщицу, третий — получает арбуз за кассой и выходит один на пустые ворота из магазина.
Питерская многоходовочка
Потом продавщица из своего кармана выкладывает
Значит, карма с заводиком Саенко.
Ответ NoN
Потом продавщица из своего кармана выкладывает Значит, карма с заводиком Саенко.
Если речь про торговые сети вроде Пятерочки, то там продавцы не выкладывают. Иначе при таких объемах воровства они будут в жесткий минус работать. А если про мелкие магазинчики, то там да, могут взыскать. Если речь идет про времена, когда Керж был "маленьким", то, наверное, речь про мелкие магазины, торговых сетей тогда еще не было
Ответ NoN
Потом продавщица из своего кармана выкладывает Значит, карма с заводиком Саенко.
Не душни. Там процент шел на "бой". Ничего она не выкладывала, а в советские времена еще и зарабатывала, скидывая нужным людям дефицит
Алексею Борисовичу скажите это, с такими навыками не пропадете в российском бизнесе
Мы с более старшими товарищами просто забирали эти арбузы на точках. Но когда уже были в старших классах. Подходили толпой, просили взвесить, затем старший забирал арбуз, разворачивался и мы уходили. Потом ели его на коробке. Продавец на развале сразу все понимал и даже не дергался, понимая, что ему проще отдать этот арбуз, чем иметь дело с толпой подростков, половина из которых явно имеет отношение, скажем так, к правой субкультуре. Сейчас вспоминаю, и стыдно, и дико... Чудом компания тогда не довела до серьезных проблем, вовремя соскочил, поступив в ВУЗ.
Ответ Александр Геронов
Мы с более старшими товарищами просто забирали эти арбузы на точках. Но когда уже были в старших классах. Подходили толпой, просили взвесить, затем старший забирал арбуз, разворачивался и мы уходили. Потом ели его на коробке. Продавец на развале сразу все понимал и даже не дергался, понимая, что ему проще отдать этот арбуз, чем иметь дело с толпой подростков, половина из которых явно имеет отношение, скажем так, к правой субкультуре. Сейчас вспоминаю, и стыдно, и дико... Чудом компания тогда не довела до серьезных проблем, вовремя соскочил, поступив в ВУЗ.
а с другими участниками этой компании что стало?
Ответ ster3
а с другими участниками этой компании что стало?
Про всех не знаю. А так по-разному. Кто-то в полиции работает, кто-то отсидел уже. Но в основном все обычно - семьи, дети, работа. Ничего экстраординарного. В конце 90-х - начале нулевых примерно каждый второй в такой компании был. Это была обычная московская школа в спальном районе.
Новости которые мы заслуживаем. Берут вырезки из этих всратых роликов с фонбета и делают из этого новости на спортсе! Я и подумать не мог, что воровство это плохо! Спасибо, Александр! Теперь скажите это нашим депутатам.
зачем им арбуз
Ответ Penguin
зачем им арбуз
Вставить
Будучи студентом, я как-то разгружал арбузы на овощебазе. Как хотелось поесть, тупо роняли и ели. Еле потом до дому доехал, раза три выходил в кусты. Почки отработали по полной
