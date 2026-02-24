Защитник ЦСКА Данилов: «С Мойзесом можно общаться на русском. Он учит язык и очень хорошо его знает»

Данилов: с Мойзесом можно общаться на русском.

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов рассказал, что его партнер по обороне Мойзес хорошо знает русский язык.

«Очень круто, что Мойзес учит язык и очень хорошо его знает. С ним можно спокойно общаться на русском.

Меня он по-испански называет «Дани». Всем так проще. Это мое прозвище в команде», – сказал Данилов.