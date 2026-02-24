  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник ЦСКА Данилов: «С Мойзесом можно общаться на русском. Он учит язык и очень хорошо его знает»
6

Защитник ЦСКА Данилов: «С Мойзесом можно общаться на русском. Он учит язык и очень хорошо его знает»

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов рассказал, что его партнер по обороне Мойзес хорошо знает русский язык.

«Очень круто, что Мойзес учит язык и очень хорошо его знает. С ним можно спокойно общаться на русском. 

Меня он по-испански называет «Дани». Всем так проще. Это мое прозвище в команде», – сказал Данилов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoМойзес Барбоза
logoКирилл Данилов
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Моза вообще БОМБА!!! 💥 Да ещё и русский знает!!! Бесценный игрок для ЦСКА!!! 🎉💪
Ответ Андрей Бирюков
Моза вообще БОМБА!!! 💥 Да ещё и русский знает!!! Бесценный игрок для ЦСКА!!! 🎉💪
Про какого бы армейского игрока ни была новость, всё заканчивается разговорами о Мойзесе. 😁
Мойзес грубовато играет, конечно, но потому что он всегда заряжен на бескомпромиссную борьбу, эдакий новый Вернблум в его лице у ЦСКА
Ответ Артем Шелудков
Мойзес грубовато играет, конечно, но потому что он всегда заряжен на бескомпромиссную борьбу, эдакий новый Вернблум в его лице у ЦСКА
Грубовато 😀
Ох уж эти агрессивные мужики
Для Данилова хорошая школа будет от Мойзеса — опытный, крепкий, агрессивный защитник. У Мойзеса есть много всякого, чего не хватает Кириллу пока что. Но для начала надо не вылезать из качалки, глядя на эти карандаши вместо ног у Данилова, становится страшно, что с ним сделает мало-мальски крепкий форвард типа дзюбы или коровы кордобы
Самым вдохновляющим в Мойзесе является его профессиональное отношение к футболу. Стоит посмотреть его индивидуальные тренировки и становится ясно, почему он лучший защитник РПЛ. ... Язык тут тоже часть программы. Красавец - одно слово!
