  • Матчи в Аргентине приостановят в начале марта в знак протеста против налоговых обвинений в адрес AFA
0

Матчи в Аргентине приостановят в начале марта в знак протеста против налоговых обвинений в адрес AFA

Проведение матчей во всех лигах Аргентины приостановят в начале марта.

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) объявила о приостановке проведения матчей в стране в начале марта во всех лигах, включая юношеские, на фоне обвинений в свой адрес в уклонении от уплаты налогов.

Ранее суд постановил вызвать на допрос должностных лиц AFA после того, как Агентство по сбору и контролю таможенных пошлин (ARCA) начало расследование и подало соответствующую жалобу.

AFA выступила с заявлением по этому поводу.

«Аргентинская футбольная ассоциация не имеет непогашенных задолженностей по налоговым обязательствам, что послужили основанием для жалобы со стороны ARCA.

Добровольная оплата налогов была произведена до наступления срока их погашения – это основание для аргумента, уже представленного в суде первой инстанции и находящегося на рассмотрении Апелляционного суда.

ARCA считает, что обязательства, срок погашения которых еще не наступил, могут стать основанием для возможного совершения налогового преступления, что открыто противоречит действующим правовым нормам.

В соответствии с решением исполкома Профессиональной лиги руководство [AFA] единогласно потребовало приостановить матчи 9-го тура Апертуры, который пройдет с 5 по 9 марта, а также в остальных дивизионах нашего футбола в ответ на жалобу ARCA против AFA», – говорится в заявлении.

Как сообщает TyC Sports, в руководстве аргентинского футбола эта ситуация рассматривается как атака со стороны правительства президента страны Хавьера Милея.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Аргентинской футбольной ассоциации
Федерация футбола Аргентины
logoвысшая лига Аргентина
деньги
