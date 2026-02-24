Шешко забил шесть голов в 7 последних матчах за «МЮ». В предыдущих 17 играх было два мяча

Беньямин Шешко забил 6-й гол за «МЮ» в 2026 году.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко открыл счет в матче АПЛ с «Эвертоном ».

В семи последних матчах за клуб во всех турнирах словенец забил 6 голов. Примечательно, что в 17 первых матчах за «МЮ» 22-летний игрок забил лишь два гола.

В 24 матчах за «Манчестер Юнайтед » Шешко забил 8 голов. Его статистика – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.