Шешко забил шесть голов в 7 последних матчах за «МЮ». В предыдущих 17 играх было два мяча
Беньямин Шешко забил 6-й гол за «МЮ» в 2026 году.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко открыл счет в матче АПЛ с «Эвертоном».
В семи последних матчах за клуб во всех турнирах словенец забил 6 голов. Примечательно, что в 17 первых матчах за «МЮ» 22-летний игрок забил лишь два гола.
В 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» Шешко забил 8 голов. Его статистика – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Молодец парень
Теперь бы МЮ пару защей и в опорку взять кого-нибудь так же удачно