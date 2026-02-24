  • Спортс
  Шешко забил шесть голов в 7 последних матчах за «МЮ». В предыдущих 17 играх было два мяча
28

Шешко забил шесть голов в 7 последних матчах за «МЮ». В предыдущих 17 играх было два мяча

Беньямин Шешко забил 6-й гол за «МЮ» в 2026 году.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко открыл счет в матче АПЛ с «Эвертоном».

В семи последних матчах за клуб во всех турнирах словенец забил 6 голов. Примечательно, что в 17 первых матчах за «МЮ» 22-летний игрок забил лишь два гола.

В 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» Шешко забил 8 голов. Его статистика – здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

28 комментариев
Набирает по тихой
Молодец парень
Так. Дьокереш и Шешко заиграли. Кого теперь хейтить? Исак, иди сюда!
Переобувайтесь , это топ форвард ))
Ответ Димон Артамонов
Переобувайтесь , это топ форвард ))
Покайтесь, маловеры!)
Атака, точнее контратака МЮ напоминает времена САФа. Теперь им бы добавить атаку с позицией силы
Ответ bat90
Атака, точнее контратака МЮ напоминает времена САФа. Теперь им бы добавить атаку с позицией силы
Для этого вингеры нужны хорошие. Их нет у нас элементарно. Кунья не тот, Мбемо тоже нет, Амад один только и всё
Ответ bat90
Атака, точнее контратака МЮ напоминает времена САФа. Теперь им бы добавить атаку с позицией силы
Тогда это будут звери
Вообще, трансферы / тройка нападения нормально разыгралась
Теперь бы МЮ пару защей и в опорку взять кого-нибудь так же удачно
Ответ King_X
Вообще, трансферы / тройка нападения нормально разыгралась Теперь бы МЮ пару защей и в опорку взять кого-нибудь так же удачно
Летом как раз предстоит перестройка центра поля, не провалить бы
Ответ King_X
Вообще, трансферы / тройка нападения нормально разыгралась Теперь бы МЮ пару защей и в опорку взять кого-нибудь так же удачно
С защами и так полный порядок
Как же он старается, по нему прям видно. Рад за него.
переобуваемся
Эффект гения Каррика!
Ответ Vakhore
Эффект гения Каррика!
Багаж Аморима! )
Красавец, с дачниками победный, с молотобойцами очко принес и сегодня победный)
Молодец парень 👏
Рекомендуем