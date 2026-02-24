IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
Правило обратного отсчета при аутах и ударах от ворот могут начать применять на ЧМ-2026.
По данным ESPN, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил рассмотреть новые методы для борьбы с затяжками времени после успешного применения правила 8 секунд для вратарей. Согласно этому правилу, судья назначает угловой удар, если вратарь удерживает мяч в руках более восьми секунд.
Ожидается, что судьям предоставят право начинать пятисекундный обратный отсчет, если они посчитают, что игроки затягивают ввод мяча в игру при вбрасывании или ударе от ворот. Задержка более пяти секунд при вбрасывании приведет к отмене вбрасывания, при ударе от ворот – к назначению углового.
В субботу, 28 февраля, IFAB может утвердить это и другие правила на ежегодном общем собрании. Официально принятые изменения должны вступить в силу 1 июля, но могут начать применяться уже на ЧМ-2026, который стартует 11 июня.
ФИФА предлагает обязать травмированных игроков оставаться вне поля 1 минуту. Вариант с 2 минутами «вызвал резкое сопротивление», окончательно меру утвердят на собрании IFAB
IFAB предложил ввести 10-секундный лимит времени на уход с поля при замене. Вмешательство ВАР хотят ограничить 4 эпизодами, влияющими на ход игры, судьям могут разрешить просматривать повторы угловых
Его вообще применяли? Даже не припомню..
Или это вратари ))
Против затяжек времени работает только одно - "чистое время" игры.
Мяч вышел - таймер остановился.. мяч введён в игру - время пошло.
А это всё - полумеры, которые приведут к ещё большему цирку.
В этой теме уже всё понятно - ничего не будет, в смысле глобальных изменений.
Вот эта фраза - всё решает:
> судьям предоставят право начинать пятисекундный обратный отсчет
Право. Не обязанность. А правом, как известно, можно и не воспользоваться.
Футбол стал раздражающим до невозможности. Сейчас половина игрового времени уходит на стандарты и симуляции. Малейший стык или опасная игра, после чего следует симуляция с четверным тулупом, двойным сальто и валяние на поле несколько минут одним местом кверху.
Чтобы всегда чётко, беспристрастно и до доли секунд.
"Если решит" это основная проблема. Все должно быть четко во всех случаях. Введите 14 секунд на ввод аутов, угловых и удары от ворот и все. Обратный отсчет будет идти на лэд-экранах на стадионе, он может не начинаться если мяч далеко, но это редкие случаи, так как мячей много. На ауты можно еще меньше времени дать