  • IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
51

IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время

На ЧМ-2026 могут применить новое правило для предотвращения затяжек времени.

Правило обратного отсчета при аутах и ударах от ворот могут начать применять на ЧМ-2026.

По данным ESPN, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил рассмотреть новые методы для борьбы с затяжками времени после успешного применения правила 8 секунд для вратарей. Согласно этому правилу, судья назначает угловой удар, если вратарь удерживает мяч в руках более восьми секунд.

Ожидается, что судьям предоставят право начинать пятисекундный обратный отсчет, если они посчитают, что игроки затягивают ввод мяча в игру при вбрасывании или ударе от ворот. Задержка более пяти секунд при вбрасывании приведет к отмене вбрасывания, при ударе от ворот – к назначению углового.

В субботу, 28 февраля, IFAB может утвердить это и другие правила на ежегодном общем собрании. Официально принятые изменения должны вступить в силу 1 июля, но могут начать применяться уже на ЧМ-2026, который стартует 11 июня.

ФИФА предлагает обязать травмированных игроков оставаться вне поля 1 минуту. Вариант с 2 минутами «вызвал резкое сопротивление», окончательно меру утвердят на собрании IFAB

IFAB предложил ввести 10-секундный лимит времени на уход с поля при замене. Вмешательство ВАР хотят ограничить 4 эпизодами, влияющими на ход игры, судьям могут разрешить просматривать повторы угловых

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
после успешного применения правила 8 секунд для вратарей.
Его вообще применяли? Даже не припомню..
Ответ Nbw77785
после успешного применения правила 8 секунд для вратарей. Его вообще применяли? Даже не припомню..
Наверное , да , ибо знатоки минусуют !
Или это вратари ))
Ответ Nbw77785
после успешного применения правила 8 секунд для вратарей. Его вообще применяли? Даже не припомню..
Да, на КЧМ два-три раза применяли.
Всё это приведёт только к тому, что будут "идти к мячу" 45 секунд.
Против затяжек времени работает только одно - "чистое время" игры.
Мяч вышел - таймер остановился.. мяч введён в игру - время пошло.
А это всё - полумеры, которые приведут к ещё большему цирку.
Ответ RKarpov
Всё это приведёт только к тому, что будут "идти к мячу" 45 секунд. Против затяжек времени работает только одно - "чистое время" игры. Мяч вышел - таймер остановился.. мяч введён в игру - время пошло. А это всё - полумеры, которые приведут к ещё большему цирку.
Или за каждую затяжку добавлять вдвойне
Ответ МОНТЁР ТуПи
Или за каждую затяжку добавлять вдвойне
Это называется "на усмотрение судьи" или "соответствие духу игры", или ещё какая-нибудь чушь, вроде этой.
В этой теме уже всё понятно - ничего не будет, в смысле глобальных изменений.
Вот эта фраза - всё решает:
> судьям предоставят право начинать пятисекундный обратный отсчет
Право. Не обязанность. А правом, как известно, можно и не воспользоваться.
Только чистое игровое время должно быть, как в хоккее. Все эти 6-8 секунд - ерунда.
Футбол стал раздражающим до невозможности. Сейчас половина игрового времени уходит на стандарты и симуляции. Малейший стык или опасная игра, после чего следует симуляция с четверным тулупом, двойным сальто и валяние на поле несколько минут одним местом кверху.
Ответ hassel88
Только чистое игровое время должно быть, как в хоккее. Все эти 6-8 секунд - ерунда. Футбол стал раздражающим до невозможности. Сейчас половина игрового времени уходит на стандарты и симуляции. Малейший стык или опасная игра, после чего следует симуляция с четверным тулупом, двойным сальто и валяние на поле несколько минут одним местом кверху.
Так оно так и будет уходить. 50 минут ты свои чистые увидишь. Но они будут разбиты на эпизоды огромными паузами, и мачт будет продолжаться от 2 с половиной часов
Подскажите матч в котором был угловой после 8 секунд. Я мало смотрю футбол последнее время
Ответ Andy Tucker
Подскажите матч в котором был угловой после 8 секунд. Я мало смотрю футбол последнее время
Финал кубка Ивановской области по футболу , там судья четко отработал, получив рекомендации. Сам видел , подтверждаю
Ответ Andy Tucker
Подскажите матч в котором был угловой после 8 секунд. Я мало смотрю футбол последнее время
Брентфорд - Ливерпуль, 2й тайм, дополнительное время. Прекрасно запомнился этот матч, когда местные агуши не поняли что случилось и начали визжать о кабинетном судействе.
Белым 5 секунд, чёрным 10 секунд !
Ответ Заяцволк
Белым 5 секунд, чёрным 10 секунд !
А вялым?
За симуляции ввели бы дисквалификации. Худшее дерьмо в современном футболе
Но только вкупе с ии.
Чтобы всегда чётко, беспристрастно и до доли секунд.
Нужное решение в настоящее время.
Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время

"Если решит" это основная проблема. Все должно быть четко во всех случаях. Введите 14 секунд на ввод аутов, угловых и удары от ворот и все. Обратный отсчет будет идти на лэд-экранах на стадионе, он может не начинаться если мяч далеко, но это редкие случаи, так как мячей много. На ауты можно еще меньше времени дать
Только что об этом думал, что текущие ауты по 30 секунд убивают динамику игры.
Рекомендуем