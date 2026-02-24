«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам

«Брагантино» отстранил на матч и оштрафовал Маркеса за сексизм в адрес судьи.

«Ред Булл Брагантино» принял решение наказать Густаво Маркеса за сексистские высказывания после матча с «Сан-Паулу» (1:2) в четвертьфинале чемпионата Паулиста.

Защитник раскритиковал арбитра Дайан Муниз, заявив: «Мы мечтали выйти в полуфинал или даже в финал, но она испортила нам игру. Я думаю, что Федерация Паулисты должна обратить внимание на матчи такого масштаба и не назначать женщину арбитром».

Чуть позже 24-летний игрок принес извинения: «Я здесь, чтобы извиниться перед всеми женщинами в Бразилии, во всем мире. Я также подошел к Дайан и извинился перед ней. Она была с помощницей, и я извинился и перед ней, потому что она тоже женщина. Думаю, я был неправ, сказав это».

«Футбольный клуб «Ред Булл Брагантино» сообщает, что защитник Густаво Маркес будет оштрафован на 50% от своей зарплаты за сексистские высказывания в адрес арбитра Дайан Муниз после матча с «Сан-Паулу». Он также не будет включен в состав на игру против «Атлетико Паранаэнсе» в среду.

Штраф будет передан неправительственной организации Rendar, которая оказывает помощь женщинам, находящимся в уязвимом положении в регионе Браганса-Паулиста.

«Ред Булл Брагантино » ведет переговоры с этой НПО и другими учреждениями в Браганса-Паулиста о наращивании и продвижении социальных и образовательных мероприятий, которые уже проводятся в течение года как внутри клуба, так и в обществе», – говорится в заявлении клуба.