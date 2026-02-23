  • Спортс
Тактаров о беспорядках в Мексике: «Как на ЧМ приедут болельщики? Аргентинцы и колумбийцы знают, как себя вести, а милые швейцарские девушки, не видевшие ничего, кроме зеленых лугов?»

Тактаров о беспорядках в Мексике: убили главаря, и картель мстит простым людям.

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров считает, что Мексику лишат права проведения чемпионата мира по футболу на фоне беспорядков в стране.

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны

«Федор Конюхов тоже рассказывал, что по прибытию в Мексику у него слезы появились, прочувствовал боль и кровь этой страны. И вот мы видим результат. Ведь страдает-то кто? Простой народ, свои же. Убили главаря, и картель мстит простым людям.

И как туда приедут футбольные болельщики? Одно дело – Латинская Америка, аргентинцы или колумбийцы, которые знают, как там себя вести. А если милые швейцарские девушки, не видевшие ничего, кроме зеленых лугов?

И как в этой стране проводить чемпионат мира по футболу? Уверен, в Мексике его не будет. Ничего, чуть больше матчей возьмут на себя США и Канада, так для логистики даже лучше будет, а то расстояния огромные. Да, в свое время в Мексике проходил и чемпионат мира, и Олимпийские игры, но тогда это была не богатая страна, что была транзитной для Колумбии, например. А теперь они и сами решили зарабатывать – и вот, что из этого вышло.

Конечно, все люди в мире теоретически одинаковые. И все страны тоже. Но все равно по факту есть определенный психотип у нации. И он дает о себе знать в критические моменты», – сказал Тактаров.

ЧМ-2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 18 июля.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
А что думает Александр Невский?
Ответ Nachalnik
А что думает Александр Невский?
Ничего. Он умер давно, в 1263 году.
Ответ Nachalnik
А что думает Александр Невский?
Он с картелями сражается. Когда ему.
Олег хорошо знает Америку, ему можно верить.
Ответ gull-
Олег хорошо знает Америку, ему можно верить.
Да и с месиканцами успел ближе познакомиться
Для "милых швейцарских девушек" чемпионат мира по футболу - так себе, развлечение...
