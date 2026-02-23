  • Спортс
  Роналду – Линдси Вонн, перенесшей пять операций после падения на ОИ: «Твоя сила – выше гор, которые ты покорила. Легенды всегда возрождаются»
15

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду назвал горнолыжницу Линдси Вонн легендой.

Американка вышла на старт на Олимпийских играх-2026, несмотря на то, что в конце января порвала крестообразные связки колена на тренировке. На самих Играх спортсменка упала и получила перелом большеберцовой кости, затем она перенесла пять операций.

«Чемпионов определяют моменты победы, а также моменты, когда они отказываются сдаваться. 

Линдси, твоя сила – выше гор, которые ты покорила. Продолжай бороться. Легенды всегда возрождаются», – написал Роналду в комментариях к посту Вонн о том, что ее выписали из больницы.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Линдси Вонн
Какие-то глупости ниже пишут. Такой величественный футболист поддержал спортсменку из другого вида спорта дорогого стоит для неё.
Ответ Роман
Какие-то глупости ниже пишут. Такой величественный футболист поддержал спортсменку из другого вида спорта дорогого стоит для неё.
умник, люди не бывают величественными
Какие жалкие людишки в среднем у нас) Чел просто написал слова поддержки другому человеку, а они нашли к чему докопаться) Жалкие желчные людишки)
Горы нельзя покорить. На них можно только взойти.
Ответ Nacho13
Горы нельзя покорить. На них можно только взойти.
Во-первых, он вряд ли писал на русском в оригинале)) Во-вторых, вряд ли Рон профессиональный альпинист)
Ответ KING_OF_RUSSIA
Во-первых, он вряд ли писал на русском в оригинале)) Во-вторых, вряд ли Рон профессиональный альпинист)
Так и я никого не критикую
пафоса много, рону бы агитки писать
Ну вот про возрождаются это он зря!
Она же это примет за призыв вернуться…
а Канде Морено что сказал?
