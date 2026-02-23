Роналду – Линдси Вонн, перенесшей пять операций после падения на ОИ: «Твоя сила – выше гор, которые ты покорила. Легенды всегда возрождаются»

Роналду – Линдси Вонн: твоя сила – выше гор.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду назвал горнолыжницу Линдси Вонн легендой.

Американка вышла на старт на Олимпийских играх-2026, несмотря на то, что в конце января порвала крестообразные связки колена на тренировке. На самих Играх спортсменка упала и получила перелом большеберцовой кости, затем она перенесла пять операций.

«Чемпионов определяют моменты победы, а также моменты, когда они отказываются сдаваться.

Линдси, твоя сила – выше гор, которые ты покорила. Продолжай бороться. Легенды всегда возрождаются», – написал Роналду в комментариях к посту Вонн о том, что ее выписали из больницы .