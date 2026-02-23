  • Спортс
  Лапорта написал книгу «Вот как мы спасли «Барсу» – в ней описаны философия Жоана и события его второго президентского срока. Флик посетил презентацию
38

Лапорта написал книгу «Вот как мы спасли «Барсу» – в ней описаны философия Жоана и события его второго президентского срока. Флик посетил презентацию

Жоан Лапорта выпустил книгу о спасении «Барселоны».

Кандидат в президенты «Барселоны» и бывший глава клуба Жоан Лапорта презентовал книгу о работе в «блаугране».

Книга, написанная в соавторстве с Хосепом Марией Фональересом, называется «Вот как мы спасли «Барсу». В ней Лапорта «излагает свою философию» и описывает основные события своего второго президентского срока, начавшегося в 2021 году.

Презентацию книги посетили главный тренер «Барселоны» Ханси Флик, спортивный директор Деку и координатор технического секретариата Боян Кркич. Испанские медиа пишут, что таким образом Флик выразил поддержку Лапорте на выборах президента «Барсы».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
38 комментариев
Лапорта: "А сейчас я покажу, откуда готовилось нападение на Барсу":))
Ответ soulsick
Лапорта: "А сейчас я покажу, откуда готовилось нападение на Барсу":))
Он подобное сегодня на полном серьёзе уже выдал
Винисиус написал книгу "Моя борьба"😏
Ответ Покерный Футбол
Винисиус написал книгу "Моя борьба"😏
Ахахаххахаха
Ответ Покерный Футбол
Винисиус написал книгу "Моя борьба"😏
Она уже написана человеком, не похожим на Вини😃 называется Майн Кампф
Прикольно наверное выдавать жульнические махинации за пафосный героизм
Ответ Travis Henderson
Прикольно наверное выдавать жульнические махинации за пафосный героизм
Переса восхваляют за такие же самые махинации, а может и похлеще
Ответ benjamin92
Переса восхваляют за такие же самые махинации, а может и похлеще
так я согласен, такое же ворьё
Глава-7 "В постели с врагом"
Книга из одной строчки-Платили Негрейре
Ответ Растиньяк
Книга из одной строчки-Платили Негрейре
а судьи почему то реалу помогают(
Лапорта: «Я вам могу показать, откуда Мадрид хотел нанести удар»
Ответ Michael Jackson_1116618335
Лапорта: «Я вам могу показать, откуда Мадрид хотел нанести удар»
Лапорта: "Я вам могу показать, с какой стороны Мадрид в нас внедрился"
Про Негрейру написал?
Ответ News13
Про Негрейру написал?
так никто ничего не доказал 😁 дело закрыли 😁, воо реал судейский клуб 😁
Ответ Georgia Tbilisi_1116698369
так никто ничего не доказал 😁 дело закрыли 😁, воо реал судейский клуб 😁
С чего ты взял, что дело закрыли?) Называется "выдавать желаемое за действительное"
Оно в самом разгаре и идет расследование)
Это продолжение "Как убивали Спартак"?
Судя по названию, Рабинер поработал гострайтером
Вот это скромный мужик.
Лапорта о деле Негрейры: «Были консультации по судьям, что тогда было вполне допустимо. 72 года начальниками арбитров были сосьос или сотрудники «Реала»
23 февраля, 17:04
Лапорта об увольнении Хави: «Это не было импульсивным решением. Он сказал, что «Барса» не будет конкурентоспособна еще 2 года, хотел заменить 10 игроков»
23 февраля, 16:05
Лапорта о рычагах: «Без них «Барса» бы рухнула. В случае с Суперлигой нам пришлось лечь в постель с врагом – из финансовой необходимости»
23 февраля, 14:56
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
14 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
25 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
38 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
2 минуты назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
20 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
20 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
35 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
48 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
