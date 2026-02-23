Лапорта написал книгу «Вот как мы спасли «Барсу» – в ней описаны философия Жоана и события его второго президентского срока. Флик посетил презентацию

Жоан Лапорта выпустил книгу о спасении «Барселоны».

Кандидат в президенты «Барселоны» и бывший глава клуба Жоан Лапорта презентовал книгу о работе в «блаугране».

Книга, написанная в соавторстве с Хосепом Марией Фональересом, называется «Вот как мы спасли «Барсу». В ней Лапорта «излагает свою философию» и описывает основные события своего второго президентского срока, начавшегося в 2021 году.

Презентацию книги посетили главный тренер «Барселоны» Ханси Флик , спортивный директор Деку и координатор технического секретариата Боян Кркич . Испанские медиа пишут, что таким образом Флик выразил поддержку Лапорте на выборах президента «Барсы».