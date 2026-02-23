Лапорта написал книгу «Вот как мы спасли «Барсу» – в ней описаны философия Жоана и события его второго президентского срока. Флик посетил презентацию
Жоан Лапорта выпустил книгу о спасении «Барселоны».
Кандидат в президенты «Барселоны» и бывший глава клуба Жоан Лапорта презентовал книгу о работе в «блаугране».
Книга, написанная в соавторстве с Хосепом Марией Фональересом, называется «Вот как мы спасли «Барсу». В ней Лапорта «излагает свою философию» и описывает основные события своего второго президентского срока, начавшегося в 2021 году.
Презентацию книги посетили главный тренер «Барселоны» Ханси Флик, спортивный директор Деку и координатор технического секретариата Боян Кркич. Испанские медиа пишут, что таким образом Флик выразил поддержку Лапорте на выборах президента «Барсы».
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Оно в самом разгаре и идет расследование)