«Бенфика» возьмет Престианни на ответный матч с «Реалом». Клуб надеется обжаловать отстранение УЕФА до игры (A Bola)

«Бенфика» намерена взять нападающего Джанлуку Престианни на ответный матч Лиги чемпионов с «Реалом ».

На прошлой неделе «Реал» победил португальский клуб (1:0) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала ЛЧ. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве.

Сегодня УЕФА объявил о решении временно отстранить аргентинского футболиста. Он не сможет принять участие в ответной игре с мадридским клубом.

Несмотря на это, «Бенфика» по-прежнему хочет видеть аргентинца на матче в Мадриде, сообщает A Bola. Ранее клуб подал апелляцию на решение УЕФА.

Апелляция была подана в УЕФА в понедельник. Утверждается, что «Бенфика » может надеяться на благоприятный исход, однако нет гарантии, что ответ УЕФА поступит до матча.

В настоящее время проводится расследование, чтобы установить, нарушил ли Престианни статью 14 Дисциплинарного регламента УЕФА. Если он будет наказан, что приведет к дисквалификации минимум на 10 матчей, отстранение на один матч будет вычтено из общего наказания.

Решение по апелляции «Бенфики» станет окончательным и не подлежит обжалованию.