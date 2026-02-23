  • Спортс
  • «Бенфика» возьмет Престианни на ответный матч с «Реалом». Клуб надеется обжаловать отстранение УЕФА до игры (A Bola)
«Бенфика» возьмет Престианни на ответный матч с «Реалом». Клуб надеется обжаловать отстранение УЕФА до игры (A Bola)

«Бенфика» возьмет Престианни на ответный матч с «Реалом».

«Бенфика» намерена взять нападающего Джанлуку Престианни на ответный матч Лиги чемпионов с «Реалом».

На прошлой неделе «Реал» победил португальский клуб (1:0) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала ЛЧ. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве.

Сегодня УЕФА объявил о решении временно отстранить аргентинского футболиста. Он не сможет принять участие в ответной игре с мадридским клубом. 

Несмотря на это, «Бенфика» по-прежнему хочет видеть аргентинца на матче в Мадриде, сообщает A Bola. Ранее клуб подал апелляцию на решение УЕФА.

Апелляция была подана в УЕФА в понедельник. Утверждается, что «Бенфика» может надеяться на благоприятный исход, однако нет гарантии, что ответ УЕФА поступит до матча.

В настоящее время проводится расследование, чтобы установить, нарушил ли Престианни статью 14 Дисциплинарного регламента УЕФА. Если он будет наказан, что приведет к дисквалификации минимум на 10 матчей, отстранение на один матч будет вычтено из общего наказания.

Решение по апелляции «Бенфики» станет окончательным и не подлежит обжалованию.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: A Bola
Без шансов против кабинета. Все решения УЕФА всегда принимало в пользу Реала, без исключения.

Этот матч чисто по футбольным причинам должны были пропускать Винисиус, Вальверде и Каррерас.
А пропускают Моуриньо и Престиани - по НЕфутбольным.
Ответ Proper Chels
Без шансов против кабинета. Все решения УЕФА всегда принимало в пользу Реала, без исключения. Этот матч чисто по футбольным причинам должны были пропускать Винисиус, Вальверде и Каррерас. А пропускают Моуриньо и Престиани - по НЕфутбольным.
Комментарий скрыт
Ответ Razval Ustoev
Комментарий скрыт
Симуляция Каррераса на желтую, которая вела бы к дискве, удар Вальверде на красную, вторая желтая Винисиусу.
Если докажут, дадут минимум десять. А если не докажут, то всё равно отстранят.
К сожалению, УЕФА не сдаст Реал. Престиани и в целом вся Бенфика здесь просто козлы для отпущения
Ответ Фанат Дзюбы
К сожалению, УЕФА не сдаст Реал. Престиани и в целом вся Бенфика здесь просто козлы для отпущения
Да Бенфика и по футбольному козлы отпущения. Вместо футбола выбрали провокации. Весь матч провоцировали винисиуса. Если ты смотрел матч то не мог не видеть. И в итоге карма взяла свое.
Вот прям хочется, чтобы, даже если и Бенфика проиграет матч, они забили гол и всей командой станцевали у флажка..))
Ответ Максим Кутузов
Вот прям хочется, чтобы, даже если и Бенфика проиграет матч, они забили гол и всей командой станцевали у флажка..))
Комментарий скрыт
Ответ xDe xDe
Комментарий скрыт
Это да.. Да как они смеют, у Вини это был невинный танец, а у них явная провокация! Это же флаг с эмблемой нашего клуба и так далее..))
Вот цуефа сама создает прецедент… что будет мешать в будущем игрокам типо Вини повторить такой трюк еще не один раз ?) и что тогда ? Дисквал на время расследования?! Хотя это отстранение уже не правильно… ну не знаю, надо было как то иначе решать, но точно не отстранение перед такой важнейшей игрой!! И ведь в будущем придется так же отстранять игров веря всем на слово… по другому у цуефа не получится, ведь они сегодня уже положили начало ))
Ответ Tango442
Вот цуефа сама создает прецедент… что будет мешать в будущем игрокам типо Вини повторить такой трюк еще не один раз ?) и что тогда ? Дисквал на время расследования?! Хотя это отстранение уже не правильно… ну не знаю, надо было как то иначе решать, но точно не отстранение перед такой важнейшей игрой!! И ведь в будущем придется так же отстранять игров веря всем на слово… по другому у цуефа не получится, ведь они сегодня уже положили начало ))
Проблема в том, что этим прецедентом могут начать пользоваться и против «Реала». Там уже Хейсен уличен в расизме азиатов. Ждём завтра Винисиуса и Мбаппе обвиняющих Хейсена в расизме и призывающих УЕФА покарать его. Угу.
УЕФА, идя на поводу у лживых Винисиуса и Мбаппе открыли ящик Пандоры, которым теперь могут начать пользоваться все против всех.
Ответ Simbad
Проблема в том, что этим прецедентом могут начать пользоваться и против «Реала». Там уже Хейсен уличен в расизме азиатов. Ждём завтра Винисиуса и Мбаппе обвиняющих Хейсена в расизме и призывающих УЕФА покарать его. Угу. УЕФА, идя на поводу у лживых Винисиуса и Мбаппе открыли ящик Пандоры, которым теперь могут начать пользоваться все против всех.
Хейсен - кабинетный игрок, там ничего не будет
Правильно: слова против слов, наглого, борзого Винни поставили на место, а он, по совету мразотного клубного тв заныл о расизме . Мразотный игрок - Винни
Главное ему не прикрывать рот на трибуне, даже если захочет зевнуть)
"Клуб надеется обжаловать отстранение" - попытка не пытка.
Но Реалу надо избавляться от Вини...
Ну он должен сыграть, от этого матч будет еще более огненным. Думаю будет удаление в матче. В зависимости от исхода, отаменди или вини имеют высокие шансы удалиться, ну и сам престиани если сыграет
Не дадут ему сыграть, скриньте.
Рекомендуем