Кюрасао о матче с Россией: «В марте свободных дат нет. Ищем соперника на 6 июня – могли бы принять у себя»

Сборная Кюрасао: можем сыграть с Россией у нас 6 июня.

Член Исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп высказался о возможности BetBoom товарищеского матча с Россией.

Летом сборная Кюрасао впервые в истории примет участие в чемпионате мира. Сегодня стало известно , что экс-тренер «Зенита» и российской сборной Дик Адвокат покинул команду Кюрасао из-за проблем со здоровьем у его дочери.

«В марте мы полностью заняты другими матчами – свободных дат нет.

На 6 июня мы ищем соперника для домашнего матча в Кюрасао. Это единственная свободная дата.

Мы бы могли принять сборную России у себя», – сказал Хейкуп.