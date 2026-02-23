Кюрасао о матче с Россией: «В марте свободных дат нет. Ищем соперника на 6 июня – могли бы принять у себя»
Сборная Кюрасао: можем сыграть с Россией у нас 6 июня.
Член Исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп высказался о возможности BetBoom товарищеского матча с Россией.
Летом сборная Кюрасао впервые в истории примет участие в чемпионате мира. Сегодня стало известно, что экс-тренер «Зенита» и российской сборной Дик Адвокат покинул команду Кюрасао из-за проблем со здоровьем у его дочери.
«В марте мы полностью заняты другими матчами – свободных дат нет.
На 6 июня мы ищем соперника для домашнего матча в Кюрасао. Это единственная свободная дата.
Мы бы могли принять сборную России у себя», – сказал Хейкуп.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
10 комментариев
6 июня надо с Эфиопией играть.День рождения Пушкина как-никак.
Глумятся
Почему аборигены съели Тюка?
В сборной Кюрасао у всех нидерландские паспорта. Странно было рассчитывать на матч с ними в текущих реалиях.
У наших есть шанс подняться в рейтинге .Ещё надо бы связаться с федерациями Антарктиды и Сейшельских островов . Тогда точно попадем в 20-ку . А если серьёзно , то очень стыдно за игры с такими соперниками . Лучше уж сборной играть с клубами РПЛ . Пользы гораздо больше будет .
Со сборной Антарктиды договориться не получится - у нас нет переводчика с пингвинского языка.
И пользы больше и толку, у клубов появится хороший спарринг партнер во время перерывов, сборная получит хорошую практику. Можно по очереди играть с различными клубами, за сезон скатать товарняки со всеми, у болел будет интерес, когда к ним сборная приедет, реклама футбола по стране. А если игроков клуба-соперника в этот раз не вызывать на сборы, можно наиграть различные связки в разных сочетаниях.
ну пожалуйста
