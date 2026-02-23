  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Бадалоны» Сидибе о посте в Рамадан: «Хочу, чтобы люди поняли – это нелегко. Это вопрос религии, и жить так непросто»
16

Защитник «Бадалоны» Сидибе о посте в Рамадан: «Хочу, чтобы люди поняли – это нелегко. Это вопрос религии, и жить так непросто»

Защитник «Бадалоны» Сидибе о посте в Рамадан: это нелегко.

Малийский защитник «Бадалоны» Яя Сидибе рассказал, как он соблюдает Рамадан в Испании.

Священный месяц поста для мусульман в этом году проходит с 18 февраля по 19 марта.

По словам Сидибе, он обильно пьет ночью, ест в 5 утра и затем спит до тренировки, которая начинается в 9 утра. После тренировки он занимается самостоятельно, а затем снова ложится спать. Во время вечернего приема пищи Яя пьет молоко или чай, ест финики, а затем приступает к более сытной еде.

«Сон важен, потому что вы пытаетесь как бы продлить ночь, чтобы поесть и попить, а это отнимает часы сна. Поэтому я стараюсь хорошо выспаться, чтобы восстановиться», – сказал Сидибе.

Игрок клуба из пятого по силе дивизиона Испании призвал с пониманием относиться к футболистам, соблюдающим Рамадан.

«Я хотел бы, чтобы люди поняли, что это нелегко. Это вопрос религии, каждого человека, и жить так непросто. В моем клубе меня понимают. Болельщики на меня не жаловались, как и команды, где я играл», – отметил Сидибе.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17103 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Cadena SER
религия
logoЛа Лига
Д5 Испания
logoБадалона
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вопрос религии всего 1 - это личный выбор каждого. Всё. Точка. Нелегко - терпи или бросай это дело. Тебя никто не заставляет. Хочешь жить по своей вере - живи. Другим только не навязывай эту веру и ограничения этой веры.
Ответ drow elf
Вопрос религии всего 1 - это личный выбор каждого. Всё. Точка. Нелегко - терпи или бросай это дело. Тебя никто не заставляет. Хочешь жить по своей вере - живи. Другим только не навязывай эту веру и ограничения этой веры.
Вот тут слвершенно согласен.
Полностью!!!!!!
Ответ drow elf
Вопрос религии всего 1 - это личный выбор каждого. Всё. Точка. Нелегко - терпи или бросай это дело. Тебя никто не заставляет. Хочешь жить по своей вере - живи. Другим только не навязывай эту веру и ограничения этой веры.
К сожалению, дело обстоит так, будто Сидибе делает НАМ огромное одолжение тем что соблюдает пост в Рамадан, а мы должны восхищаться его жертвой и тем как ему тяжело(
Так может и не надо тогда в спорт, если так тяжело?
Ответ fatei4
Так может и не надо тогда в спорт, если так тяжело?
Причём в исламе сказано, что пост не должен быть в тягость. Если ему тяжело / так мучается, то блага в этом нет. Может в другое время соблюдать или раздать милостыню бедным
Ответ fatei4
Так может и не надо тогда в спорт, если так тяжело?
Это просто мода у большинства. Не более.
Сегодня вообще то и Великий пост начался, где интервью с игроками которые его соблюдают?
Спортс ради лишнего срача нашли какого-то хрен пойми кого аж из БАДАЛОНЫ ))
Какие же провокаторы ))
Слушайте, мне как-то лень весь каран читать (или как там он называется, примерно так, без разницы), расскажите, какие им плюшки даёт Анубис за то, что они не едят в то время, когда это делают другие люди ? Им место в Вальхалле забронировано за это, или что ещё может быть ?
Ответ Заяцволк
Слушайте, мне как-то лень весь каран читать (или как там он называется, примерно так, без разницы), расскажите, какие им плюшки даёт Анубис за то, что они не едят в то время, когда это делают другие люди ? Им место в Вальхалле забронировано за это, или что ещё может быть ?
Они типа получат малолетних девственниц на том свете.
Ответ Заяцволк
Слушайте, мне как-то лень весь каран читать (или как там он называется, примерно так, без разницы), расскажите, какие им плюшки даёт Анубис за то, что они не едят в то время, когда это делают другие люди ? Им место в Вальхалле забронировано за это, или что ещё может быть ?
В то время фитнес-тренеров и мотиваторов- наставников не было.Вот и приходилось в священных писаниях с помощью поста доносить до людей, что нужно контролировать вес и поменьше есть.Своеобразная диета.
Какой странный пост, когда можно жрать вечером (а то и вовсе под крышей)
По моему, кроме мусульман никто больше так не выставляет на показ свою веру в бога. При всем уважение, не видел столько пафоса и внимание от других религий. Рамадан это не только жесткая диета, на сколько я знаю.
А зачем мне понимать, что это нелегко? Это твой личный выбор, с пистолетом у виска никто не стоит, твоё личное дело, братан. Что за мания придумать себе дурацкие испытания, героически их преодолевать и потом пытаться всем доказать, что это было нелегко и какой ты молодец?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль трижды ест ночью во время Рамадана. Вингер «Барсы» потребляет медленные углеводы, белок, полезные жиры, пьет специальные напитки с электролитами и бульоны
22 февраля, 14:22
«Роналду в Рамадан пробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками. Он постился два дня». Экс-игрок «Аль-Насра» Шарахили о португальце
21 февраля, 16:39
Флик про Рамадан: «Только Ямаль держит пост, насколько знаю. У нас есть четкий план для каждого»
21 февраля, 13:14
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
18 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
29 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
42 минуты назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-арбитр Чезари об удалении Келли из «Юве»: «Вмешательство ВАР противоречит правилам и здравому смыслу. Где здесь угроза здоровью соперника? Безумие»
3 минуты назад
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
6 минут назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
24 минуты назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
24 минуты назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
39 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
52 минуты назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Рекомендуем