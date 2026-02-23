Защитник «Бадалоны» Сидибе о посте в Рамадан: «Хочу, чтобы люди поняли – это нелегко. Это вопрос религии, и жить так непросто»

Защитник «Бадалоны» Сидибе о посте в Рамадан: это нелегко.

Малийский защитник «Бадалоны» Яя Сидибе рассказал, как он соблюдает Рамадан в Испании .

Священный месяц поста для мусульман в этом году проходит с 18 февраля по 19 марта.

По словам Сидибе, он обильно пьет ночью, ест в 5 утра и затем спит до тренировки, которая начинается в 9 утра. После тренировки он занимается самостоятельно, а затем снова ложится спать. Во время вечернего приема пищи Яя пьет молоко или чай, ест финики, а затем приступает к более сытной еде.

«Сон важен, потому что вы пытаетесь как бы продлить ночь, чтобы поесть и попить, а это отнимает часы сна. Поэтому я стараюсь хорошо выспаться, чтобы восстановиться», – сказал Сидибе.

Игрок клуба из пятого по силе дивизиона Испании призвал с пониманием относиться к футболистам, соблюдающим Рамадан.

«Я хотел бы, чтобы люди поняли, что это нелегко. Это вопрос религии, каждого человека, и жить так непросто. В моем клубе меня понимают. Болельщики на меня не жаловались, как и команды, где я играл», – отметил Сидибе.