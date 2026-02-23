  • Спортс
  • Кандидат в президенты «Барсы» Вилажоана об обвинении в отмывании денег: «Недопустимо, чтобы клуб подозревали, у прозрачности нет пределов. Президенты не должны оставаться безнаказанными»
Хави Вилажоана, кандидат в президенты «Барселоны» и экс-член совета директоров клуба, отреагировал на обвинения руководства в отмывании денег при заключении договоров с инвесторами. Сообщалось, что жалобу в Национальный суд Испании подал один из сосьос каталонского клуба. 

Вилажоана заявил, что «необходимо глубокое осмысление» этого вопроса и призвал Жоана Лапорту к прозрачности, чтобы прояснить, имели ли место какие-либо нарушения во время его пребывания на посту президента.

«Клуб заслуживает другого. Прозрачность не имеет пределов, нужно все объяснить. Недопустимо, чтобы клуб находился под подозрением в неправомерных действиях и отсутствии этики.

Мы уважаем институты власти. Если есть наказуемые действия, они должны быть расследованы. Это подтверждает то, о чем мы говорим уже некоторое время: необходимо создать комиссию по этике, прозрачности и борьбе с коррупцией.

Независимо от того, как надолго человек избран президентом, он не может делать все, что хочет. Недопустимо, чтобы президенты клуба оставались безнаказанными. Пусть правосудие восторжествует. Клуб должен вернуться к тому, чего он заслуживает. Этого не происходит слишком давно.

Сосьо имеет право знать, куда уходит каждый евро. Это его клуб. Он имеет право знать все о сделках и движении денег. Клуб должен реагировать на это», – сказал Вилажоана.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Рекомендуем