  «Бенфика» об отклонении жалобы на фол Вальверде: «Сожалеем. Видеозаписи демонстрируют агрессию. Это должно было быть удаление, без сомнения»
32

«Бенфика» об отклонении жалобы на фол Вальверде: «Сожалеем. Видеозаписи демонстрируют агрессию. Это должно было быть удаление, без сомнения»

«Бенфика» недовольна тем, что УЕФА не применит санкции против полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.

Португальская команда проиграла испанской со счетом 0:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. На 82-й минуте этой игры Вальверде ударил защитника соперника Самуэля Даля – тот упал, схватившись за виски. Уругваец не был наказан главным арбитром встречи Франсуа Летексье.

«Бенфика» подала жалобу в УЕФА, считая, что Вальверде должен был получить красную карточку в этом эпизоде. УЕФА ее отклонил.

«Бенфика» получила от УЕФА уведомление о том, что жалоба клуба по поводу инцидента с участием игрока «Реала» Федерико Вальверде отклонена.

«Бенфика» сожалеет, что с учетом видеозаписей, демонстрирующих агрессию в отношении игрока «Бенфики» Самуэля Даля, УЕФА принял решение не предпринимать никаких дисциплинарных мер.

Это ситуация, в которой, без сомнения, должна была быть красная карточка, которая не была показана во время матча. Из-за отклонения жалобы наказания не будет», – говорится в заявлении «Бенфики».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Бенфики»
Какие видеозаписи? Вот если бы об этом рассказал Винисиус, а Мбаппе поддакнул, тогда бы да, красную выдали сразу же😎
Мне казалось, я пошутил, когда сказал, что хук для игрока Реала не нарушение.
А УЕФА всерьез принимает решения по такому принципу
Минуснули Моуриньо и Престиани на ответный матч.
Зато Винисиус, Вальверде и Каррерас играют.

«Не кабинет»
Перес уже занес, понятное дело, что шансов не было.
Доказанная симуляция картони и несправедливая кк калулу - оставляем в силе
Доказанная агрессия Вальверде и несправедливое отсутствие КК - оставляем в силе
НЕдоказнная расистская фраза в адрес Пинисиуса - дисквалифицируем игрока Бенфики до окончания расследования
Безумие чинушей в федерациях не знает границ
Ответ Dzhansug Bukiya
Так там маргариновые фаны и карманные журналисты Переса уже заявили, что УЕФА таким образом защищает молодого аргентинца от психологического давления на «Бернабеу», где ему будут свистеть и не пожмут руку. Моуриньо кстати тоже защищают на этот матч, если вдруг не знали. Вообще, УЕФА мелочится, надо было просто «Бенфики» впаять технарь на ответный матч, чтобы защитить всю команду от ненужного психологического давления.
Ответ Simbad
А что если начать охранять винисиуса таким же способом, так как на других стадионах ему кричат, оскорбляют, кидаются в него.
Какая то клоунада. Явное действие попавшее в кадр не в счет, недоказанное, основанное на словах грязного симулянта - в счет.
Я болею за Реал, но эта шайка во главе с винисиусом, с его верными псами вальверде, Джуда и остальных у меня вызывает отвращение. Эти люди не достойны играть за великий клуб. Болеть за клуб и поддерживать несправедливость - это не одно и то же, фанатам пора это понять.
Ответ Белый ходок
Не болей тогда за этот клуб , какие проблемы ? Для чего ты нам тут свою душу изливаешь ? Тебя же Винисиус на прицеле не держит , чтобы ты болел за Мадрид ?
Ответ Белый ходок
Ходок, не должно быть то что сделал Вальверде КК и тем более не может быть, чтобы это была дисква после рассмотрения эпизода после матча. Таких эпизодов полно на каждом угловом почти в каждом матче, если такой прецедент появится, то все потонет в жалобах и дисквалификациях, а позже появятся футбольные суды, апелляции и все окончательно в клоунаду превратиться.
Карта расизма, хотя бы явление временное, что на нее сейчас так реагируют в европе, а вот дисквы за грубую игру после матча, это уже бредни. Причем такая грубая игра как сабж.

з.ы. и да, не болей за клуб, что тебе еще сказать ) Мы конечно расстроимся, но как нибудь оклемаемся думаю, не переживай на этот счет
Бенфики не повезло, что ударили белого, так бы можно было поднять вой про расизм
Открытый беспредел, увы, это так.
Отказ арбитра в просмотре ВАР вызывает определенные подозрения!
реально треш какой-то. Все видят как он умышленно бьёт по лицу, но отстраняют игрока Бенфики на основе обвинений Винисиуса вместо того, чтобы дать кк там, где она точно была
