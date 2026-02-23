«Бенфика» об отклонении жалобы на фол Вальверде: «Сожалеем. Видеозаписи демонстрируют агрессию. Это должно было быть удаление, без сомнения»

«Бенфика» об отклонении жалобы на фол Вальверде: cожалеем, это удаление.

«Бенфика» недовольна тем, что УЕФА не применит санкции против полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.

Португальская команда проиграла испанской со счетом 0:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. На 82-й минуте этой игры Вальверде ударил защитника соперника Самуэля Даля – тот упал, схватившись за виски. Уругваец не был наказан главным арбитром встречи Франсуа Летексье.

«Бенфика» подала жалобу в УЕФА, считая, что Вальверде должен был получить красную карточку в этом эпизоде. УЕФА ее отклонил .

«Бенфика» получила от УЕФА уведомление о том, что жалоба клуба по поводу инцидента с участием игрока «Реала » Федерико Вальверде отклонена.

«Бенфика » сожалеет, что с учетом видеозаписей, демонстрирующих агрессию в отношении игрока «Бенфики» Самуэля Даля, УЕФА принял решение не предпринимать никаких дисциплинарных мер.

Это ситуация, в которой, без сомнения, должна была быть красная карточка, которая не была показана во время матча. Из-за отклонения жалобы наказания не будет», – говорится в заявлении «Бенфики».