«Бенфика» об отклонении жалобы на фол Вальверде: «Сожалеем. Видеозаписи демонстрируют агрессию. Это должно было быть удаление, без сомнения»
«Бенфика» недовольна тем, что УЕФА не применит санкции против полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.
Португальская команда проиграла испанской со счетом 0:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. На 82-й минуте этой игры Вальверде ударил защитника соперника Самуэля Даля – тот упал, схватившись за виски. Уругваец не был наказан главным арбитром встречи Франсуа Летексье.
«Бенфика» подала жалобу в УЕФА, считая, что Вальверде должен был получить красную карточку в этом эпизоде. УЕФА ее отклонил.
«Бенфика» получила от УЕФА уведомление о том, что жалоба клуба по поводу инцидента с участием игрока «Реала» Федерико Вальверде отклонена.
«Бенфика» сожалеет, что с учетом видеозаписей, демонстрирующих агрессию в отношении игрока «Бенфики» Самуэля Даля, УЕФА принял решение не предпринимать никаких дисциплинарных мер.
Это ситуация, в которой, без сомнения, должна была быть красная карточка, которая не была показана во время матча. Из-за отклонения жалобы наказания не будет», – говорится в заявлении «Бенфики».
А УЕФА всерьез принимает решения по такому принципу
Зато Винисиус, Вальверде и Каррерас играют.
«Не кабинет»
Доказанная агрессия Вальверде и несправедливое отсутствие КК - оставляем в силе
НЕдоказнная расистская фраза в адрес Пинисиуса - дисквалифицируем игрока Бенфики до окончания расследования
Безумие чинушей в федерациях не знает границ
Я болею за Реал, но эта шайка во главе с винисиусом, с его верными псами вальверде, Джуда и остальных у меня вызывает отвращение. Эти люди не достойны играть за великий клуб. Болеть за клуб и поддерживать несправедливость - это не одно и то же, фанатам пора это понять.
Карта расизма, хотя бы явление временное, что на нее сейчас так реагируют в европе, а вот дисквы за грубую игру после матча, это уже бредни. Причем такая грубая игра как сабж.
з.ы. и да, не болей за клуб, что тебе еще сказать ) Мы конечно расстроимся, но как нибудь оклемаемся думаю, не переживай на этот счет