Оби Микел о словах Моуринью про Винисиуса: «Жозе облажался. Думал, он скажет: «Расизму нет места». Не знаю, почему он не извинился, но ожидаю, что он выступит с заявлением»

Оби Микел о словах Моуринью про Винисиуса: Жозе облажался.

Бывший полузащитник «Челси » и сборной Нигерии Джон Оби Микел раскритиковал Жозе Моуринью за оценку поведения Винисиуса Жуниора .

На прошлой неделе «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил вингера «Бенфики» от матчей в еврокубках.

После матча главный тренер «Бенфики» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Я ожидал услышать от своего тренера следующее: «Да, дело расследуется, но расизму нет места». Он же сказал, что Винисиус не должен был так праздновать гол. Это был неуклюжий комментарий от Жозе, и он знает, что он там облажался. Он очень умный парень, он понимает.

Я не знаю, почему он не извинился, но я ожидаю, что он выступит с заявлением. Никто из тех, кто играл в команде Моуринью, не сможет сказать о нем хоть что-то плохое в вопросе расизма. Никто. Я его знаю.

Он допустил огромную ошибку», – сказал Оби Микел в своем подкасте.

Оби Микел о критике празднования Винисиуса в матче с «Бенфикой»: «Безумие, в нем нет ничего плохого. Это как-то оправдывает расизм? Скоро будет правило о том, как праздновать темнокожим?»