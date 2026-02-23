  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Оби Микел о словах Моуринью про Винисиуса: «Жозе облажался. Думал, он скажет: «Расизму нет места». Не знаю, почему он не извинился, но ожидаю, что он выступит с заявлением»
43

Оби Микел о словах Моуринью про Винисиуса: «Жозе облажался. Думал, он скажет: «Расизму нет места». Не знаю, почему он не извинился, но ожидаю, что он выступит с заявлением»

Оби Микел о словах Моуринью про Винисиуса: Жозе облажался.

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микел раскритиковал Жозе Моуринью за оценку поведения Винисиуса Жуниора.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил вингера «Бенфики» от матчей в еврокубках.

После матча главный тренер «Бенфики» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Я ожидал услышать от своего тренера следующее: «Да, дело расследуется, но расизму нет места». Он же сказал, что Винисиус не должен был так праздновать гол. Это был неуклюжий комментарий от Жозе, и он знает, что он там облажался. Он очень умный парень, он понимает.

Я не знаю, почему он не извинился, но я ожидаю, что он выступит с заявлением. Никто из тех, кто играл в команде Моуринью, не сможет сказать о нем хоть что-то плохое в вопросе расизма. Никто. Я его знаю.

Он допустил огромную ошибку», – сказал Оби Микел в своем подкасте.

Оби Микел о критике празднования Винисиуса в матче с «Бенфикой»: «Безумие, в нем нет ничего плохого. Это как-то оправдывает расизм? Скоро будет правило о том, как праздновать темнокожим?»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17103 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Obi One Podcast
logoВинисиус Жуниор
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
logoДжон Оби Микел
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЧелси
logoЖозе Моуринью
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДжанлука Престианни
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
за что ему извиняться? за то, что у Винни iq как у шимпанзе?
Ответ Cyle Rayner
за что ему извиняться? за то, что у Винни iq как у шимпанзе?
Прошу не сравнивать его с шимпанзе, оскорбляя последнего.
Ответ Edwin_Hubble
Прошу не сравнивать его с шимпанзе, оскорбляя последнего.
Не последнего шимпанзе он оскорбляет, ох не последнего
Оби Микел, у меня к тебе вопрос.
Вот ты играл под руководством Моуриньо не один год и даже не два.
Скажи, был он расистом тогда? Наверное нет, иначе ты бы об этом обязательно вспомнил.
И вдруг, внезапно, ты предъявляешь к нему претензии
Хотя тебя там рядом не стояло и всё что ты можешь знать об этой истории - только со слов других фигурантов, никогда ранее не замеченных в честности и порядочности
И вот кто ты после этого?
Ответ Роман Хомяк_1116974188
Оби Микел, у меня к тебе вопрос. Вот ты играл под руководством Моуриньо не один год и даже не два. Скажи, был он расистом тогда? Наверное нет, иначе ты бы об этом обязательно вспомнил. И вдруг, внезапно, ты предъявляешь к нему претензии Хотя тебя там рядом не стояло и всё что ты можешь знать об этой истории - только со слов других фигурантов, никогда ранее не замеченных в честности и порядочности И вот кто ты после этого?
Скорее всего, он мерзкий тип (но это я не могу доказать), а также хайпожор (это 100%)
Ответ Олег Шибанов
Скорее всего, он мерзкий тип (но это я не могу доказать), а также хайпожор (это 100%)
Канеш мерзкий, не отвечает пацантре со спорца))
Может потому что не было расизма, и наглый лгун оклеветал человека:)
Ответ rigobersong
Может потому что не было расизма, и наглый лгун оклеветал человека:)
Комментарий скрыт
Ответ rigobersong
Может потому что не было расизма, и наглый лгун оклеветал человека:)
Комментарий скрыт
Жозе тут каким боком? Вот накинулись то а, полоумные
Ответ Иван Лапин
Жозе тут каким боком? Вот накинулись то а, полоумные
они совсем с ума посходили
Ответ Иван Лапин
Жозе тут каким боком? Вот накинулись то а, полоумные
Правильно все , чисто для прививки толерантности :
Надо подстеречь этого Моура вечером , а потом съесть !
Повылазили свидетели надуманного расизма. Обвинять Жозе в расизме - это сильно :)
Стандартный прием леваков:
- обвинить бездоказательно или вообще без реальной причины в чем-то, что они объявили смертным грехом
- каждого, кто им указывает, что обвинение несостоятельно, обвинить в том, что он защищает этот самый смертный грех.
К сожалению, часто прокатывает.
Ответ Филин73
Стандартный прием леваков: - обвинить бездоказательно или вообще без реальной причины в чем-то, что они объявили смертным грехом - каждого, кто им указывает, что обвинение несостоятельно, обвинить в том, что он защищает этот самый смертный грех. К сожалению, часто прокатывает.
При чем ещё с такой уверенностью это заявляют, мол «Жозе не извинился, я не знаю почему. Он облажался, а так он хороший малый»
Неужели им самим непонятно, что там не в цвете кожи дело, а чисто в человеческих качествах Винисиуса? Неужели они не понимают, что он просто противен многим как человек? Вроде смотришь на Микела, адекватно рассуждает, стоит теме расизма появиться, они сразу превращаются в секту
Моуринью: "Ваши ожидания — ваши проблемы"
Задолбали. Дальше своего цвета кожи не видят. Перед этим провокатором, почувствовавшим силу своей медийности извиняться ещё? Совсем с ума сошли... Лучше бы сначала посмотрели на то, как он сам себя ведёт. Макака, ей богу. Давайте кланяться ей за то, что она с мячиком играть научилась. Фу, нафиг. Человек должен быть человеком в первую очередь, вне цвета кожи, происхождения, национальности и религии. А этот хочет почестей только потому, что он чёрный. Начинать с себя надо. Только портит отношение к темнокожим. Блин, аж блевать охота. К чёрту этого недогения, к которому "не готовы", видите ли... "Реал" тоже в зашкваре, пока держит такого при себе.
Надеюсь извиняться не будет.
И дай Бог чтобы Моуриньо не извинился, за что ?!!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Оби Микел о критике празднования Винисиуса в матче с «Бенфикой»: «Безумие, в нем нет ничего плохого. Это как-то оправдывает расизм? Скоро будет правило о том, как праздновать темнокожим?»
23 февраля, 17:45
Адебайор о праздновании Винисиуса в матче с «Бенфикой»: «Не понимаю, за что желтая. Если нельзя танцевать возле углового флажка, все бессмысленно – они лишают футбол радости и стиля»
23 февраля, 15:03
«Бенфика» обжалует дисквалификацию Престианни. УЕФА временно отстранил игрока после инцидента с Винисиусом
23 февраля, 14:46
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
17 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
28 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
41 минуту назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-арбитр Чезари об удалении Келли из «Юве»: «Вмешательство ВАР противоречит правилам и здравому смыслу. Где здесь угроза здоровью соперника? Безумие»
2 минуты назад
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
5 минут назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
23 минуты назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
23 минуты назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
38 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
51 минуту назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Рекомендуем