Оби Микел о словах Моуринью про Винисиуса: «Жозе облажался. Думал, он скажет: «Расизму нет места». Не знаю, почему он не извинился, но ожидаю, что он выступит с заявлением»
Бывший полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микел раскритиковал Жозе Моуринью за оценку поведения Винисиуса Жуниора.
На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил вингера «Бенфики» от матчей в еврокубках.
После матча главный тренер «Бенфики» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».
«Я ожидал услышать от своего тренера следующее: «Да, дело расследуется, но расизму нет места». Он же сказал, что Винисиус не должен был так праздновать гол. Это был неуклюжий комментарий от Жозе, и он знает, что он там облажался. Он очень умный парень, он понимает.
Я не знаю, почему он не извинился, но я ожидаю, что он выступит с заявлением. Никто из тех, кто играл в команде Моуринью, не сможет сказать о нем хоть что-то плохое в вопросе расизма. Никто. Я его знаю.
Он допустил огромную ошибку», – сказал Оби Микел в своем подкасте.
Оби Микел о критике празднования Винисиуса в матче с «Бенфикой»: «Безумие, в нем нет ничего плохого. Это как-то оправдывает расизм? Скоро будет правило о том, как праздновать темнокожим?»
Вот ты играл под руководством Моуриньо не один год и даже не два.
Скажи, был он расистом тогда? Наверное нет, иначе ты бы об этом обязательно вспомнил.
И вдруг, внезапно, ты предъявляешь к нему претензии
Хотя тебя там рядом не стояло и всё что ты можешь знать об этой истории - только со слов других фигурантов, никогда ранее не замеченных в честности и порядочности
И вот кто ты после этого?
Надо подстеречь этого Моура вечером , а потом съесть !
- обвинить бездоказательно или вообще без реальной причины в чем-то, что они объявили смертным грехом
- каждого, кто им указывает, что обвинение несостоятельно, обвинить в том, что он защищает этот самый смертный грех.
К сожалению, часто прокатывает.
Неужели им самим непонятно, что там не в цвете кожи дело, а чисто в человеческих качествах Винисиуса? Неужели они не понимают, что он просто противен многим как человек? Вроде смотришь на Микела, адекватно рассуждает, стоит теме расизма появиться, они сразу превращаются в секту