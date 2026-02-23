  • Спортс
  Пономарев о беспорядках в Мексике: «Трамп наведет порядок перед ЧМ, разгонит эти картели. Это жесткий человек, а наше руководство сопли распускает. Инфантино сделает все в лучшем виде, если Дональд попросит»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопрос, стоит ли лишить Мексику права проведения чемпионата мира на фоне войны с наркокартелем.

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны.

«Трамп наведет порядок перед ЧМ. Ему доложат, и он разгонит эти картели в Мексике. Дональд – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает.

Он в хороших отношениях с Инфантино. Если тот попросит, то сделают все в лучшем виде», – сказал Пономарев.

ЧМ-2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 18 июля.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17103 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
13 комментариев
Трамп жесткий? Нет, Трамп - это человек слова. Хочет, дает, хочет - берет обратно.
Ответ Роман Хомяк_1116974188
Трамп жесткий? Нет, Трамп - это человек слова. Хочет, дает, хочет - берет обратно.
А какой политик так не делал ?
Если только два Александра !
Македонский и Невский
Люди, подобные Пономарёву, хоть иногда мозг включают, прежде, чем ляпнуть? Он не понимает, что вот эти его восторги по поводу "разгонит, порешает, в хороших отношениях" - это по сути неправильно. Не так всё должно работать в политике и тем более спорте.
Поражает меня биполярочка наших граждан (очень большого процента). Они постоянно в праведном гневе орут про "правовое государство, чтобы всё по справедливости". Но при этом сами живут и восхищаются теми, кто живёт по сути по понятиям. Таким бы либо крест снять, либо трусы надеть надобно, а то ерунда какая-то выходит.
Если ему доложат, он разгонит все наркокартели на планете.
Ну, это если ему доложат, конечно.
Похоже мы читаем последнее интервью Пономарева.
Это тот который в одном и том же интервью сначала пафосно рассказал что они не пили пиво после игры как Глушенков, ибо профики., а потом рассказал как он пил водяру после игры и врал руководству, что его оклеветали, когда попался пьяным? 86 лет дедушке, но дело походу не в возрасте.
Понамарев наговорил на иностранного агента.
Трамп в США не может навести порядок)
Эй руководство,, дяди из Кремля..?! По мнению Пономарева вы слабые и нерешительные.Бунт на корабле, лодка раскачивается))
А можно поподробней про сопли нашего руководства? С фамилиями и прочим?
Комментарий удален пользователем
Ответ Alex.K71
Комментарий удален пользователем
Да нужен им этот Пономарев)
Ответ Alex.K71
Комментарий удален пользователем
Ты сильно преувиличиваешь общественное влияние Пономарева
