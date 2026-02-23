Пономарев о беспорядках в Мексике: «Трамп наведет порядок перед ЧМ, разгонит эти картели. Это жесткий человек, а наше руководство сопли распускает. Инфантино сделает все в лучшем виде, если Дональд попросит»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопрос, стоит ли лишить Мексику права проведения чемпионата мира на фоне войны с наркокартелем.
В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны.
«Трамп наведет порядок перед ЧМ. Ему доложат, и он разгонит эти картели в Мексике. Дональд – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает.
Он в хороших отношениях с Инфантино. Если тот попросит, то сделают все в лучшем виде», – сказал Пономарев.
ЧМ-2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 18 июля.
Если только два Александра !
Македонский и Невский
Поражает меня биполярочка наших граждан (очень большого процента). Они постоянно в праведном гневе орут про "правовое государство, чтобы всё по справедливости". Но при этом сами живут и восхищаются теми, кто живёт по сути по понятиям. Таким бы либо крест снять, либо трусы надеть надобно, а то ерунда какая-то выходит.
Ну, это если ему доложат, конечно.