  • Гари Невилл: «Я не против назначения Кэррика, но «МЮ» должен выбирать из лучших доступных тренеров. Сульшер приходил в статусе бывшего игрока клуба – это не сработало»
43

Гари Невилл: «Я не против назначения Кэррика, но «МЮ» должен выбирать из лучших доступных тренеров. Сульшер приходил в статусе бывшего игрока клуба – это не сработало»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что клуб должен искать топ-тренера, а не назначать Майкла Кэррика на постоянной основе.

«Манчестер Юнайтед должен быстрее искать нового тренера, поскольку результаты матчей непредсказуемы. Но мелочи вроде продления контракта Томаса Тухеля со сборной Англии сужают круг вариантов для «Манчестер Юнайтед», и это точно не вредит шансам Кэррика получить эту работу. Если он выведет «Юнайтед» в ЛЧ, будет ажиотаж насчет его назначения.

Я не против назначения Кэррика, я его очень люблю. Но я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен выбирать из лучших доступных тренеров. Два последних выбора «МЮ» – молодые и неопытные тренеры. Сульшер приходил в статусе бывшего игрока клуба – это не сработало. Так что правильный выбор – минимизация рисков», – заявил Невилл перед матчем «МЮ» с «Эвертоном».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
43 комментария
Ощущение, что у многих бывших припекает, что на данный момент у Кэррика весьма неплохо получается. Будто прям завидуют.
Ответ ЕгориЙ
Конечно завидуют. Уверен, что в своё время, когда Гари шёл тренировать Валенсию, для него это был перевалочный пункт, чтобы он показал, насколько он топовый тренер и впоследствии мог оказаться в МЮ. Однако, мы все помним великолепную работу Невилла в союзе с летучими мышами, после чего он одумался и вернулся в тепличные условия на кресло "эксперта". А тут какой-то Кэррик здесь и сейчас работает за правое дело и у него получается. Очевидно, что припекают булочки.
Ответ ЕгориЙ
Да с чего бы им завидовать ? Я думаю он и Рой Кин желают клубу только самого лучшего и всего лишь желают по-настоящему топового тренера для МЮ. А где его искать - другой вопрос. Пока руководство МЮ не определится с концепцией развития Каррика нужно оставлять. Может он и правда вырастет в топового тренера. Но Невилл всего лишь высказал опасения.Привел сравнения с Сульшером. Логично он рассуждает.
Сульшер взял 2 место с Мю, о таком результате сейчас только мечтать. Интересно кого в принципе он имеет в виду? Это Тен Хаг «молодой и неопытный»? Он там тоже 23 февраля отмечает?
Ответ Михо
Или Рангник. Тоже был юнец не опытный)
Ответ Михо
Если предел МЮ, как у Арсенала, это просто хорошо играть и попадать в первую четверку, тогда да, он был хорошим тренером. Но все же великие клубы — это не только хорошая игра, но и значимые трофеи. Впрочем, на безрыбье и рак рыба, пусть будут даже незначимые трофеи, тоже годится.
Логика не понятна. Если не получилось у сульшера, ведь он игрок Мю в прошлом, так на основании что Каррик тоже игрок Мю в прошлом можно априори делать вывод что и Каррика не получится?

В мю были большие Ван Гал, Моуриньо, нельзя сказать что они преуспели в мю. Большие - не преуспели! По логике Невила новый большой тоже должен не преуспеть
Ответ Диман5454
И что теперь, закрываться чтоли?)
Ответ Диман5454
У Сульшера не получилось оправдать ожидания , но он был лучше всех последующих тренеров клуба , а про то что Керрик мозг было известно еще во времена игроком в МЮ. Думаю что у бывших игроков слегка прикипает тк Майкл был одним из любимчиков Сафа, а тут выходит что Саф в нем был прав
Сульшер показывал результат и был постоянный прогресс до момента прихода в команду примадонны
При Сульшере, вроде, 2 место заняли. Лучший результат в постфергюсоновскую эпоху. И вообще: проблема "МЮ" не в тренерах, а в ужасном управлении.
Ответ ArnoNeputevy
При Сульшере, вроде, 2 место заняли. Лучший результат в постфергюсоновскую эпоху. И вообще: проблема "МЮ" не в тренерах, а в ужасном управлении.
Маур тоже брал 2 место
Ответ Макс Голубцов
Маур тоже брал 2 место
Но только с отвратительной игрой, токсичной атмосферой и постоянными скандалами.
Главное чтоб Гарри Невилла не назначили главным тренером, вот это будет угроза вылететь в Чемпионшип, помним Валенсию.
Гарри пора бы уже заткнуться.
Вопрос в том, кто в данный момент эти лучшие доступные тренеры?
То есть два сезона в топ-4 это уже провал, понятненько))

Наверное после такого в МЮ должны перестать слушать этого товарища))
он не против ?) а его мнение владельцы учитывают при назначении тренера ???😁 какие они все высокомерные.....
