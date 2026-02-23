Лисандро не сыграет с «Эвертоном». Защитник «МЮ» мог повредить икроножную мышцу и выбыть на 1-2 недели (The Athletic)

Лисандро Мартинес не сыграет с «Эвертоном» из-за повреждения.

Защитник «Манчестер Юнайтед » Лисандро Мартинес пропустит сегодняшний матч против «Эвертона » из-за предполагаемой травмы икроножной мышцы.

Аргентинец вернулся после девятимесячного перерыва в ноябре, восстановившись после травмы передней крестообразной связки левого колена. Он выходил в стартовом составе в последних девяти матчах в Премьер-лиге.

В «Юнайтед» надеются, что 28-летний игрок пропустит всего одну-две недели.

Травма Мартинеса может привести к тому, что в стартовом составе его заменит Лени Йоро или Эйден Хевен.

«МЮ» сыграет в гостях с «Эвертоном» в 27-м туре АПЛ в 23:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.