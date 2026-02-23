Лисандро не сыграет с «Эвертоном». Защитник «МЮ» мог повредить икроножную мышцу и выбыть на 1-2 недели (The Athletic)
Лисандро Мартинес не сыграет с «Эвертоном» из-за повреждения.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес пропустит сегодняшний матч против «Эвертона» из-за предполагаемой травмы икроножной мышцы.
Аргентинец вернулся после девятимесячного перерыва в ноябре, восстановившись после травмы передней крестообразной связки левого колена. Он выходил в стартовом составе в последних девяти матчах в Премьер-лиге.
В «Юнайтед» надеются, что 28-летний игрок пропустит всего одну-две недели.
Травма Мартинеса может привести к тому, что в стартовом составе его заменит Лени Йоро или Эйден Хевен.
«МЮ» сыграет в гостях с «Эвертоном» в 27-м туре АПЛ в 23:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Пишут, что только эту игру пропустит, а там кто знает, печально конечно, что Лича такой травматичный(
Хорошо если 1-2 недели, а то вон о Де Лиге совсем забыли.
Вот вот, тоже писали поначалу что ничего серьезного, а он уже сколько отсутствует
Ну что за дела… не играют толком когда только травмироваться успевают… еще и Йоро поставили, лучше уж Хевена…
Защитник топовый ,но хрустальный
