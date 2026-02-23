Фонсека о вручении Премии мира ФИФА Трампу: «Позор. Он не думает о людях, только о деньгах. Те из нас, кто любит футбол, предпочли бы, чтобы ЧМ-2026 прошел не в США»

Фонсека о Премии мира ФИФА у Трампа: позор, он не думает о людях.

Главный тренер «Лиона » Паулу Фонсека осудил политику президента США Дональда Трампа .

Ранее португальский тренер осудил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро вооруженными силами США, а также высказывался в поддержку Палестины в конфликте с Израилем.

– Вы осуждаете внешнюю политику Дональда Трампа. Считаете ли вы, что европейские страны должны отказаться от участия в следующем чемпионате мира, который пройдет в США?

– Я не знаю. Правда в том, что те из нас, кто любит футбол, предпочли бы, чтобы чемпионат мира проходил в другом месте. Не в США, не сейчас.

Позиция американского президента – забывать, игнорировать самых обездоленных, самых слабых, думать о своих экономических интересах. Американский президент не думает о людях. Он думает только о деньгах.

Я не знаю, является ли футбол лучшим способом протеста против этого, но есть вещи, которые для меня неприемлемы.

– В декабре прошлого года ему вручили Премию мира ФИФА.

– Знаете, что я почувствовал, когда увидел это? Стыд. Это так печально. Футбол этого не заслуживает. Это позор, – заявил Фонсека в интервью L’Équipe.

