  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фонсека о вручении Премии мира ФИФА Трампу: «Позор. Он не думает о людях, только о деньгах. Те из нас, кто любит футбол, предпочли бы, чтобы ЧМ-2026 прошел не в США»
57

Фонсека о вручении Премии мира ФИФА Трампу: «Позор. Он не думает о людях, только о деньгах. Те из нас, кто любит футбол, предпочли бы, чтобы ЧМ-2026 прошел не в США»

Фонсека о Премии мира ФИФА у Трампа: позор, он не думает о людях.

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека осудил политику президента США Дональда Трампа.

Ранее португальский тренер осудил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро вооруженными силами США, а также высказывался в поддержку Палестины в конфликте с Израилем.

– Вы осуждаете внешнюю политику Дональда Трампа. Считаете ли вы, что европейские страны должны отказаться от участия в следующем чемпионате мира, который пройдет в США?

– Я не знаю. Правда в том, что те из нас, кто любит футбол, предпочли бы, чтобы чемпионат мира проходил в другом месте. Не в США, не сейчас.

Позиция американского президента – забывать, игнорировать самых обездоленных, самых слабых, думать о своих экономических интересах. Американский президент не думает о людях. Он думает только о деньгах.

Я не знаю, является ли футбол лучшим способом протеста против этого, но есть вещи, которые для меня неприемлемы.

– В декабре прошлого года ему вручили Премию мира ФИФА.

– Знаете, что я почувствовал, когда увидел это? Стыд. Это так печально. Футбол этого не заслуживает. Это позор, – заявил Фонсека в интервью L’Équipe.

Фонсека перед 9-месячным баном за крик на судью говорил комиссии Лиги 1 о переживаниях из-за ссоры Трампа с Зеленским

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17097 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Михаил Большаков
logoФИФА
logoДональд Трамп
Политика
logoЧМ-2026
logoПаулу Фонсека
logoЛион
logoлига 1 Франция
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все верно сказал
Ответ Vyacheslav Markosyan
Все верно сказал
Но лично он теперь чемпионат в штатах пропускает)
Ответ Vyacheslav Markosyan
Все верно сказал
Левак ничего другого и не мог сказать
Delta Force — уже вылетела за ним ♠️
фонсеке пора бы заключить сделку иначе будет все плохо
И этот человек поддерживает кокаинового Зелю, который продолжает войну ради собственного обогащения и которому реально плевать на людей.
Феерическое лицемерие
Ответ Alex1893
И этот человек поддерживает кокаинового Зелю, который продолжает войну ради собственного обогащения и которому реально плевать на людей. Феерическое лицемерие
У него вроде жена украинка. Он явно по другому не может.
Ответ Ssss Ssss
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Уже была вроде информация, что Чм переносят в Армению
Ответ Дядя ТУРА
Уже была вроде информация, что Чм переносят в Армению
Да, перенесли, только чемпионат Мира по нардам
Ответ Дядя ТУРА
Уже была вроде информация, что Чм переносят в Армению
На фоне горы Арарат играть нельзя !
Это покушение на территориальную целостность Турции !
При всем согласии относительно Трампа, США - не его игрушка, и ЧМ-26 - не посвящен самолюбованию Трампа. Как и ОИ-14, ЧМ-18 не были посвящены Путину, хотя все было обустроено именно так. Но такие моменты быстро забываются, а вот спортивные события, атмосфера и торжества - остаются в памяти надолго.
Ответ Marcus-light
При всем согласии относительно Трампа, США - не его игрушка, и ЧМ-26 - не посвящен самолюбованию Трампа. Как и ОИ-14, ЧМ-18 не были посвящены Путину, хотя все было обустроено именно так. Но такие моменты быстро забываются, а вот спортивные события, атмосфера и торжества - остаются в памяти надолго.
«Было обустроено именно так» - это как? Приплетение засчитано, но тема не раскрыта.
Ответ Arhikira
«Было обустроено именно так» - это как? Приплетение засчитано, но тема не раскрыта.
Надо вычислить его и покарать !
А почему у португальского тренера интересуются вопросами внешней политики США? Готовится нападение на Португалию? Покажут откуда?)
Ответ MosFzz
А почему у португальского тренера интересуются вопросами внешней политики США? Готовится нападение на Португалию? Покажут откуда?)
А почему Энрике спрашивают про Винисиуса? Время такое.
Просто кому-то хватает ума промолчать, а кто-то начинает проповедовать, как будто мнение Фонсеки что-то значит
Ответ Фанат Дзюбы
А почему Энрике спрашивают про Винисиуса? Время такое. Просто кому-то хватает ума промолчать, а кто-то начинает проповедовать, как будто мнение Фонсеки что-то значит
А по-твоему сказать что-то против нацизма - нормальному человеку должно быть западло?
Ну молодчина прям, смело. Сейчас мало кто на блондина с красным галстуком рот открывают, все слои элиты и все политики дают ему дань, даже Инфантино не удержался и вручил тому премию фифа. Дональд Трамп это нынешний Дон Корлеоне из того фильма крестный отец, некоторые чуть ли ни руки ему целуют, и опускают глаза вниз когда с ним разговаривают. Даже по некоторым замашкам видно, будто Трамп подражает главному герою первой части крёстного отца. 😄✊
Ответ Владимир Владимирович
Ну молодчина прям, смело. Сейчас мало кто на блондина с красным галстуком рот открывают, все слои элиты и все политики дают ему дань, даже Инфантино не удержался и вручил тому премию фифа. Дональд Трамп это нынешний Дон Корлеоне из того фильма крестный отец, некоторые чуть ли ни руки ему целуют, и опускают глаза вниз когда с ним разговаривают. Даже по некоторым замашкам видно, будто Трамп подражает главному герою первой части крёстного отца. 😄✊
Ага, был бы молодчина, если б сам высказался. Но в этой "речи" аж прям слышится хэканье жены его, предки которой даже море выкапывали. Любовь зла, даже жаль этого добряка.
Ответ DVS1
Ага, был бы молодчина, если б сам высказался. Но в этой "речи" аж прям слышится хэканье жены его, предки которой даже море выкапывали. Любовь зла, даже жаль этого добряка.
Лучше бы себя пожалел. Когда в голове голоса чудятся, то тут только серьёзное лечение поможет.
В Ираке можно провести, в Ливии. Фонсека, согласился бы?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
МОК решил, что Инфантино не нарушил правила политической нейтральности. Глава ФИФА посетил «Совет мира» Трампа и надел бейсболку с надписью «США»
22 февраля, 10:48
«Вмешательство Трампа в дела ЧМ – худшее, что случилось с ФИФА». Блаттер о президенте США
22 февраля, 06:06
Блаттер о вручении Премии мира ФИФА Трампу: «Мы никогда такого не видели. Никто не встал и не сказал, что этот цирк надо прекратить. Превращение футбола в политику непостижимо»
21 февраля, 21:16
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
16 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
27 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
40 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
4 минуты назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
22 минуты назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
22 минуты назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
37 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
50 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
Рекомендуем