«Торино» уволил Барони после одной победы в 8 матчах Серии А и назначил Д’Аверсу
«Торино» назначил Д′Аверсу главным тренером вместо Барони.
«Торино» объявил об увольнении главного тренера клуба Марко Барони.
Вместо него итальянский клуб назначил Роберто Д′Аверсу. Ранее 50-летний специалист возглавлял «Эмполи», «Лечче», «Сампдорию» и «Парму».
После 26 туров «Торино» занимает в Серии А 15-е место, набрав 27 очков. В восьми последних матчах лиги клуб одержал одну победу – над «Лечче» (1:0).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Торино»
