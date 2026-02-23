Лофтус-Чик пропустит 8 недель после перелома альвеолярного отростка челюсти. Хавбек «Милана» успешно прооперирован

«Милан» рассказал о сроках восстановления Лофтус-Чика после травмы челюсти.

«Милан» объявил, что полузащитник Рубен Лофтус-Чик пропустит около 8 недель.

На 8-й минуте матча 26-го тура Серии А (0:1) Лофтус-Чик столкнулся с голкипером «Пармы» Эдоардо Корви в момент, когда тот выбивал мяч кулаком после подачи Алексиса Салемакерса в штрафную. Англичанин упал на газон, после чего покинул поле на носилках, ему зафиксировали шею. Впоследствии стало известно, что у Лофтус-Чика перелом альвеолярной кости .

«Милан » сообщает, что у Рубена Лофтус-Чика перелом альвеолярного отростка челюсти (часть верхней челюсти, несущая на себе зубы – Спортс’‘).

Сегодня игроку провели операцию, которая прошла успешно. Рубен в хорошем состоянии, и он уже выписан из больницы.

Предполагаемый срок восстановления составляет около восьми недель», – говорится в сообщении «россонери».

