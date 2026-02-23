  • Спортс
  Лофтус-Чик пропустит 8 недель после перелома альвеолярного отростка челюсти. Хавбек «Милана» успешно прооперирован
Лофтус-Чик пропустит 8 недель после перелома альвеолярного отростка челюсти. Хавбек «Милана» успешно прооперирован

«Милан» рассказал о сроках восстановления Лофтус-Чика после травмы челюсти.

«Милан» объявил, что полузащитник Рубен Лофтус-Чик пропустит около 8 недель.

На 8-й минуте матча 26-го тура Серии А (0:1) Лофтус-Чик столкнулся с голкипером «Пармы» Эдоардо Корви в момент, когда тот выбивал мяч кулаком после подачи Алексиса Салемакерса в штрафную. Англичанин упал на газон, после чего покинул поле на носилках, ему зафиксировали шею. Впоследствии стало известно, что у Лофтус-Чика перелом альвеолярной кости.

«Милан» сообщает, что у Рубена Лофтус-Чика перелом альвеолярного отростка челюсти (часть верхней челюсти, несущая на себе зубы – Спортс’‘).

Сегодня игроку провели операцию, которая прошла успешно. Рубен в хорошем состоянии, и он уже выписан из больницы.

Предполагаемый срок восстановления составляет около восьми недель», – говорится в сообщении «россонери».

Страшный нокаут Лофтус-Чика: получил в челюсть и выбыл на несколько месяцев

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Милана»
Отвратительная травма.
Помнится, лежал в челюстно-лицевой хирургии со сломанной челюстью и месяц питался через трубочку.. Бог мой, как же я не любил всех этих посетителей соседей по палате с этими вечными яблочками, апельсинками, курочкой и прочими ништяками)
здоровья парню
Пожелаем быстрого выздоровления!
Рекомендуем