Мейра о Дзюбе: «Не удивлен, что он еще играет – похоже на Роналду, который этим горит. Артем продолжит ощущать положительные эмоции от футбола, надеюсь»
Фернанду Мейра: Дзюба напоминает Роналду желанием продолжать играть в футбол.
Экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра сравнил форварда «Акрона» Артем Дзюбу с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Я не удивлен тому, что Дзюба еще играет. Всегда фантастически наблюдать за игрой футболиста, который играет так долго, насколько возможно.
Это похоже на Роналду, такая же история. Роналду – необычный футболист, но он все равно еще играет, горит игрой. Я счастлив, что Дзюба все еще увлечен футболом. Надеюсь, что он продолжит ощущать положительные эмоции от игры», – сказал Мейра.
Контракт 37-летнего Дзюбы с «Акроном» действует до конца сезона. Соглашение 41-летнего Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2027 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
