Оби Микел о критике празднования Винисиуса в матче с «Бенфикой»: «Безумие, в нем нет ничего плохого. Это как-то оправдывает расизм? Скоро будет правило о том, как праздновать темнокожим?»
Бывший полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микел выступил в поддержку вингера «Реала» Винисиуса Джуниора.
На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил арбитру Франсуа Летексье, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной», игру приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом. Сегодня УЕФА временно отстранил Престианни.
«Разговоры в духе «ну, Винисиусу не следовало так праздновать» – это безумие. Скоро появится правило о том, как должны праздновать темнокожие, так, что ли?
[Празднование] как-то оправдывает то, что из самой глубины нутра был вытащен расизм, что Винисиуса так назвали? Только из-за того, что вам не понравилось его празднование?
Посмотрите на празднование Винисиуса. В нем не было ничего плохого, абсолютно ничего. Он просто немного потанцевал у углового флажка», – заявил Оби Микел в своем подкасте.
УЕФА отстранил Престианни на матч с «Реалом». Чтобы избежать нового скандала с Винисиусом
Но актуально
1. Возьмите справку с синдромом Туретта.
2. Можете говорить Винисиусу что он негр, хоть каждую минуту.
3. Профит.