  • Оби Микел о критике празднования Винисиуса в матче с «Бенфикой»: «Безумие, в нем нет ничего плохого. Это как-то оправдывает расизм? Скоро будет правило о том, как праздновать темнокожим?»
Оби Микел о критике празднования Винисиуса в матче с «Бенфикой»: «Безумие, в нем нет ничего плохого. Это как-то оправдывает расизм? Скоро будет правило о том, как праздновать темнокожим?»

Оби Микел о критике празднования Винисиуса: безумие, это не оправдывает расизм.

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микел выступил в поддержку вингера «Реала» Винисиуса Джуниора.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил арбитру Франсуа Летексье, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной», игру приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом. Сегодня УЕФА временно отстранил Престианни.

«Разговоры в духе «ну, Винисиусу не следовало так праздновать» – это безумие. Скоро появится правило о том, как должны праздновать темнокожие, так, что ли?

[Празднование] как-то оправдывает то, что из самой глубины нутра был вытащен расизм, что Винисиуса так назвали? Только из-за того, что вам не понравилось его празднование?

Посмотрите на празднование Винисиуса. В нем не было ничего плохого, абсолютно ничего. Он просто немного потанцевал у углового флажка», – заявил Оби Микел в своем подкасте.

То есть показывать совокупление с угловым флажком считается нормальным? А назвать человека обезьяной за такое поведение- нет?
То есть показывать совокупление с угловым флажком считается нормальным? А назвать человека обезьяной за такое поведение- нет?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Оказывается уже доказали что это был расизм, как удобно все работает у них
Оказывается уже доказали что это был расизм, как удобно все работает у них
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Его уже отстранили, так что не примет
Почему-то к празднованиям Роналдиньо ни у кого не было вопросов. Может оттого , что он никогда и никого не провоцировал в отличие от нытика из реала?
Почему-то к празднованиям Роналдиньо ни у кого не было вопросов. Может оттого , что он никогда и никого не провоцировал в отличие от нытика из реала?
Казалось бы,в команде есть еще Мбаппе, Камавинга, Тчуамени, Рюдигер, Алаба, но прилетает все время Винисиусу. По идее, можно предположить, что, может, дело в Винисиусе, но нет. Это слишком сложно)
Почему-то к празднованиям Роналдиньо ни у кого не было вопросов. Может оттого , что он никогда и никого не провоцировал в отличие от нытика из реала?
Роналдиньо был единственным таким в 21 веке, футбол был другим, соц сети не раскручивали каждый эпизод по всем сайтам и пабликам. Много причин, почему к нему не было вопросов, но сравнивать Роналдиньо с кем-либо еще - признак довольно узкого мышления.
Очередной темнокожий бывший игрок защищает Винисиуса...
Очередной темнокожий бывший игрок защищает Винисиуса...
Они не расисты, но объединены цветом кожи)
Скорее скоро появится правило, что белые не должны праздновать голы, а после гола преклонять колено перед черным одноклубником
Почему он сам, оби микел , так не праздновал и не вызывал у публики неуважение? Прям какая то Планета черных получается, по счёту сбился, какая серия
Почему он сам, оби микел , так не праздновал и не вызывал у публики неуважение? Прям какая то Планета черных получается, по счёту сбился, какая серия
Культовый французский роман ,, Планета обезьян ‘’ автор Пьер Буль , 1963 год .
Но актуально
Культовый французский роман ,, Планета обезьян ‘’ автор Пьер Буль , 1963 год . Но актуально
По ней фильм снят?!
Лайфхак с церемонии "Бафта". Записывайте и передайте Престиани.

1. Возьмите справку с синдромом Туретта.
2. Можете говорить Винисиусу что он негр, хоть каждую минуту.
3. Профит.
Если ты так празднуешь вызывающе, будь готов, что тебя оскорбят и унизят. Вини просто нытик и всё.
Тогда вообще можно любого важного игрока соперника просто так обвинить в расизме , чтоб его дисквальнули. Ладно станцевал , но это не надо делать с угловым флажком на котором изображена эмблема другого клуба!
А причем тут празднования именно чернокожими? Или типа только черный так причиндалами трясти может? Микел сам получается расист, раз делит людей по цвету кожи?
