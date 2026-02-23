Оби Микел о критике празднования Винисиуса в матче с «Бенфикой»: «Безумие, в нем нет ничего плохого. Это как-то оправдывает расизм? Скоро будет правило о том, как праздновать темнокожим?»

Оби Микел о критике празднования Винисиуса: безумие, это не оправдывает расизм.

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микел выступил в поддержку вингера «Реала » Винисиуса Джуниора.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни . Бразилец заявил арбитру Франсуа Летексье, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной», игру приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом. Сегодня УЕФА временно отстранил Престианни.

«Разговоры в духе «ну, Винисиусу не следовало так праздновать» – это безумие. Скоро появится правило о том, как должны праздновать темнокожие, так, что ли?

[Празднование] как-то оправдывает то, что из самой глубины нутра был вытащен расизм, что Винисиуса так назвали? Только из-за того, что вам не понравилось его празднование?

Посмотрите на празднование Винисиуса. В нем не было ничего плохого, абсолютно ничего. Он просто немного потанцевал у углового флажка», – заявил Оби Микел в своем подкасте.

УЕФА отстранил Престианни на матч с «Реалом». Чтобы избежать нового скандала с Винисиусом