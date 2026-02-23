  • Спортс
  Кандидат в президенты «Барсы» Сирия об обвинении в отмывании денег: «Я устал от судебных тяжб, клубу постоянно наносят ущерб. Надеюсь, его репутация не пострадает»
Кандидат в президенты «Барселоны» Марк Сирия отреагировал на обвинения руководства клуба в отмывании денег при заключении договоров с инвесторами. Сообщалось, что жалобу в Национальный суд Испании подал один из сосьос каталонского клуба.

Сирия о «Барселоне»: я устал от постоянных судебных тяжб клуба.

Кандидат в президенты «Барселоны» Марк Сирия отреагировал на обвинения руководства клуба в отмывании денег при заключении договоров с инвесторами. Сообщалось, что жалобу в Национальный суд Испании подал один из сосьос каталонского клуба. 

Воспитанник «Барсы» и лидер «Движения 42» заявил, что не полностью осведомлен о содержании жалобы, помимо того, что было опубликовано в СМИ, но выразил беспокойство в отношении имиджа клуба.

«Надеюсь, «Барселона» не столкнется с трудностями и не пострадает. Я устал от постоянных судебных тяжб. Все, на что я надеюсь и чего желаю, это чтобы репутация «Барселоны» осталась незапятнанной.

Мне надоело видеть, как представители клуба постоянно входят в суд и выходят оттуда. Клубу постоянно наносят ущерб. Надеюсь, наша репутация и честь не пострадают», – заявил Сирия.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoЛа Лига
logoБарселона
деньги
бизнес
Марк Сирия
