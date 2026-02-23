  • Спортс
  Сергей Юран: «В СССР люди лучше знали, что их ждет в плане цен на продукты – они не росли каждые полгода. Сейчас не так – платежку открываешь, а там такие цифры, елки-палки»
218

Сергей Юран: «В СССР люди лучше знали, что их ждет в плане цен на продукты – они не росли каждые полгода. Сейчас не так – платежку открываешь, а там такие цифры, елки-палки»

Сергей Юран: в СССР люди лучше знали, что их ждет в плане цен на продукты.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран считает, что во времена СССР люди лучше понимали, какие цены их ждут.

– Часто обсуждаете тему [цен и пенсий] дома?

– Как и у всех, на кухне частенько заходят такие разговоры, когда гостим у кого-то или приезжаем к родственникам. Хочешь не хочешь, всегда про это будешь разговаривать.

Всегда прихожу к выводу о том, что в советское время люди лучше знали, что их ждет в плане цен на продукты. Я сужу по своим родителям, царствие им небесное. Они уверенно себя чувствовали на пенсии, таких шараханий, как сейчас, не было. Цены не росли каждый год или полгода, все примерно понимали и знали, на что им жить.

А сейчас совсем не так, конечно – платежку открываешь после Нового года, а там такие цифры, елки-палки. Глаза не то что на лоб, на затылок лезут, – заявил Юран.

Сергей Юран: «От цен иногда глаза на лоб лезут. Пенсионеров очень жалко. У нас средняя пенсия где-то 15-20 тысяч – коммуналка, зайти в магазин, в аптеку, все. Должна быть тысяч 50 минимум»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Юран
logoпремьер-лига Россия
Политика
деньги
218 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Проблема нынешней власти в том, что они берут худшее от совка (ограничение, запреты , отсутствие выборов) и смешивают это с худшими чертами капитализма (постоянный рост цен, бешенные ЖКХ, неконтролируемая миграционная политика и тд).
Уж если вы заново хотите всех под колпак загнать, то хотя бы социалку делайте. На деле получается что снег с декабря вывезти не могут со дворов, больницы и роддома закрывают, и уж про пенсионный возраст молчу. И при этом самолет советской разработки уже лет пять не могут воссоздать. Не что-то НОВОЕ сделать, а вернуть технологии 40 летней давности.
Ответ Пашка Донофф
Проблема нынешней власти в том, что они берут худшее от совка (ограничение, запреты , отсутствие выборов) и смешивают это с худшими чертами капитализма (постоянный рост цен, бешенные ЖКХ, неконтролируемая миграционная политика и тд). Уж если вы заново хотите всех под колпак загнать, то хотя бы социалку делайте. На деле получается что снег с декабря вывезти не могут со дворов, больницы и роддома закрывают, и уж про пенсионный возраст молчу. И при этом самолет советской разработки уже лет пять не могут воссоздать. Не что-то НОВОЕ сделать, а вернуть технологии 40 летней давности.
Комментарий удален модератором
Ответ Виктор
Комментарий удален модератором
Понятно. Надо не бухтеть?
От чего это цены начали улетать в космос последние 4 года, интересно?🤔что то может произошло ровно 4 года назад?
Ответ Верховный Лорд
От чего это цены начали улетать в космос последние 4 года, интересно?🤔что то может произошло ровно 4 года назад?
Комментарий скрыт
Ответ Верховный Лорд
От чего это цены начали улетать в космос последние 4 года, интересно?🤔что то может произошло ровно 4 года назад?
Комментарий скрыт
Что-то, видимо, произошло и продолжает происходить, что цены выросли.
Что, мы не знаем, но в СССР было лучше, да. Вот в этом все дело.
Ответ U
Что-то, видимо, произошло и продолжает происходить, что цены выросли. Что, мы не знаем, но в СССР было лучше, да. Вот в этом все дело.
Комментарий скрыт
Ответ Runaldos
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
В СССР проблем с ценами не было. Были проблемы с тем, что на эти цены купить. Кто не жил тогда, тот не поймет, а кто жил, тому объяснять не надо. Вроде товарищ даже застой по возрасту почти зацепил, похоже, с родителями все хорошо было, в очереди за колбасой и маслом не стоял. И за молоком для двоих детей, сцуко.
Ответ papadok
В СССР проблем с ценами не было. Были проблемы с тем, что на эти цены купить. Кто не жил тогда, тот не поймет, а кто жил, тому объяснять не надо. Вроде товарищ даже застой по возрасту почти зацепил, похоже, с родителями все хорошо было, в очереди за колбасой и маслом не стоял. И за молоком для двоих детей, сцуко.
Комментарий скрыт
Ответ Django Joker
Комментарий скрыт
Не знаю в каком регионе Вы жили. Выстоять в очереди и мы могли. Вот только привозили эту колбасу чуть ли не раз в месяц у нас, и этот момент еще нужно поймать. Ну а насчет молока просто глупость, нет никакой проблемы купить лучше, чем было тогда. Ну и наверно Вам не приходилось искать дефицитные лекарства, там и очереди не было, только блат.
А при крепостном праве не знали проблем с безработицей. А сейчас-то вон сокращение за сокращением....
34 года уже СССР нет, Юран только сейчас стал делать открытия, что там было по-другому?
Но неплохо бы помнить, что эта стабильность тоже имела свою оборотную сторону.
Цены не росли на продукты, росли очереди за ними...
Ответ Ковид 07.10.52
Цены не росли на продукты, росли очереди за ними...
В самом конце 80-х?
Да, искусственно
Ответ ten Hag
В самом конце 80-х? Да, искусственно
Эту байку для вас придумали поклонники погибшего социализма .
смех смехом, а цены реально улетели, недавно обратил внимание сколько стоит обычный бисквитный рулет всегда был самым дешевым 20-30 рублей а сейчас сразу 70
Ответ Алексей Александрович
смех смехом, а цены реально улетели, недавно обратил внимание сколько стоит обычный бисквитный рулет всегда был самым дешевым 20-30 рублей а сейчас сразу 70
а до 2008 норм цены были, да и до 2014
Ответ Okaka
а до 2008 норм цены были, да и до 2014
Да
В Новочеркасске в 1962 очень ожидаемо цены не выросли
Государственное регулирование цен в СССР напрямую связано с постоянным дефицитом. В конце существования Союза уже при введении рыночных инструментов советская власть до последнего сопротивлялась либерализации цен и это стало одним из гвоздей в крышку гроба режима.
Юран, вот тебе ещё идея. В первобытном обществе вообще магазинов и коммуналки не было. Оленя убил, поел свежего мяса, надел свежую одежду и ничего не заплатил. Красота )))
Ответ aslvowk@mail.ru
Юран, вот тебе ещё идея. В первобытном обществе вообще магазинов и коммуналки не было. Оленя убил, поел свежего мяса, надел свежую одежду и ничего не заплатил. Красота )))
Ты видимо в платёжки не заглядываешь ? Слуги оплачивают ?
