Сергей Юран: «В СССР люди лучше знали, что их ждет в плане цен на продукты – они не росли каждые полгода. Сейчас не так – платежку открываешь, а там такие цифры, елки-палки»
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран считает, что во времена СССР люди лучше понимали, какие цены их ждут.
– Часто обсуждаете тему [цен и пенсий] дома?
– Как и у всех, на кухне частенько заходят такие разговоры, когда гостим у кого-то или приезжаем к родственникам. Хочешь не хочешь, всегда про это будешь разговаривать.
Всегда прихожу к выводу о том, что в советское время люди лучше знали, что их ждет в плане цен на продукты. Я сужу по своим родителям, царствие им небесное. Они уверенно себя чувствовали на пенсии, таких шараханий, как сейчас, не было. Цены не росли каждый год или полгода, все примерно понимали и знали, на что им жить.
А сейчас совсем не так, конечно – платежку открываешь после Нового года, а там такие цифры, елки-палки. Глаза не то что на лоб, на затылок лезут, – заявил Юран.
Уж если вы заново хотите всех под колпак загнать, то хотя бы социалку делайте. На деле получается что снег с декабря вывезти не могут со дворов, больницы и роддома закрывают, и уж про пенсионный возраст молчу. И при этом самолет советской разработки уже лет пять не могут воссоздать. Не что-то НОВОЕ сделать, а вернуть технологии 40 летней давности.
Что, мы не знаем, но в СССР было лучше, да. Вот в этом все дело.
34 года уже СССР нет, Юран только сейчас стал делать открытия, что там было по-другому?
Но неплохо бы помнить, что эта стабильность тоже имела свою оборотную сторону.
Да, искусственно