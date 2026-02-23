Сергей Юран: «В СССР люди лучше знали, что их ждет в плане цен на продукты – они не росли каждые полгода. Сейчас не так – платежку открываешь, а там такие цифры, елки-палки»

Сергей Юран: в СССР люди лучше знали, что их ждет в плане цен на продукты.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран считает, что во времена СССР люди лучше понимали, какие цены их ждут.

– Часто обсуждаете тему [цен и пенсий] дома?

– Как и у всех, на кухне частенько заходят такие разговоры, когда гостим у кого-то или приезжаем к родственникам. Хочешь не хочешь, всегда про это будешь разговаривать.

Всегда прихожу к выводу о том, что в советское время люди лучше знали, что их ждет в плане цен на продукты. Я сужу по своим родителям, царствие им небесное. Они уверенно себя чувствовали на пенсии, таких шараханий, как сейчас, не было. Цены не росли каждый год или полгода, все примерно понимали и знали, на что им жить.

А сейчас совсем не так, конечно – платежку открываешь после Нового года, а там такие цифры, елки-палки. Глаза не то что на лоб, на затылок лезут, – заявил Юран.

