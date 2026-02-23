Йоро лишили водительских прав на полгода за превышение скорости в 2,5 раза. Защитник «МЮ», на Porsche отвозивший друга на вокзал, оштрафован на 666 фунтов

Йоро из «МЮ» лишили водительских прав на срок в 6 месяцев.

Защитник «Манчестер Юнайтед » Лени Йоро был лишен водительских прав на шесть месяцев за превышение скорости.

В конце августа 20-летний игрок ехал по пригороду Манчестера на своем Porsche Cayenne GTS стоимостью 170 000 фунтов. Футболист передвигался со скоростью более 112 км/ч, что было зафиксировано камерой. Вдоль этого участка дороги расположены жилые дома, а также средняя школа и спортивный клуб.

Согласно судебным документам, французский защитник ехал почти в 2,5 раза быстрее разрешенной скорости. Йоро признал свою вину.

Помимо лишения водительских прав, игрок был оштрафован на 666 фунтов, а также обязан выплатить 120 фунтов судебных издержек и 266 фунтов компенсации в магистратском суде Крю.

Адвокаты, представляющие интересы Йоро, принесли извинения от его имени, настаивая на том, что дорога была свободна и футболист «спешил отвезти друга на железнодорожную станцию».