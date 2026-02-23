  • Спортс
  • Йоро лишили водительских прав на полгода за превышение скорости в 2,5 раза. Защитник «МЮ», на Porsche отвозивший друга на вокзал, оштрафован на 666 фунтов
Йоро из «МЮ» лишили водительских прав на срок в 6 месяцев.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро был лишен водительских прав на шесть месяцев за превышение скорости.

В конце августа 20-летний игрок ехал по пригороду Манчестера на своем Porsche Cayenne GTS стоимостью 170 000 фунтов. Футболист передвигался со скоростью более 112 км/ч, что было зафиксировано камерой. Вдоль этого участка дороги расположены жилые дома, а также средняя школа и спортивный клуб.

Согласно судебным документам, французский защитник ехал почти в 2,5 раза быстрее разрешенной скорости. Йоро признал свою вину.

Помимо лишения водительских прав, игрок был оштрафован на 666 фунтов, а также обязан выплатить 120 фунтов судебных издержек и 266 фунтов компенсации в магистратском суде Крю.

Адвокаты, представляющие интересы Йоро, принесли извинения от его имени, настаивая на том, что дорога была свободна и футболист «спешил отвезти друга на железнодорожную станцию».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoЛени Йоро
происшествия
автомобили
деньги
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Красный дьявол" оштрафован на 666 фунтов.Английский юмор.
Ответ Фут.Боль
"Красный дьявол" оштрафован на 666 фунтов.Английский юмор.
И на 6 месяцев лишили прав
Намного дешевле вышло бы отправить друга на Делюкс такси за свой счёт и купить в придачу на дорожку упаковку пиво от Fuller’s)
Ответ Alex.K71
Намного дешевле вышло бы отправить друга на Делюкс такси за свой счёт и купить в придачу на дорожку упаковку пиво от Fuller’s)
Если про поезд правда то не успел бы
Ответ DroDmit11
Если про поезд правда то не успел бы
А если бы сбили кого: и друг не успел бы, и сам бы сел...
666 футов? Это не может быть совпадением)
нам бы такие правила!
В Скотланд Ярде правит сатана!
