  Тренер «Буде» Кнутсен о критике искусственного поля норвежской команды: «Не очень умны те, кто слишком много думает о холоде и прочем. «Ман Сити» даже не упоминал поле»
21

Тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен ответил на критику искусственного поля на домашнем стадионе норвежской команды.

После поражения в первом матче раунда плей-офф (1:3) «Интер» пожаловался в УЕФА, а тренер «нерадзурри» Кристиан Киву отмечал состояние поля «Аспмюры» после игры.

«Ничего не могу поделать [с разговорами в Италии о поле стадиона «Буде-Глимт»]. Важно сосредоточиться на том, на что мы можем повлиять.

«Манчестер Сити» [после выездного поражения со счетом 1:3] даже не упомянул поле, они нас просто похвалили. Теперь на выезде играем мы, теперь будет непривычный для нас тип поля.

На мой взгляд, те, кто слишком много думает о холоде и прочем, не очень умны. Если вы хотите показать хорошую игру, о таком думать не стоит», – заявил Кнутсен.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Даниэле Мари в X
21 комментарий
Всё таки большинство игроков привыкли играть на натуральном газоне.
Ответ Lavinka
Всё таки большинство игроков привыкли играть на натуральном газоне.
Безусловно. Есть команды, которые привыкли играть на широком поле. Есть, которым нужен мокрый газон. Задача априори более слабого соперника - лишить комфорта в рамках правил.
Ну и в целом, я сомневаюсь, что Интер хотел бы играть в Будэ на натуральном газоне в феврале, учитывая в каком он бы был состоянии.
Ответ Lavinka
Всё таки большинство игроков привыкли играть на натуральном газоне.
Сейчас такие новые искусственные поля, что разницы нету особой
А ведь Кнутсен не играл в футбол.
Сейчас есть нормальные газоны на синтетике(по сравнению с синтетикой 10х годов), а в Буде поляна такое чувство синтетика годов 10х, там видно по отскокам и как игроки проскальзывали местами.
Завтра увидим уже Буде на натуральном газоне.
Ответ Виктор Воробьев
Сейчас есть нормальные газоны на синтетике(по сравнению с синтетикой 10х годов), а в Буде поляна такое чувство синтетика годов 10х, там видно по отскокам и как игроки проскальзывали местами. Завтра увидим уже Буде на натуральном газоне.
Видели уже на Рияд Метрополитано
Ответ bolat_kz
Видели уже на Рияд Метрополитано
Справедливости ради качество поля на метрополитано на тот момент тоже было не очень
вам вообще запретить бы выступать в Европе.только деревенские команды до сих пор на пластмассе играют.
Ответ Predator87
вам вообще запретить бы выступать в Европе.только деревенские команды до сих пор на пластмассе играют.
Спартак на Кубке Содружества всех рвал на пластмассе
А с чего это в профиле Кнутсена фото Каррагера?
Не понимаю почему им разрешают на нем играть. Наверняка в норвегии есть одно нормальное поле
