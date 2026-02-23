Тренер «Буде» Кнутсен о критике искусственного поля норвежской команды: «Не очень умны те, кто слишком много думает о холоде и прочем. «Ман Сити» даже не упоминал поле»
Тренер «Буде» Кнутсен о критике искусственного поля: «Ман Сити» не жаловался.
Тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен ответил на критику искусственного поля на домашнем стадионе норвежской команды.
После поражения в первом матче раунда плей-офф (1:3) «Интер» пожаловался в УЕФА, а тренер «нерадзурри» Кристиан Киву отмечал состояние поля «Аспмюры» после игры.
«Ничего не могу поделать [с разговорами в Италии о поле стадиона «Буде-Глимт»]. Важно сосредоточиться на том, на что мы можем повлиять.
«Манчестер Сити» [после выездного поражения со счетом 1:3] даже не упомянул поле, они нас просто похвалили. Теперь на выезде играем мы, теперь будет непривычный для нас тип поля.
На мой взгляд, те, кто слишком много думает о холоде и прочем, не очень умны. Если вы хотите показать хорошую игру, о таком думать не стоит», – заявил Кнутсен.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Даниэле Мари в X
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну и в целом, я сомневаюсь, что Интер хотел бы играть в Будэ на натуральном газоне в феврале, учитывая в каком он бы был состоянии.
Завтра увидим уже Буде на натуральном газоне.