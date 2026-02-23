Тренер «Буде» Кнутсен о критике искусственного поля норвежской команды: «Не очень умны те, кто слишком много думает о холоде и прочем. «Ман Сити» даже не упоминал поле»

Тренер «Буде» Кнутсен о критике искусственного поля: «Ман Сити» не жаловался.

Тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен ответил на критику искусственного поля на домашнем стадионе норвежской команды.

После поражения в первом матче раунда плей-офф (1:3) «Интер » пожаловался в УЕФА, а тренер «нерадзурри» Кристиан Киву отмечал состояние поля «Аспмюры» после игры.

«Ничего не могу поделать [с разговорами в Италии о поле стадиона «Буде-Глимт »]. Важно сосредоточиться на том, на что мы можем повлиять.

«Манчестер Сити » [после выездного поражения со счетом 1:3] даже не упомянул поле, они нас просто похвалили. Теперь на выезде играем мы, теперь будет непривычный для нас тип поля.

На мой взгляд, те, кто слишком много думает о холоде и прочем, не очень умны. Если вы хотите показать хорошую игру, о таком думать не стоит», – заявил Кнутсен.