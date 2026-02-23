Агкацев о вывихе пальца с «Махачкалой»: «Мог сделать операцию, но гарантий не дали. Был бы ровный палец для эстетики, мне это не сильно нужно. Мне сделали перчатки со сдвоенным пальцем, удобно»

Агкацев о травме пальца: сам вправлял, мне сделали специальные перчатки.

Вратарь «Краснодара » Станислав Агкацев в интервью Спортсу’‘ рассказал о вывихе пальца в прошлом сезоне.

Агкацев заявлял , что сломал палец, отбив пенальти на 101-й минуте в матче Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо » (3:2).

– Почему травма произошла именно тогда?

– Возможно, слабое место: в детстве я ломал этот палец в двух местах.

Плюс в момент удара Агаларова мне было все равно, как я сгруппируюсь и приземлюсь, думал только о том, чтобы отбить удар. Переусердствовал, зажался и воткнулся пальцем в траву. Вся жизнь промелькнула перед глазами.

– Очень больно?

– Первый раз – очень больно.

– Говоришь, будто у тебя в этом уже большой опыт.

– Да, на первой же неделе летних сборов вывихнул тот же палец.

В конце прошлого сезона я обматывал два пальца. К июню вроде бы стало получше, подумал: «Всю жизнь буду мотать, что ли?» Не замотал – и на первой же тренировке вывихнул палец, хотя был обычный удар, поймал мяч ладонью. Видимо, давление оказалось слишком большим – и все заново. Но второй раз вправлять уже не больно – по-моему, даже сам вправил.

Теперь живу с этим. Могу спать, задеть пальцем подушку – и новый вылет. Просыпаешься – вправляешь.

– Осенью ты говорил, что планируешь операцию.

– Да, хотел сделать ее зимой, летал в Москву на консультацию. Мне сказали, что будет длительное восстановление, из-за которого я пропущу часть сборов. Мне это не понравилось, но я бы пошел на это, если бы мне дали гарантию, что после операции и реабилитации все будет в порядке. Мне такой гарантии никто не дал. Если ее нет, зачем делать операцию? Был бы ровный палец для эстетики, но мне это не сильно нужно.

– Теперь мотать два пальца до конца карьеры?

– Мне сделали специальные перчатки со сдвоенным пальцем. В них уже играл в последнем туре против ЦСКА (3:2). Это удобно – после Махачкалы у меня рука так распухла, что не лезла в перчатку, – сказал Агкацев.

