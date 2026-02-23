Лапорта о деле Негрейры: «Были консультации по судьям, что тогда было вполне допустимо. 72 года начальниками арбитров были сосьос или сотрудники «Реала»

Лапорта о деле Негрейры: 72 года начальниками арбитров были люди из «Реала».

Кандидат в президенты «Барселоны» и бывший глава клуба Жоан Лапорта ответил на вопрос о «деле Негрейры».

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Это были консультации по судьям, что в то время было вполне допустимо.

[У некоторых] есть заинтересованность в затягивании этого процесса, хотя это и нецелесообразно. 72 года начальниками судей были сосьос или сотрудники «Реала», – заявил Лапорта.

Советник Лапорты о «деле Негрейры»: «Большинство президентов комитета судей были сосьос «Реала». Иногда тот, кто жалуется больше всех, должен жаловаться меньше остальных»

Экс-президент «Барсы» Росель о Негрейре: «Он не имел никакого веса в CTA. Влияние имеет президент комитета – в последние годы это всегда были болельщики «Реала»

Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными