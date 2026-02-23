  • Спортс
  • Лапорта о деле Негрейры: «Были консультации по судьям, что тогда было вполне допустимо. 72 года начальниками арбитров были сосьос или сотрудники «Реала»
42

Кандидат в президенты «Барселоны» и бывший глава клуба Жоан Лапорта ответил на вопрос о «деле Негрейры».

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Это были консультации по судьям, что в то время было вполне допустимо.

[У некоторых] есть заинтересованность в затягивании этого процесса, хотя это и нецелесообразно. 72 года начальниками судей были сосьос или сотрудники «Реала», – заявил Лапорта.

Советник Лапорты о «деле Негрейры»: «Большинство президентов комитета судей были сосьос «Реала». Иногда тот, кто жалуется больше всех, должен жаловаться меньше остальных»

Экс-президент «Барсы» Росель о Негрейре: «Он не имел никакого веса в CTA. Влияние имеет президент комитета – в последние годы это всегда были болельщики «Реала»

Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
42 комментария
Такое впечатление, что у Лапорты тоже длинные выхи…..
Ответ Михо
Такое впечатление, что у Лапорты тоже длинные выхи…..
Комментарий скрыт
Ответ Михо
Такое впечатление, что у Лапорты тоже длинные выхи…..
Мы ржали над этими аргументами от местных сектантов-школьников
А тут Лапорта на полном серьёзе это говорит 🤣
Всё понятно. Негрейре платили, чтобы их честно судили.
Ответ Роман
Всё понятно. Негрейре платили, чтобы их честно судили.
Звучит слегка комично, но я бы не исключал, что это где-то недалеко от правды. Меня бы тоже утомило десятилетиями конкурировать с клубом, который не только начал сорить деньгами и собирать всех звёзд в свою команду, а ещё и судью в каждом матче двенадцатым игроком регистрировал.
Ловко он стрелки кидает, прям как болелы Барсы на спортсе)
Ответ f0rmoceft
Ловко он стрелки кидает, прям как болелы Барсы на спортсе)
72 года - фактос!
Ответ fatei4
72 года - фактос!
Враньё, тут даже опровергать нет смысла, достаточно почитать их биографии. Вот Хосе Мария Гарсия-Аранда, например, возглавлял академию судейства Испании при Королевской испанской федерации футбола и вошёл в комитет ФИФА по футболу и в комитет УЕФА по судейству, работал там 8 лет. И вот таких заслуженных людей, больших профессионалов, которых ценили всегда и везде (даже в России он работал) ваш лживый махинатор обвиняет непонятно в чём, его Негрейра подсидел, выкинул и испанского управления судейством и итог всем виден сегодня. И у Ляпорты хватает совести кидать туда камни без каких-либо фактов. Позорище, а не клуб!
И что же консультировали судьи ? Как в футбол играть ?
Ответ Lavinka
И что же консультировали судьи ? Как в футбол играть ?
Учили как правильно нырять и забивать рукой, так, чтобы судьи "не заметили"
Ответ Lavinka
И что же консультировали судьи ? Как в футбол играть ?
Консультировали так, что тренеры не в курсе, сам Лапорта (как в суде сказал) "не помнит / не в теме", знания Негрейры вдруг улётучились сразу как ушёл с должности (и платежи прекратились, стал не нужен он), а при суде так вовсе поймал деменцию дед

Но все чисто, это Мадрид виноват, ага))
Негрейра словил деменцию
>>> 72 года начальниками арбитров были сосьос или сотрудники «Реала»

Ба-дум-тссс
А почему этих отчетов нигде нет и никто их не видел?
Ответ Олег Матвеенко
А почему этих отчетов нигде нет и никто их не видел?
Олежик, дружочек , их передавали в суд и даже печатали в прессе .... но если ты в это время наяривал на Мадрид ТВ это лично к тебе вопросы ....
Вот же ж стрелочник, а вот в Реале..
Комментарий удален модератором
Ответ Верховный Лорд
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Верховный Лорд
Комментарий удален модератором
Вы это как мужеложец официально заявили? 😳
"Это были консультации по судьям"

Для чего? С какого целью? Говорили, что это были доклады для тренеров, чтобы те, в свою очередь, готовили игроков

Но бывшие тренеры Барсы в суде заявили, что не получали никаких докладов.
Отчеты по игрокам были, стали консультации по судьям.
