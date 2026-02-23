Лапорта о деле Негрейры: «Были консультации по судьям, что тогда было вполне допустимо. 72 года начальниками арбитров были сосьос или сотрудники «Реала»
Кандидат в президенты «Барселоны» и бывший глава клуба Жоан Лапорта ответил на вопрос о «деле Негрейры».
В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
«Это были консультации по судьям, что в то время было вполне допустимо.
[У некоторых] есть заинтересованность в затягивании этого процесса, хотя это и нецелесообразно. 72 года начальниками судей были сосьос или сотрудники «Реала», – заявил Лапорта.
А тут Лапорта на полном серьёзе это говорит 🤣
Но все чисто, это Мадрид виноват, ага))
Негрейра словил деменцию
Ба-дум-тссс
Для чего? С какого целью? Говорили, что это были доклады для тренеров, чтобы те, в свою очередь, готовили игроков
Но бывшие тренеры Барсы в суде заявили, что не получали никаких докладов.