РФС увеличил поддержку сборных России до 600 млн рублей в год («СЭ»)
РФС увеличил поддержку сборных России до 600 миллионов рублей.
В 2025 году Российский футбольный союз в полтора раза увеличил поддержку сборных России. Это случилось благодаря сотрудничеству с компанией BetBoom, пишет «Спорт-Экспресс».
Соглашение, подписанное с букмекером в 2024 году, предполагало общую поддержку в размере 1,2 миллиарда рублей на три года (400 миллионов рублей в год).
Однако утверждается, что уже через год контракт был пересмотрен в сторону увеличения финансирования до 600 миллионов рублей в год.
Источник: «Спорт-Экспресс»
А эстонец потерял доход с Динамо….,надо восполнять
Видимо хорошо живет Россия, некуда деньги больше тратить...