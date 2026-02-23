9

РФС увеличил поддержку сборных России до 600 млн рублей в год («СЭ»)

РФС увеличил поддержку сборных России до 600 миллионов рублей.

В 2025 году Российский футбольный союз в полтора раза увеличил поддержку сборных России. Это случилось благодаря сотрудничеству с компанией BetBoom, пишет «Спорт-Экспресс».

Соглашение, подписанное с букмекером в 2024 году, предполагало общую поддержку в размере 1,2 миллиарда рублей на три года (400 миллионов рублей в год).

Однако утверждается, что уже через год контракт был пересмотрен в сторону увеличения финансирования до 600 миллионов рублей в год.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17087 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoсборная России U-20
logoсборная России U-19
Букмекеры
logoсборная России U-17
бизнес
logoсборная России U-21
logoСпорт-Экспресс
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Оно и понятно бьются аки львы.
А эстонец потерял доход с Динамо….,надо восполнять
Ответ Lavinka
а зачем ?
Потому что можно😂
Да наоборот надо сократить эту поддержку, оставить 2 сбора и 2 товарняка в год, смысл играть с Замбиями?
Видимо хорошо живет Россия, некуда деньги больше тратить...
Ответ dreamstep
Да наоборот надо сократить эту поддержку, оставить 2 сбора и 2 товарняка в год, смысл играть с Замбиями? Видимо хорошо живет Россия, некуда деньги больше тратить...
Какая разница если БК всё оплачивает?
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Карпин, ты что ли?
Карпин,это чистой воды Остап Бендер.
"благодаря сотрудничеству с компанией BetBoom" - о, это получается за счёт страдающих лудоманией граждан ? Откуда же в нищей, как нам говорят наши либеральцы, стране у бумкекеров столько донатов от граждан ? Или это что, ставят только депутаты и их родственники ? Ну получается граждане спонсируют сборную России, которая их потом развлекает, что ж плохого ? Почему ходить на концерты Киркорова и Шамана - это хорошо, а донатить сборной - плохо ? И те, и другие развлекают, помогают быдлу оторваться от реальности, и погрузиться в нирвану, это же прекрасно, разве нет ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сборная России может сыграть с Буркина-Фасо в марте. РФС направил официальное предложение (Sport24)
19 февраля, 13:59
Гватемала отказалась играть с Россией в марте: «У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Возможно, получится в июне или уже после ЧМ»
17 февраля, 08:55
РФС получил от УЕФА 9,474 млн евро солидарных выплат в сезоне-2024/25
12 февраля, 13:31
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
14 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
25 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
38 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
2 минуты назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
20 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
20 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
35 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
48 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
Рекомендуем