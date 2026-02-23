РФС увеличил поддержку сборных России до 600 млн рублей в год («СЭ»)

РФС увеличил поддержку сборных России до 600 миллионов рублей.

В 2025 году Российский футбольный союз в полтора раза увеличил поддержку сборных России. Это случилось благодаря сотрудничеству с компанией BetBoom, пишет «Спорт-Экспресс».

Соглашение, подписанное с букмекером в 2024 году, предполагало общую поддержку в размере 1,2 миллиарда рублей на три года (400 миллионов рублей в год).

Однако утверждается, что уже через год контракт был пересмотрен в сторону увеличения финансирования до 600 миллионов рублей в год.