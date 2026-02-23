Дмитриев травмировал связки голеностопа в товарищеском матче «Спартака» с «Елимаем»
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев повредил голеностоп.
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что вингер команды Игорь Дмитриев травмировался в товарищеском матче с «Елимаем» (2:1).
«Дмитриев в столкновении с соперником получил повреждение связок голеностопного сустава.
Будет проведено дообследование с последующим лечением. Надеемся на скорейшее восстановление Игоря», – сказал Зеленов.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Дмитриев провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал 4 результативные передачи. Статистика 21-летнего игрока доступна здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
Игорек, здоровья!
Очень жаль! Скорейшего выздоровления.
Здоровья Игорю! Надеюсь, быстро поправится.
Надеюсь тоже, микрохирургия у нас сейчас на уровне, но надеюсь всё обойдётся
Не было печали. Обидно травмироваться перед самым началом. Надеюсь, не очень серьёзно. Ведь после столкновения ещё сыграл несколько минут. В любом случае, скорейшего восстановления.
Он с Сочи мачт все равно из-за карточки пропускает.
Тут вообще матч с Сочи могут все пропустить. Уверен, будет вопрос о резервном поле поднят
Ты выздоравливай, Игорь
Казахи играли откровенно грубо. Игорю скорейшего восстановления.
Казахи играли как костоломы
Игорю здоровья. Скорейшего восстановления и в бой.
Так, блэт
Обидно за парня. Набирал игровое время, давал результативные действия, прогрессировал в первой части сезона. Быстрого восстановления без рецидивов!
Здоровья парню! Жаль, если долго не будет в строю.
