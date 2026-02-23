Дмитриев травмировал связки голеностопа в товарищеском матче «Спартака» с «Елимаем»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев повредил голеностоп.

Руководитель пресс-службы «Спартака » Дмитрий Зеленов рассказал, что вингер команды Игорь Дмитриев травмировался в товарищеском матче с «Елимаем » (2:1).

«Дмитриев в столкновении с соперником получил повреждение связок голеностопного сустава.

Будет проведено дообследование с последующим лечением. Надеемся на скорейшее восстановление Игоря», – сказал Зеленов.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Дмитриев провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал 4 результативные передачи. Статистика 21-летнего игрока доступна здесь .