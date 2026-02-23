  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитриев травмировал связки голеностопа в товарищеском матче «Спартака» с «Елимаем»
22

Дмитриев травмировал связки голеностопа в товарищеском матче «Спартака» с «Елимаем»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев повредил голеностоп.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что вингер команды Игорь Дмитриев травмировался в товарищеском матче с «Елимаем» (2:1).

«Дмитриев в столкновении с соперником получил повреждение связок голеностопного сустава.

Будет проведено дообследование с последующим лечением. Надеемся на скорейшее восстановление Игоря», – сказал Зеленов.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Дмитриев провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал 4 результативные передачи. Статистика 21-летнего игрока доступна здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoИгорь Дмитриев
logoпремьер-лига Россия
logoтравмы
Дмитрий Зеленов
logoЕлимай
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Игорек, здоровья!
Ответ Димон Бонд
Игорек, здоровья!
Очень жаль! Скорейшего выздоровления.
Здоровья Игорю! Надеюсь, быстро поправится.
Ответ Boobooka
Здоровья Игорю! Надеюсь, быстро поправится.
Надеюсь тоже, микрохирургия у нас сейчас на уровне, но надеюсь всё обойдётся
Не было печали. Обидно травмироваться перед самым началом. Надеюсь, не очень серьёзно. Ведь после столкновения ещё сыграл несколько минут. В любом случае, скорейшего восстановления.
Ответ Evgen Vynokurov
Не было печали. Обидно травмироваться перед самым началом. Надеюсь, не очень серьёзно. Ведь после столкновения ещё сыграл несколько минут. В любом случае, скорейшего восстановления.
Он с Сочи мачт все равно из-за карточки пропускает.
Ответ Spartakus1984
Он с Сочи мачт все равно из-за карточки пропускает.
Тут вообще матч с Сочи могут все пропустить. Уверен, будет вопрос о резервном поле поднят
Ты выздоравливай, Игорь
Казахи играли откровенно грубо. Игорю скорейшего восстановления.
Казахи играли как костоломы
Игорю здоровья. Скорейшего восстановления и в бой.
Обидно за парня. Набирал игровое время, давал результативные действия, прогрессировал в первой части сезона. Быстрого восстановления без рецидивов!
Здоровья парню! Жаль, если долго не будет в строю.
Материалы по теме
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Елимай»
23 февраля, 14:50
Защитник «Спартака» Ву: «Во Франции говорят, что в Москве опасно, но все нормально. Мне борщ очень нравится, водку не пробовал – ни разу в жизни не пил алкоголь, я профессионал»
23 февраля, 11:51
Рыбус о «Спартаке»: «Карседо – испанец, он будет ставить красивый футбол. В этом сезоне за чемпионство уже не поборются, в следующем станут одними из фаворитов при удачных обстоятельствах»
22 февраля, 20:44
