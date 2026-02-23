  • Спортс
  Дмитрий Аленичев: «Я через день был бы на «Матч ТВ», если бы захотел. Но мне это не надо, не люблю публичность. Появляюсь на футбольных мероприятиях по всей стране – это полезнее»
Дмитрий Аленичев: «Я через день был бы на «Матч ТВ», если бы захотел. Но мне это не надо, не люблю публичность. Появляюсь на футбольных мероприятиях по всей стране – это полезнее»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев объяснил, почему нечасто появляется на телевидении.

– Вы, по моим ощущениям, снизили публичную активность. Ветераны же «Зенита» захватили эфир, они во многих ютуб-проектах. Почему не в паблике так же активно, как и они?

– Конечно, если бы я сам этого захотел, был бы через день на «Матч ТВ», на других каналах. Но мне это не надо, не люблю публичность. Футболист должен заниматься саморекламой на поле, а не на телевизионных передачах.

Но появляюсь часто не на телевидении, а на разного рода мероприятиях по всей стране. Это в основном футбольные мероприятия – например, провести мастер-класс с детьми, провести дискуссию на футбольные темы. Считаю, что это более полезно, – сказал Аленичев.

