  Шевалье, проигравший Сафонову конкуренцию в «ПСЖ», может потерять место в сборной и не поехать на ЧМ. Ситуация вратаря «вызвала тревогу» в тренерском штабе Франции (L'Equipe)
95

Шевалье, проигравший Сафонову конкуренцию в «ПСЖ», может потерять место в сборной и не поехать на ЧМ. Ситуация вратаря «вызвала тревогу» в тренерском штабе Франции (L’Equipe)

Роль Сафонова в «ПСЖ» может повлиять на положение Шевалье в сборной Франции.

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье рискует потерять место в составе сборной Франции на чемпионате мира, сообщает L’Equipe. Виной тому стал тот факт, что россиянин Матвей Сафонов выиграл конкуренцию за место основного голкипера команды, выходя на поле во всех матчах с 1 февраля.

Главный тренер парижан Луис Энрике провел ротацию состава на субботний матч Лиги 1 против занимающего последнее место «Меца» (3:0), однако Шевалье снова уступил место Сафонову. Как стало известно L’Equipe, ситуация вызвала тревогу в тренерском штабе сборной Франции.

Утверждается, что, если Шевалье не изменит положение дел в свою пользу, у него очень мало шансов быть вызванным в сборную Франции в марте. Также маловероятно, что Дидье Дешам вызовет 24-летнего вратаря в сборную перед своим последним турниром в качестве тренера команды.

Тренер вратарей французской сборной Франк Равьо в настоящее время следит за Жаном Бюте из «Комо» и Робеном Риссером из «Ланса», которых Дешам ранее ни разу не вызывал в национальную команду.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: GFFN
95 комментариев
Забавно "вызвала тревогу" ... супер Майк номер 1 с отрывом, запасной Самба, а на 3его вратаря вариантов полно из молодежи.
Ответ Jack Traven
Забавно "вызвала тревогу" ... супер Майк номер 1 с отрывом, запасной Самба, а на 3его вратаря вариантов полно из молодежи.
Пусть Мотю берут, он летом свободен 😂😊
Ответ Jack Traven
Забавно "вызвала тревогу" ... супер Майк номер 1 с отрывом, запасной Самба, а на 3его вратаря вариантов полно из молодежи.
Самба, Меньян... Шевалье в этом списке точно лишний.
Я считаю, что единственным адекватным решением в сложившейся ситуации будет замена сборной Франции на сборную России на предстоящем ЧМ)
Ответ Doubler
Я считаю, что единственным адекватным решением в сложившейся ситуации будет замена сборной Франции на сборную России на предстоящем ЧМ)
Эстония будет против
Ответ Моутиньо оформляет 40
Эстония будет против
да блин
Дешам вроде порядочный мужик, не будет он давить на Энрике с целью убрать Матвея из основы. Да и у Энрике главное это клуб, не должен он прогибаться под тренера сборной.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Дешам вроде порядочный мужик, не будет он давить на Энрике с целью убрать Матвея из основы. Да и у Энрике главное это клуб, не должен он прогибаться под тренера сборной.
Ну и еще Энрике, думаю, волнует другая сборная. И внести сумятицу во вратарскую позицию их прямых конкурентов -тоже не плохо😁
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Дешам вроде порядочный мужик, не будет он давить на Энрике с целью убрать Матвея из основы. Да и у Энрике главное это клуб, не должен он прогибаться под тренера сборной.
Комментарий скрыт
Трансфер лавочника и его зарплата < просто увеличит зарплату Доннарруммы
Ответ liverpool and barcelona fan
Трансфер лавочника и его зарплата < просто увеличит зарплату Доннарруммы
Теперь могут Траффорда за полтос взять
Ответ liverpool and barcelona fan
Трансфер лавочника и его зарплата < просто увеличит зарплату Доннарруммы
Доннарумма 2024/2025 в Лиге 1 - 24 матча (4 СМ)
Шевалье 2025/2026 в Лиге 1 - 17 матчей (9 СМ)
PS У Шевалье бывают ошибки, но у Доннаруммы их тоже хватает.
Опять эти русские ломают судьбы европейцев. Очередной пример.
Ответ Evgen Vynokurov
Опять эти русские ломают судьбы европейцев. Очередной пример.
Мы им и границы заново расчертим. А то многие подумали, чтобы это навсегда и данность. А уж про милосердие русского царя и вовсе забыли, особенно те, кого на карте вообще никогда не было.

Придется исправить в некоторых местах.
И вот этого персонажа купили на место Доннаруммы.
Ответ prisnitsyamnechtoyatebya
И вот этого персонажа купили на место Доннаруммы.
Этот персонаж выиграл 2 серии пенальти в сезоне. У Доннаруммы куча ошибок и привозов.
Так и че? Какая разница для Франции как там Шевалье. Меньян первый номер с огромным отрывом. Даже если Шевалье бы и играл, ничего бы не поменялось. В то что с Меньяном что-то случится… Будем честны, это капец как маловероятно, почти невозможно.
Ответ noyneim
Так и че? Какая разница для Франции как там Шевалье. Меньян первый номер с огромным отрывом. Даже если Шевалье бы и играл, ничего бы не поменялось. В то что с Меньяном что-то случится… Будем честны, это капец как маловероятно, почти невозможно.
на случай несчастья с Меньяном есть Самба из Ланса, который уже пару лет держит уровень
Ответ noyneim
Так и че? Какая разница для Франции как там Шевалье. Меньян первый номер с огромным отрывом. Даже если Шевалье бы и играл, ничего бы не поменялось. В то что с Меньяном что-то случится… Будем честны, это капец как маловероятно, почти невозможно.
Вот тут не был бы так уверен. Поскольку Меньян довольно часто (как для своей позиции) выбывает из-за травм в последние сезоны...
Русские атакуют. Не хватало чтобы Сафонов мыл коня в Сене и чтобы в ресторации кричал Бистро, Бистро! 😂😂
Ответ Amalfitano
Русские атакуют. Не хватало чтобы Сафонов мыл коня в Сене и чтобы в ресторации кричал Бистро, Бистро! 😂😂
По старой русской традиции пустит голодного и околевшего французского "шаромыгу" погреться в избу
До сих пор не верится, что Матвей реально выиграл конкуренцию. Невероятно рад за него
Ответ Слушатель Музыки_1116310066
До сих пор не верится, что Матвей реально выиграл конкуренцию. Невероятно рад за него
Пара привозов моментально все изменит, не стоит бросаться утвердительными фразами. А у Моти в Краснодаре они случались.
Ответ овод
Пара привозов моментально все изменит, не стоит бросаться утвердительными фразами. А у Моти в Краснодаре они случались.
Привозы случаются у всех, рано или поздно, главное, чтобы они были очень редкими
"Вряд ли вызовет в качестве тренера команды"

Ясно
Спасибо, Спортс!
Рекомендуем