Шевалье, проигравший Сафонову конкуренцию в «ПСЖ», может потерять место в сборной и не поехать на ЧМ. Ситуация вратаря «вызвала тревогу» в тренерском штабе Франции (L’Equipe)

Роль Сафонова в «ПСЖ» может повлиять на положение Шевалье в сборной Франции.

Вратарь «ПСЖ » Люка Шевалье рискует потерять место в составе сборной Франции на чемпионате мира, сообщает L’Equipe. Виной тому стал тот факт, что россиянин Матвей Сафонов выиграл конкуренцию за место основного голкипера команды, выходя на поле во всех матчах с 1 февраля.

Главный тренер парижан Луис Энрике провел ротацию состава на субботний матч Лиги 1 против занимающего последнее место «Меца» (3:0), однако Шевалье снова уступил место Сафонову. Как стало известно L’Equipe, ситуация вызвала тревогу в тренерском штабе сборной Франции.

Утверждается, что, если Шевалье не изменит положение дел в свою пользу, у него очень мало шансов быть вызванным в сборную Франции в марте. Также маловероятно, что Дидье Дешам вызовет 24-летнего вратаря в сборную перед своим последним турниром в качестве тренера команды.

Тренер вратарей французской сборной Франк Равьо в настоящее время следит за Жаном Бюте из «Комо» и Робеном Риссером из «Ланса », которых Дешам ранее ни разу не вызывал в национальную команду.