  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бабаев о Гонду: «Игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано. Мы пошли навстречу»
24

Бабаев о Гонду: «Игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано. Мы пошли навстречу»

Бабаев о Гонду: игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что нападающий Лусиано Гонду попросил написать на его форме имя, а не фамилию.

– Насколько громкие трансферы готов делать ЦСКА? Был обмен Дивеева, подписание Баринова, приехал защитник «Спортинга» Рейс...

– Что такое громкие трансферы? По мне, вы совершенно правильно сами ответили на вопрос: мы совершили громкие трансферы. Переход Баринова, обмен Гонду на Дивеева, на мой взгляд, подходят под это определение.

– Вы назвали Лусиано именно «Гонду».

– Игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано. Это нормальная практика. Поэтому мы, конечно, пошли навстречу, – сказал Бабаев.

В 2024 году Гонду, тогда игравший за «Зенит», рассказал, почему играет в России без фамилии на футболке: «Обсуждал с «Зенитом», людям здесь комфортнее произносить так. Мне имя на футболке кажется красивее».

«Зенит» и «Матч» называют игрока не Гонду, а Лусиано. Почему?

Сотрудников «Матч ТВ» попросили употреблять «Лусиано» вместо «Гонду». Пресс-служба «Зенита» просила и другие СМИ указывать в материалах имя игрока

Андронов подтвердил, что на «Матч ТВ» запрещали называть Гонду по фамилии: «Все так и было! А еще Миллер издал циркуляр – нельзя говорить «питерцы», только «петербуржцы»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17085 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛусиано Гонду
игровая форма
logoЦСКА
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Бабаев
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
«Благодаря ему в клубе не было ни одного Гонду». 25 лет Гинера в ЦСКА
Смотрю фото с "Аргенитинос хуниорс" - вроде как Gondou написано
Ответ Владимир Владимир
Смотрю фото с "Аргенитинос хуниорс" - вроде как Gondou написано
Очевидно, что ему объяснили с каким словом созвучна фамилия, вот сам уже и просит, чтобы было имя на футболке. Будто это новое что-то. Ананидзе всю дорогу с "Жано" на футболке бегал.
как и Педриньо
Очень громкий трансфер ЦСКА.....
А диктор на стадионе как будет объявлять?
Ответ Юрий Король
А диктор на стадионе как будет объявлять?
Рыжий-бестыжий
Ответ Юрий Король
А диктор на стадионе как будет объявлять?
Лусиано... А зрители кричать "Гонду".
Игрок попросил, потому что вы ему рассказали …
А что будете делать если к вам придёт Педриньо Гонду?
Ответ frankie_Ballenbacher
А что будете делать если к вам придёт Педриньо Гонду?
Дон Педро уже есть в Зените.
Комментарий удален модератором
Ответ SMART789
Комментарий удален модератором
Зенит команда такая что даже слов нет таких за которые не забанят!
Ответ SMART789
Комментарий удален модератором
Зенит - команда дуранов и дельфинов
Можно ещё было лодку нарисовать венецианскую
ну о чём тут можно ещё говорить, он ведь всё доходчиво объяснил... людям здесь комфортнее произносить так
и ключевое слово здесь... людям
а остальные пусть называют его как хотят...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андронов подтвердил, что на «Матч ТВ» запрещали называть Гонду по фамилии: «Все так и было! А еще Миллер издал циркуляр – нельзя говорить «питерцы», только «петербуржцы»
6 февраля, 08:52
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
14 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
25 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
38 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
2 минуты назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
20 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
20 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
35 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
48 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
Рекомендуем