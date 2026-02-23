Бабаев о Гонду: «Игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано. Мы пошли навстречу»

Бабаев о Гонду: игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что нападающий Лусиано Гонду попросил написать на его форме имя, а не фамилию.

– Насколько громкие трансферы готов делать ЦСКА? Был обмен Дивеева, подписание Баринова, приехал защитник «Спортинга» Рейс...

– Что такое громкие трансферы? По мне, вы совершенно правильно сами ответили на вопрос: мы совершили громкие трансферы. Переход Баринова, обмен Гонду на Дивеева, на мой взгляд, подходят под это определение.

– Вы назвали Лусиано именно «Гонду».

– Игрок попросил, чтобы на футболке было размещено имя Лусиано. Это нормальная практика. Поэтому мы, конечно, пошли навстречу, – сказал Бабаев.

В 2024 году Гонду, тогда игравший за «Зенит», рассказал , почему играет в России без фамилии на футболке: «Обсуждал с «Зенитом», людям здесь комфортнее произносить так. Мне имя на футболке кажется красивее».

«Зенит» и «Матч» называют игрока не Гонду, а Лусиано. Почему?

Сотрудников «Матч ТВ» попросили употреблять «Лусиано» вместо «Гонду». Пресс-служба «Зенита» просила и другие СМИ указывать в материалах имя игрока

Андронов подтвердил, что на «Матч ТВ» запрещали называть Гонду по фамилии: «Все так и было! А еще Миллер издал циркуляр – нельзя говорить «питерцы», только «петербуржцы»