«Барса» об обвинении в отмывании денег: «В основе – ложные или сфальсифицированные документы. Клуб будет жестко действовать против СМИ и отдельных лиц за использование ложной информации»

«Барса» об обвинении в отмывании денег: информация основа на ложных документах.

«Барселона» отреагировала на обвинения в отмывании денег при заключении договоров с инвесторами. Как сообщалось ранее в El Periodico, жалобу в Национальный суд Испании подал один из сосьос каталонского клуба.

«В связи с появившейся сегодня в СМИ информацией, ФК «Барселона » заявляет:

1. 15 января 2026 года журналисты двух СМИ и организации под названием «Проект по освещению организованной преступности и коррупции» (OCCRP) связались с клубом для проверки информации и предполагаемых документов, которые могли бы подтвердить или лечь в основу фактов, изложенных в сегодняшней новости.

2. В соответствии с внутренними процедурами, применяемыми клубом, переданная информация была предварительно проанализирована с целью оценки ее достоверности, согласованности и подлинности, с проведением соответствующих внутренних и внешних проверок. В результате этого процесса выяснилось, что информация не соответствует действительности и основана, предположительно, на ложных или сильно сфальсифицированных документах. Поэтому 19 января клуб ответил организации и журналистам, участвовавшим в расследовании, прямо сообщив им, что информация, которую они хотели проверить, на самом деле полностью ложна, и что документы, на которых она основана, несомненно, также являются ложными и/или сфальсифицированными.

3. В связи с этим клуб поблагодарил журналистов, участвовавших в расследовании, за запрос подтверждения информации и одновременно попросил их, зная обстоятельства, воздержаться от публикации статьи, поскольку она явно ложна.

4. По информации клуба, эта ложная информация была предложена различным национальным СМИ. Ни одно из них не опубликовало статью, поскольку имеющиеся доказательства ясно указывают на ее ложный характер.

5. Клуб не располагает подробностями представленного заявления, упомянутого в рассматриваемой статье, хотя опубликованные подробности совпадают с информацией, которую клуб прямо опроверг 19 января 2026 года.

6. После подтверждения достоверности фактов клуб:

– немедленно начнет необходимые юридические действия против указанных сосьос за представление ложного отчета, предоставление ложных документов, клевету и любые другие обстоятельства, которые могут всплыть в отчете;

– настоятельно поручит Дисциплинарному комитету клуба возбудить дело против указанных сосьос, требуя применения к ним самых строгих дисциплинарных мер, независимо от того, будет ли отчет принят или нет;

– изучит необходимые меры, которые должны быть приняты в отношении СМИ, опубликовавшего статью, зная, что заявление основано на ложной информации и не принимая во внимание версию событий, представленную клубом, которая была должным образом получена;

– будет действовать решительно и жестко против СМИ и/или отдельных лиц, которые принимают за данность информацию, впоследствии оказывающуюся ложной.

7. Клуб просит СМИ, как всегда, но особенно во время избирательного процесса, проверять через клуб информацию, которая может негативно повлиять на имидж клуба и кандидатов, прежде чем публиковать ее, а также информацию, которая, как им известно, основана на ложных сведениях.

Кроме того, клуб предоставит Избирательной комиссии всю имеющуюся у нее информацию по этому вопросу, чтобы она могла проверить ситуацию и предупредить кандидатов о последствиях использования ложной информации и новостных сообщений во время избирательного процесса.

«Барселона» сожалеет, что этот вопрос всплыл в разгар избирательного процесса и является ответом на необоснованную попытку изменить демократический процесс, одну из ключевых фундаментальных ценностей клуба, с целью повлиять на суверенитет сосьос «Барселоны» и манипулировать им», – говорится в заявлении каталонского клуба.