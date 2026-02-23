  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» об обвинении в отмывании денег: «В основе – ложные или сфальсифицированные документы. Клуб будет жестко действовать против СМИ и отдельных лиц за использование ложной информации»
30

«Барса» об обвинении в отмывании денег: «В основе – ложные или сфальсифицированные документы. Клуб будет жестко действовать против СМИ и отдельных лиц за использование ложной информации»

«Барса» об обвинении в отмывании денег: информация основа на ложных документах.

«Барселона» отреагировала на обвинения в отмывании денег при заключении договоров с инвесторами. Как сообщалось ранее в El Periodico, жалобу в Национальный суд Испании подал один из сосьос каталонского клуба. 

«В связи с появившейся сегодня в СМИ информацией, ФК «Барселона» заявляет:

1. 15 января 2026 года журналисты двух СМИ и организации под названием «Проект по освещению организованной преступности и коррупции» (OCCRP) связались с клубом для проверки информации и предполагаемых документов, которые могли бы подтвердить или лечь в основу фактов, изложенных в сегодняшней новости.

2. В соответствии с внутренними процедурами, применяемыми клубом, переданная информация была предварительно проанализирована с целью оценки ее достоверности, согласованности и подлинности, с проведением соответствующих внутренних и внешних проверок. В результате этого процесса выяснилось, что информация не соответствует действительности и основана, предположительно, на ложных или сильно сфальсифицированных документах. Поэтому 19 января клуб ответил организации и журналистам, участвовавшим в расследовании, прямо сообщив им, что информация, которую они хотели проверить, на самом деле полностью ложна, и что документы, на которых она основана, несомненно, также являются ложными и/или сфальсифицированными.

3. В связи с этим клуб поблагодарил журналистов, участвовавших в расследовании, за запрос подтверждения информации и одновременно попросил их, зная обстоятельства, воздержаться от публикации статьи, поскольку она явно ложна.

4. По информации клуба, эта ложная информация была предложена различным национальным СМИ. Ни одно из них не опубликовало статью, поскольку имеющиеся доказательства ясно указывают на ее ложный характер.

5. Клуб не располагает подробностями представленного заявления, упомянутого в рассматриваемой статье, хотя опубликованные подробности совпадают с информацией, которую клуб прямо опроверг 19 января 2026 года.

6. После подтверждения достоверности фактов клуб:

– немедленно начнет необходимые юридические действия против указанных сосьос за представление ложного отчета, предоставление ложных документов, клевету и любые другие обстоятельства, которые могут всплыть в отчете;

– настоятельно поручит Дисциплинарному комитету клуба возбудить дело против указанных сосьос, требуя применения к ним самых строгих дисциплинарных мер, независимо от того, будет ли отчет принят или нет;

– изучит необходимые меры, которые должны быть приняты в отношении СМИ, опубликовавшего статью, зная, что заявление основано на ложной информации и не принимая во внимание версию событий, представленную клубом, которая была должным образом получена;

– будет действовать решительно и жестко против СМИ и/или отдельных лиц, которые принимают за данность информацию, впоследствии оказывающуюся ложной.

7. Клуб просит СМИ, как всегда, но особенно во время избирательного процесса, проверять через клуб информацию, которая может негативно повлиять на имидж клуба и кандидатов, прежде чем публиковать ее, а также информацию, которая, как им известно, основана на ложных сведениях.

Кроме того, клуб предоставит Избирательной комиссии всю имеющуюся у нее информацию по этому вопросу, чтобы она могла проверить ситуацию и предупредить кандидатов о последствиях использования ложной информации и новостных сообщений во время избирательного процесса.

«Барселона» сожалеет, что этот вопрос всплыл в разгар избирательного процесса и является ответом на необоснованную попытку изменить демократический процесс, одну из ключевых фундаментальных ценностей клуба, с целью повлиять на суверенитет сосьос «Барселоны» и манипулировать им», – говорится в заявлении каталонского клуба.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17085 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Барселоны»
бизнес
logoЛа Лига
logoБарселона
деньги
болельщики
logoЖоан Лапорта
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Покупают судей, отмывают деньги, нарушают правила лиги... Был ли более мерзкий клуб в истории футбола?
Ответ Green grass
Покупают судей, отмывают деньги, нарушают правила лиги... Был ли более мерзкий клуб в истории футбола?
что с глора Реала взять))ни одного доказательства вины Барсы нет.а там как ты только и дай повод поплакать)
Ответ Green grass
Покупают судей, отмывают деньги, нарушают правила лиги... Был ли более мерзкий клуб в истории футбола?
Ещё и за деньги в койку к врагу ложатся)))
Ух ты как заговорили, сейчас ещё весь мир виноватыми сделают
Один скандал за другим, президент еще в кровать к врагу ложится ради денег, позорнейший клуб
Ответ f0rmoceft
Ух ты как заговорили, сейчас ещё весь мир виноватыми сделают Один скандал за другим, президент еще в кровать к врагу ложится ради денег, позорнейший клуб
не глору Реала что то там про других говорить))у вас играет такой персонаж как Винисиус ,вот за него и отвечайте.а скандалы вокруг Барсы и ни одного доказательства)
Ответ Predator87
не глору Реала что то там про других говорить))у вас играет такой персонаж как Винисиус ,вот за него и отвечайте.а скандалы вокруг Барсы и ни одного доказательства)
Ну винисиус в отличие от вас всех в постель к врагу за деньги не ложится)
Как можно за такой клуб болеть
Ответ Гор Ммм
Как можно за такой клуб болеть
Нужно обладать долей латентности, иметь ярую ненавистью к противнику команды. И верой в исключительность своей правоты.
Тогда ты идеальный кулес.
Ответ Гор Ммм
Как можно за такой клуб болеть
Ты сейчас про Реал
Поправьте, мб я не прав. Но вся эта история началась с того, что сама Барселона подала доки на налоговый вычет с отчета о переводах судейскому комитету. О каких поддельных документах они говорят?)
Ответ VuNePonimaete
Поправьте, мб я не прав. Но вся эта история началась с того, что сама Барселона подала доки на налоговый вычет с отчета о переводах судейскому комитету. О каких поддельных документах они говорят?)
нужно уточнять, прежде чем говорить может быть я не прав)
Покажите документы с Негрейрой. И докажите всем, что остальные ошибаются.
Рычагом их рычагом по хребтам !
не увидел про Переса и Мадрид, пока рано эту картишку разыгрывать?
На воре и шапка горит.
Комментарий удален модератором
Ответ Green grass
Комментарий удален модератором
Удалят. Только про Реал не удаляют.
Ну а когда такому вопросу всплывать? Как раз к выборам самое оно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорту и других боссов «Барсы» обвинил в отмывании денег один из сосьос клуба. Он попросил суд изучить продажу VIP-мест на «Камп Ноу», участие посредника в переговорах с Nike и другие сделки
23 февраля, 12:40
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
14 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
25 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
38 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
2 минуты назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
20 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
20 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
35 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
48 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
Рекомендуем