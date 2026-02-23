Сергей Юран: «От цен иногда глаза на лоб лезут. Пенсионеров очень жалко. У нас средняя пенсия где-то 15-20 тысяч – коммуналка, зайти в магазин, в аптеку, все. Должна быть тысяч 50 минимум»

Сергей Юран: от цен глаза на лоб лезут, пенсионеров жалко.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран поделился мыслями о том, каково жить пенсионерам на фоне роста цен в России.

– Вы недавно вернулись в Россию, пока без клуба – обратили внимание на рост тарифов ЖКХ и цен на продукты?

– Естественно, как тут не заметишь. И коммуналка подросла, и продукты подорожали – иногда аж глаза на лоб лезут. Счета же приходят, можно сравнить прошлогодние и новые – все взлетело.

– Для вас это тоже ощутимо?

– Ну конечно, я же не Абрамович. Есть люди, которые этого и не заметят, но мы-то все видим, понимаем. Хотелось бы, конечно, чтобы цены так не росли. Но что делать… Пенсионеров просто жалко очень.

У нас средняя пенсия в стране где-то 15 тысяч рублей, так? Ну 20. Коммуналка, зайти в магазин, в аптеку – все, ничего не останется. И это за неделю, не за месяц. Прожиточного минимума ни на что не хватит с такими ценами. Всем ведь хочется чего-то вкусненького купить, побаловать себя?

Недавно зашел в обычный продуктовый магазин, увидел цены на рыбу – это неподъемно для пенсионеров. Не говорю уже про икру – вообще космос какой-то. Осетрина, форель – все у нас в стране вылавливается, чем такие цены обусловлены-то?

Пенсионерам очень сложно обеспечить себя нормальными продуктами. Я вот иногда оплачиваю покупки за бабушек-дедушек, когда они на кассе не хотят брать продукты из-за высокой цены. Пробивают колбасу, видят цену, отказываются – прошу взять за мой счет. Так что я все это своими глазами вижу, не просто так говорю.

– Какой должна быть пенсия в идеале?

– Средняя – тысяч 50, минимум. А то и больше. Мы же не должны забывать, что и обувь нужно менять, пальто, что-то еще прикупить. Не носить же одно и то же 10 лет. Коммуналку оплатить уверенно, чтобы после этого хоть что-то осталось. На Черное море хотя бы раз в год съездить – не в гостиницу, но хоть комнатку арендовать. Посчитаем билеты, остальные затраты – тут и говорить нечего. Сложно нашим старшим, очень сложно, – сказал Юран.