  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Юран: «От цен иногда глаза на лоб лезут. Пенсионеров очень жалко. У нас средняя пенсия где-то 15-20 тысяч – коммуналка, зайти в магазин, в аптеку, все. Должна быть тысяч 50 минимум»
218

Сергей Юран: «От цен иногда глаза на лоб лезут. Пенсионеров очень жалко. У нас средняя пенсия где-то 15-20 тысяч – коммуналка, зайти в магазин, в аптеку, все. Должна быть тысяч 50 минимум»

Сергей Юран: от цен глаза на лоб лезут, пенсионеров жалко.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран поделился мыслями о том, каково жить пенсионерам на фоне роста цен в России.

– Вы недавно вернулись в Россию, пока без клуба – обратили внимание на рост тарифов ЖКХ и цен на продукты?

– Естественно, как тут не заметишь. И коммуналка подросла, и продукты подорожали – иногда аж глаза на лоб лезут. Счета же приходят, можно сравнить прошлогодние и новые – все взлетело.

– Для вас это тоже ощутимо?

– Ну конечно, я же не Абрамович. Есть люди, которые этого и не заметят, но мы-то все видим, понимаем. Хотелось бы, конечно, чтобы цены так не росли. Но что делать… Пенсионеров просто жалко очень.

У нас средняя пенсия в стране где-то 15 тысяч рублей, так? Ну 20. Коммуналка, зайти в магазин, в аптеку – все, ничего не останется. И это за неделю, не за месяц. Прожиточного минимума ни на что не хватит с такими ценами. Всем ведь хочется чего-то вкусненького купить, побаловать себя?

Недавно зашел в обычный продуктовый магазин, увидел цены на рыбу – это неподъемно для пенсионеров. Не говорю уже про икру – вообще космос какой-то. Осетрина, форель – все у нас в стране вылавливается, чем такие цены обусловлены-то?

Пенсионерам очень сложно обеспечить себя нормальными продуктами. Я вот иногда оплачиваю покупки за бабушек-дедушек, когда они на кассе не хотят брать продукты из-за высокой цены. Пробивают колбасу, видят цену, отказываются – прошу взять за мой счет. Так что я все это своими глазами вижу, не просто так говорю.

– Какой должна быть пенсия в идеале?

– Средняя – тысяч 50, минимум. А то и больше. Мы же не должны забывать, что и обувь нужно менять, пальто, что-то еще прикупить. Не носить же одно и то же 10 лет. Коммуналку оплатить уверенно, чтобы после этого хоть что-то осталось. На Черное море хотя бы раз в год съездить – не в гостиницу, но хоть комнатку арендовать. Посчитаем билеты, остальные затраты – тут и говорить нечего. Сложно нашим старшим, очень сложно, – сказал Юран.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17084 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
деньги
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Юран
218 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Не побоялся и сказал, как есть.
Он просто не понимает, что одни его заявления противоречат другим. Либо просто хамелеон
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Не побоялся и сказал, как есть.
А что он не побоялся сказать? Может он сказал из-за кого такие цены и пенсии у нас? Он тупо озвучил это как факт. Как будто это просто какое-то природное явление, которое у нас магическим образом произошло.
зп средняя в регионах 50к, на какие пенсии 50к рассчитывать можно вообще 🤣
Ответ gsomeer
зп средняя в регионах 50к, на какие пенсии 50к рассчитывать можно вообще 🤣
эээ ты че телевизор говорит что средняя больше сотки.

неужели телевизор врет?
Ответ gsomeer
зп средняя в регионах 50к, на какие пенсии 50к рассчитывать можно вообще 🤣
Да будет потом средняя пенсия 50к. Просто и коммуналка будет тогда 40
Приехал к друзьям в Хуахин. Это такой спокойный семейный курорт в Таиланде. Так вот, тут много приезжих пенсионеров, прям очень. Семейных пар, возрастной категории 60+ и выше. Иногда сильно выше. И они все могут себе позволить, судя по тому, как тусят по вечерам в ресторанах. Как вы уже догадались, это не российские пенсионеры. Российские оплачивают величие и стратегические задачи, которые непременно будут достигнуты.
Ответ Александр Геронов
Приехал к друзьям в Хуахин. Это такой спокойный семейный курорт в Таиланде. Так вот, тут много приезжих пенсионеров, прям очень. Семейных пар, возрастной категории 60+ и выше. Иногда сильно выше. И они все могут себе позволить, судя по тому, как тусят по вечерам в ресторанах. Как вы уже догадались, это не российские пенсионеры. Российские оплачивают величие и стратегические задачи, которые непременно будут достигнуты.
Комментарий скрыт
Ответ Noken
Комментарий скрыт
Западная Европа, Китай и Япония тут представлены в основном пенсионерами. Но речь не об этом. Мне понравилась фраза про "рыночные экономики". А последние 35 лет в РФ что, социализм? )) Куда-то какие пенсионные накопления перечисляются постоянно. Также интересно послушать, как накопить на старость в теплой стране с зарплаты даже в 100к в регионах. Хотя средняя там пониже будет. Да и в Москве, чтобы что-то накопить, нужен доход от 300к на человека. Что тоже далеко не у всех имеется.
Носить одно и тоже 10 лет? Пффф. У большинства пенсионеров одежда еще советского производства.
Ответ Header
Носить одно и тоже 10 лет? Пффф. У большинства пенсионеров одежда еще советского производства.
Комментарий скрыт
Ответ дон Рэба
Комментарий скрыт
В смысле, ты реально не видел в чём ходят. Ради интереса проведи среди них опрос. Этим пенсионерам, допустим, лет по 70, а носят они, что было куплено в 30 лет, какой-нибудь чехословацкий плащ за приличные деньги. Это, что ты сейчас купишь и будешь носить +40 лет.
Не сойди с ума от правды.
Правительство решило что в великой стране цены тоже должны быть великими.
Ответ Valeriy Komarow
Правительство решило что в великой стране цены тоже должны быть великими.
в сверхдержаве - сверхдержись!
Ответ Valeriy Komarow
Правительство решило что в великой стране цены тоже должны быть великими.
Всё на лжи построено, гнилая конструкция. Коммуналка на 1.7% выросла только, пенс возраст поднимать не будем, конституцию менять нельзя, интернет ограничивать не имеет смысла, ни на кого нападать не собираемся, никаких мобилизаций (вы с ума сошли), и мн.др. Были у России времена и тяжелей, но не было подлей.
Тем, кому сейчас 40 и менее лет, вообще пенсия не светит
Ответ Vakhore
Тем, кому сейчас 40 и менее лет, вообще пенсия не светит
100%
Именно такую пенсию и обещали когда анонсировали пенсионную реформу. Но - как водится - обманули надули кинули за нос поводили) В итоге выбросили 10 возрастов, пенсия практически не увеличилась (если сравнивать с инфляцией)
Ответ Алексaндр Молодкин
Именно такую пенсию и обещали когда анонсировали пенсионную реформу. Но - как водится - обманули надули кинули за нос поводили) В итоге выбросили 10 возрастов, пенсия практически не увеличилась (если сравнивать с инфляцией)
Если сравнить с реальной инфляцией рубля, то пенсия сильно упала, она растёт на 7% в год, семь, Карл!!
Кто виноват? И что делать?
Ответ agentkuper
Кто виноват? И что делать?
Враги кругом, надо сплотиться вокруг лидера, нет времени на раскачку, но мы ещё не начинали.
Ответ agentkuper
Кто виноват? И что делать?
Всё идёт строго по плану и в соответствии с графиком.
Юран, респект.
Ответ stul0vb
Юран, респект.
За что? Он разве назвал имена виновытых в этом и которые у власти уже более четверти века? Друзей ставших миллиардерами но сделавших нищими миллионы людей?
А квартплата 11к за 2х комнатную в Калининграде это норм?? А цены в магазинах, просто ппц... И ещё хотят рождаемость поднимать, хотелось бы , но как??
Ответ Привет от старых штеблет
А квартплата 11к за 2х комнатную в Калининграде это норм?? А цены в магазинах, просто ппц... И ещё хотят рождаемость поднимать, хотелось бы , но как??
Рождаемость это вообще веселая тема.
Во время СВО только и рожать.
Ответ Привет от старых штеблет
А квартплата 11к за 2х комнатную в Калининграде это норм?? А цены в магазинах, просто ппц... И ещё хотят рождаемость поднимать, хотелось бы , но как??
Надо верить в бога и в Кирилла и усиленно молиться им. И сразу возможность заработать появиться. На СВО поедешь . И заработаешь и элитой станешь
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Федор Кудряшов: «Заметил на себе рост цен на продукты и ЖКХ. Это связано с экономикой и инфляцией, чего удивляться? Цены растут, это нормально»
22 февраля, 08:32
Смородская о росте цен: «Очень ощутимо, как тут не заметишь. Много штрафов напридумывали – скоро будут за то, что неправильно дышишь воздухом. Ну, жизнь трудная, что поделать»
20 февраля, 13:39
Байдачный о росте цен на продукты: «У нас всегда виноват Запад, но о своем народе думать надо. Кто-то жирует миллиардами, ездит по Куршевелям. Поражаюсь скотскому отношению»
15 февраля, 13:28
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
14 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
25 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
38 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
2 минуты назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
20 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
20 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
35 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
48 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
Рекомендуем