Лапорта об увольнении Хави: «Это не было импульсивным решением. Он сказал, что «Барса» не будет конкурентоспособна еще 2 года, хотел заменить 10 игроков»
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, претендующий на эту должность на предстоящих выборах, высказался об увольнении Хави с поста главного тренера клуба в 2024 году.
Незадолго до этого Хави согласился продлить контракт с клубом. Появлялась информация, что Лапорта заказал доставку суши на дом, чтобы отметить это событие.
«Нет. Это не было импульсивным решением. Я сказал ему, что хочу больше опыта, что я не уверен, а он ответил, что получил этот опыт в Катаре. В конце концов, я поверил в него, но не все сложилось как следует.
Случай с суши – это просто забавная история. Ситуацию изменили его слова. Я спросил его, верит ли он в команду, и он ответил, что на 100%. Я был удивлен, потому что он не говорил мне этого весь сезон. А потом, две недели спустя, он сказал, что мы не будем конкурентоспособны еще два года. Деку заявил мне, что он хочет заменить десять игроков», – рассказал Лапорта.
Чапи с набором ноунеймов ему чемпионство выиграл, а тот у него айпад забрал.
Ну а про айпады это как всегда забавно )
Что-то мне подсказывает, что работодатель, от которого вы увольняетесь, не разрешит вам забрать какую-либо технику с собой )
С Фликом угадали, конечно, по сути оч повезло
Но местные отрицают, что с Хави увольнение, затем уговоры остаться, затем увольнение когда озвучил то, что все знают - был цирк знатный
Лапорта самый скользкий чел
Не стоит умалять его заслуги.
Вот состав Барсы тогда:
Вратарь: Тер Штеген
Левые защитники: Альба, Маркос Алонсо, Бальде
Центр. защитники: Пике, Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия
Правые защитники: Кунде
Полузащита: Бускетс, Де Йонг, Педри, Кесье, Гави
Нападение: Дембеле, Рафинья, Левандовски, Ферран Торрес.
Где тут дети кроме Бальде и Гави?
А вот эти "ПСЖ вынес, если бы.... " оставьте пожалуйста. Там, как говорил Луис Энрике, Барса в стиле Эйбара играла на выживание, что закономерно закончилось косяком Араухо и отхватом. Хави не верил в этот состав и просил ему купить замену Бускетсу в виде Субименди, а так же заменить чуть ли не всю линию атаки. Я не хейтер Хави, он помог в сложный период, но не надо так упрощать всё
Но то, как при Флике команда мгновенно заиграла с совершенно другим характером, конечно впечатляет.
Хави по идее глядя на это должен был активно чесать репу и осмысливать, как так получилось.
Вот состав Хави в чемпионском сезоне 22/23:
Вратари: Тер Штеген, Пенья
Левые защитники: Альба, Маркос Алонсо, Бальде
Центр. защитники: Пике, Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия
Правые защитники: Кунде
Полузащита: Бускетс, Де Йонг, Педри, Кесье, Гави
Нападение: Дембеле, Рафинья, Левандовски, Ферран Торрес, Депай (отсидел в запасе полгода и ушел зимой)
Никакой толпы школьников в том сезоне не было, и несмотря на это Барса вывезла не за счет доминирующей игры, а за счет очень крутого сезона от Араухо и Тер Штегена.