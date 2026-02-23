Лапорта об увольнении Хави: «Это не было импульсивным решением. Он сказал, что «Барса» не будет конкурентоспособна еще 2 года, хотел заменить 10 игроков»

Лапорта о Хави: его увольнение не было импульсивным, он не верил в команду.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта , претендующий на эту должность на предстоящих выборах, высказался об увольнении Хави с поста главного тренера клуба в 2024 году.

Незадолго до этого Хави согласился продлить контракт с клубом. Появлялась информация, что Лапорта заказал доставку суши на дом, чтобы отметить это событие.

«Нет. Это не было импульсивным решением. Я сказал ему, что хочу больше опыта, что я не уверен, а он ответил, что получил этот опыт в Катаре. В конце концов, я поверил в него, но не все сложилось как следует.

Случай с суши – это просто забавная история. Ситуацию изменили его слова. Я спросил его, верит ли он в команду, и он ответил, что на 100%. Я был удивлен, потому что он не говорил мне этого весь сезон. А потом, две недели спустя, он сказал, что мы не будем конкурентоспособны еще два года. Деку заявил мне, что он хочет заменить десять игроков», – рассказал Лапорта.