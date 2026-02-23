  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта об увольнении Хави: «Это не было импульсивным решением. Он сказал, что «Барса» не будет конкурентоспособна еще 2 года, хотел заменить 10 игроков»
37

Лапорта об увольнении Хави: «Это не было импульсивным решением. Он сказал, что «Барса» не будет конкурентоспособна еще 2 года, хотел заменить 10 игроков»

Лапорта о Хави: его увольнение не было импульсивным, он не верил в команду.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, претендующий на эту должность на предстоящих выборах, высказался об увольнении Хави с поста главного тренера клуба в 2024 году.

Незадолго до этого Хави согласился продлить контракт с клубом. Появлялась информация, что Лапорта заказал доставку суши на дом, чтобы отметить это событие.

«Нет. Это не было импульсивным решением. Я сказал ему, что хочу больше опыта, что я не уверен, а он ответил, что получил этот опыт в Катаре. В конце концов, я поверил в него, но не все сложилось как следует.

Случай с суши – это просто забавная история. Ситуацию изменили его слова. Я спросил его, верит ли он в команду, и он ответил, что на 100%. Я был удивлен, потому что он не говорил мне этого весь сезон. А потом, две недели спустя, он сказал, что мы не будем конкурентоспособны еще два года. Деку заявил мне, что он хочет заменить десять игроков», – рассказал Лапорта.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17084 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoДеку
logoХави
logoвысшая лига Катар
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Капец Лапорта клоун сор из избы выносит))
Чапи с набором ноунеймов ему чемпионство выиграл, а тот у него айпад забрал.
Ответ b_igh
Капец Лапорта клоун сор из избы выносит)) Чапи с набором ноунеймов ему чемпионство выиграл, а тот у него айпад забрал.
Интересно, а когда Хави говорил про финансовую ситуацию в клубе, он «сор из избы выносил» или это как всегда «другое» ?)

Ну а про айпады это как всегда забавно )
Что-то мне подсказывает, что работодатель, от которого вы увольняетесь, не разрешит вам забрать какую-либо технику с собой )
Ответ b_igh
Капец Лапорта клоун сор из избы выносит)) Чапи с набором ноунеймов ему чемпионство выиграл, а тот у него айпад забрал.
100%
С Фликом угадали, конечно, по сути оч повезло

Но местные отрицают, что с Хави увольнение, затем уговоры остаться, затем увольнение когда озвучил то, что все знают - был цирк знатный
Лапорта самый скользкий чел
Хави из руин выиграл чемпионат с детьми. Все эти молодые ребята попали в команду благодаря Хави.
Не стоит умалять его заслуги.
Ответ Мурад Гапизов
Хави из руин выиграл чемпионат с детьми. Все эти молодые ребята попали в команду благодаря Хави. Не стоит умалять его заслуги.
Да ладно с детьми. Я всегда симпатизировал Хави, но это не совсем правда. У него тогда было 4 молодых игрока в команде: Педри, гави, бальде, гави. И то у того же бальде была альтернатива Альба и был Бускетс. Педри уже в том сезоне исполнилось 20. В общем тогда еще были игроки, детьми пришлось играть, когда ушли Альба, бускетс, дембеле
Ответ Мурад Гапизов
Хави из руин выиграл чемпионат с детьми. Все эти молодые ребята попали в команду благодаря Хави. Не стоит умалять его заслуги.
С какими детьми? Кубарси, Ямаль, Фермин в чемпионском сезоне не были игроками первой команды.
Вот состав Барсы тогда:

Вратарь: Тер Штеген
Левые защитники: Альба, Маркос Алонсо, Бальде
Центр. защитники: Пике, Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия
Правые защитники: Кунде
Полузащита: Бускетс, Де Йонг, Педри, Кесье, Гави
Нападение: Дембеле, Рафинья, Левандовски, Ферран Торрес.

Где тут дети кроме Бальде и Гави?
Хави был сыроват. Игра при нём была скучной, несмотрибельной. Но он играл много игр без Педри. А без Педри и барса Флика порой унылая. В общем, рано он пришёл в Барсу, сугубо личное мнение)
Ответ Я Ты
Хави был сыроват. Игра при нём была скучной, несмотрибельной. Но он играл много игр без Педри. А без Педри и барса Флика порой унылая. В общем, рано он пришёл в Барсу, сугубо личное мнение)
Чемпионат он выиграл. ПСЖ в ЛЧ практически уверенно вынес, если б не подстава от Араухо — т.е. в ЛЧ добился бы примерно того же, чего и Флик.
Ответ asemo89
Чемпионат он выиграл. ПСЖ в ЛЧ практически уверенно вынес, если б не подстава от Араухо — т.е. в ЛЧ добился бы примерно того же, чего и Флик.
Чемпионат он выиграл имея состав сильнее нынешнего, где у него на одну позицию левого защитника был выбор между Альбой, Маркосом Алонсо и юным Бальде. И куча побед за счет Араухо и Тер Штегена со счётом 2-1 и 1-0 , да и Левандовски тогда был моложе и более забивным.
А вот эти "ПСЖ вынес, если бы.... " оставьте пожалуйста. Там, как говорил Луис Энрике, Барса в стиле Эйбара играла на выживание, что закономерно закончилось косяком Араухо и отхватом. Хави не верил в этот состав и просил ему купить замену Бускетсу в виде Субименди, а так же заменить чуть ли не всю линию атаки. Я не хейтер Хави, он помог в сложный период, но не надо так упрощать всё
Был бы в целом не против, если бы Хави хоть 2, хоть 5 лет еще дали. С учетом заслуг, которых он добился в Барселоне в качестве игрока. Может своим путём тоже дошел бы до построения сильной команды.
Но то, как при Флике команда мгновенно заиграла с совершенно другим характером, конечно впечатляет.
Хави по идее глядя на это должен был активно чесать репу и осмысливать, как так получилось.
Ответ Alexander One
Был бы в целом не против, если бы Хави хоть 2, хоть 5 лет еще дали. С учетом заслуг, которых он добился в Барселоне в качестве игрока. Может своим путём тоже дошел бы до построения сильной команды. Но то, как при Флике команда мгновенно заиграла с совершенно другим характером, конечно впечатляет. Хави по идее глядя на это должен был активно чесать репу и осмысливать, как так получилось.
Хави бы дали время достаточно, если бы он морально не скис. в третьем сезоне, после травмы Гави все пошло под откос, прессинг перестал работать, из за двух опорников Гюндо и Френки, которые никогда не славились хорошей игрой в обороне, все нагрузки выпали на защитников, а там Крис откровенно проваливался, и все свалился на Араухо, который естественно не выдержал такое давление, присутствие Гави изменил бы все, этот чел в том сезоне шел на показатели Канте в обороне в его период в Челси, но там кресты и все пропало.. Барса морально скис, а там и Хави, травмы Педри еще больше добивали команду. в общем команда психологически поплыла и нужен был импульс, а там вылеты из СКИ и КИ, и позорное поражение ВИльяреалу в лиге.. в итоге чтоб как то дать психологический импульс Хави заявил об уходе, и команда в эмоциональном подъеме выдали 2 месяца шикарных периода, где и продлили самого Хави, но сразу же после первого удара(ПСГ с КК Араухо) команда уже поплыла и вернулась то же болото где и были в январе, а там слив Жироне и Лапорта с Деку именно в тот момент и начали переговоры с Фликом, и как только достигли соглашении с немцем то тут же начали искать повод уволить Хави, который наверняка был в курсе переговоров с Фликом, ив своем вью выдал свою "правду-матку".
Что за случай с суши?
А в чем Лапорта неправ? Хави действительно себя чуть ли Гвардиолой считал, раз думал, что ему под заказ должны всех игроков поставлять. Я не хейтер Хави, я защищал его, он пришёл в сложный период и помог команде, просто зачем люди тут преувеличивают всё?
Вот состав Хави в чемпионском сезоне 22/23:

Вратари: Тер Штеген, Пенья
Левые защитники: Альба, Маркос Алонсо, Бальде
Центр. защитники: Пике, Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия
Правые защитники: Кунде
Полузащита: Бускетс, Де Йонг, Педри, Кесье, Гави
Нападение: Дембеле, Рафинья, Левандовски, Ферран Торрес, Депай (отсидел в запасе полгода и ушел зимой)

Никакой толпы школьников в том сезоне не было, и несмотря на это Барса вывезла не за счет доминирующей игры, а за счет очень крутого сезона от Араухо и Тер Штегена.
Дык, он хотел ещё 2 года поработать. И как трезвый человек понимал, что в этом случае команда ещё 2 года не будет конкурентоспособной.
Игра при Хави была несмотрибельной абсолютно. Был за его уход сразу после чемпионского сезона. Считаю, что он даже пересидел в Барсе. Нужно было Флика ещё на год раньше назначить.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорта о рычагах: «Без них «Барса» бы рухнула. В случае с Суперлигой нам пришлось лечь в постель с врагом – из финансовой необходимости»
23 февраля, 14:56
Лапорта об обвинениях в отмывании денег: «Это делают, чтобы нанести ущерб моим интересам и оклеветать. Мы не можем обнародовать некоторые контракты, у прозрачности есть пределы»
23 февраля, 13:44
Жоан Лапорта: «Социологический мадридизм хотел потопить «Барсу», нас держали за горло. Бартомеу был для них полезным инструментом. Мы спасли клуб»
23 февраля, 10:30
Лапорта приготовил макароны членам своего предвыборного штаба в ресторане, где открыт официальный пункт сбора подписей за экс-президента «Барсы»
22 февраля, 16:00
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
13 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
24 минуты назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
37 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
1 минуту назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
19 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
19 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
34 минуты назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
47 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
Рекомендуем