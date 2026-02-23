«Роналду станет величайшим игроком всех времен независимо от завоевания Кубка мира». Тренер Португалии Мартинес о Криштиану
Тренер Португалии: Роналду будет величайшим игроком и без победы на ЧМ.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что Криштиану Роналду останется в истории как величайший футболист вне зависимости от результатов ЧМ-2026.
«Он станет величайшим игроком всех времен, независимо от того, выиграет он Кубок мира или нет.
Наша ответственность – обеспечить себе наилучшие шансы побороться за него. Этого можно достичь путем анализа, постоянного совершенствования и сохранения того же настроя, который помог нам добиться успеха в Лиге наций», – сказал Мартинес.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
Получается, чтобы Месси признали величайшим, ему нужно выполнить программу Пеле и Марадоны, а Роналду достаточно замыкать с двух метров.
Герд Мюллер > Роналду, а его и в десятку никогда не включают.
А вот в топ 5 вполне.
То же самое как для мамы самый лучший на свете её сын)
1.Эйсебио
2.Руй Кошта
3. Нуну Мендеш
4.Кварежма
5. Витинья
6. Невеш
7.Нани
8. Бебе
9. Паулета
10. Эдер
69. Фигу
169. роналду
он, как минимум, в тройку должен входить 🤷♂️
1. Роже Мила
2. Джереми Нджитап
3. Клод Макелеле
4. Венсан Абубакар
5. Шупо-Мотен
6. Алекс Сонг
7. Эрик Джемба-Джемба
8. Патрик Мбома
9. Карлос Камени
10. Стефан Мбиа
50. Сэми Этоо
200. Килиан Мопе
250. Ригобер Сонг
Что-то Мартинес своим языком сам себя в котел завел...