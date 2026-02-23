  • Спортс
  • «Роналду станет величайшим игроком всех времен независимо от завоевания Кубка мира». Тренер Португалии Мартинес о Криштиану
82

«Роналду станет величайшим игроком всех времен независимо от завоевания Кубка мира». Тренер Португалии Мартинес о Криштиану

Тренер Португалии: Роналду будет величайшим игроком и без победы на ЧМ.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что Криштиану Роналду останется в истории как величайший футболист вне зависимости от результатов ЧМ-2026.

«Он станет величайшим игроком всех времен, независимо от того, выиграет он Кубок мира или нет.

Наша ответственность – обеспечить себе наилучшие шансы побороться за него. Этого можно достичь путем анализа, постоянного совершенствования и сохранения того же настроя, который помог нам добиться успеха в Лиге наций», – сказал Мартинес.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
logoСборная Португалии по футболу
logoЧМ-2026
logoКриштиану Роналду
logoЛига наций УЕФА
психология
logoРоберто Мартинес
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
Не стал и уже не станет. Причём независимо от того, победит ли Португалия на ЧМ.
Ответ Vinnipukh Vinni
Не стал и уже не станет. Причём независимо от того, победит ли Португалия на ЧМ.
Для него будет достижением забить там
Ответ Vinnipukh Vinni
Не стал и уже не станет. Причём независимо от того, победит ли Португалия на ЧМ.
Комментарий скрыт
Вот Роналду повезло. К нему никаких требований, просто нарекли величайшим и всё. От Месси постоянно что-то требуют. То его лупят не так, как Марадону, то он в Англии не играл, то ЧМ надо выиграть, а то и 3, как Пеле, то он должен был поиграть за середняк и выиграть с ним трофеи и т. д.

Получается, чтобы Месси признали величайшим, ему нужно выполнить программу Пеле и Марадоны, а Роналду достаточно замыкать с двух метров.
Ответ Илья Мурашов
Вот Роналду повезло. К нему никаких требований, просто нарекли величайшим и всё. От Месси постоянно что-то требуют. То его лупят не так, как Марадону, то он в Англии не играл, то ЧМ надо выиграть, а то и 3, как Пеле, то он должен был поиграть за середняк и выиграть с ним трофеи и т. д. Получается, чтобы Месси признали величайшим, ему нужно выполнить программу Пеле и Марадоны, а Роналду достаточно замыкать с двух метров.
И пробить в карьере больше всех пенальти и первым забить 1000 голов, этого вполне достаточно, чтобы считаться лучшим в современном футболе, остальное - это напускное для всяких там Месси, Пеле, Марадоны или Зидана, не стоит турнир, вроде ЧМ из 7 каких-то жалких матчей величия Криштиану)
Ответ Илья Мурашов
Вот Роналду повезло. К нему никаких требований, просто нарекли величайшим и всё. От Месси постоянно что-то требуют. То его лупят не так, как Марадону, то он в Англии не играл, то ЧМ надо выиграть, а то и 3, как Пеле, то он должен был поиграть за середняк и выиграть с ним трофеи и т. д. Получается, чтобы Месси признали величайшим, ему нужно выполнить программу Пеле и Марадоны, а Роналду достаточно замыкать с двух метров.
Комментарий скрыт
Если и так и так станет, то зачем его брать?
Ответ Yogurt4Panda
Если и так и так станет, то зачем его брать?
с прыгающим Роналду на бровке проще выиграть чем с ним на поле. а брать его все равно придется. хотя тренер наверно молится чтоб его взять,желательно с травмой и выйти с возможностью на поле только в финале. но они туда не выйдут
В топ 5 дай бог будет
Ответ b_arfa
В топ 5 дай бог будет
Какие ещё топ-5?
Герд Мюллер > Роналду, а его и в десятку никогда не включают.
Ну, если Месси официально признают инопланетянином, то да. Роналду бесспорно входит в топ 3-5 лучших футболистов в истории. Но Месси он все таки уступает, не значительно, но и не мало.
Ответ Prokuror Prokurorov
Ну, если Месси официально признают инопланетянином, то да. Роналду бесспорно входит в топ 3-5 лучших футболистов в истории. Но Месси он все таки уступает, не значительно, но и не мало.
Ни в какие 3-5 он не входит. Человек почти во всех крупных финалах растворился. Вот чем Герд Мюллер его хуже?
Ответ Prokuror Prokurorov
Ну, если Месси официально признают инопланетянином, то да. Роналду бесспорно входит в топ 3-5 лучших футболистов в истории. Но Месси он все таки уступает, не значительно, но и не мало.
В топ 3 точно не входит, там боги игры, ЧЕМПИОНЫ МИРА - Месси, Пеле, Марадона.
А вот в топ 5 вполне.
Мнения одноклубников Рона и тренера его сборной мягко сказать неавторитетно..
То же самое как для мамы самый лучший на свете её сын)
Нарцисс?! Величайшим?! ))))) Ну, в пару к рыжему туповатому Трампу - может быть, что один "величайший", что второй! ))
Лучшие игроки в истории Португалии.
1.Эйсебио
2.Руй Кошта
3. Нуну Мендеш
4.Кварежма
5. Витинья
6. Невеш
7.Нани
8. Бебе
9. Паулета
10. Эдер

69. Фигу
169. роналду
Ответ rigobersong
Лучшие игроки в истории Португалии. 1.Эйсебио 2.Руй Кошта 3. Нуну Мендеш 4.Кварежма 5. Витинья 6. Невеш 7.Нани 8. Бебе 9. Паулета 10. Эдер 69. Фигу 169. роналду
а где Бруну, я не понял?
он, как минимум, в тройку должен входить 🤷‍♂️
Ответ rigobersong
Лучшие игроки в истории Португалии. 1.Эйсебио 2.Руй Кошта 3. Нуну Мендеш 4.Кварежма 5. Витинья 6. Невеш 7.Нани 8. Бебе 9. Паулета 10. Эдер 69. Фигу 169. роналду
Величайший игроки в истории Камеруна
1. Роже Мила
2. Джереми Нджитап
3. Клод Макелеле
4. Венсан Абубакар
5. Шупо-Мотен
6. Алекс Сонг
7. Эрик Джемба-Джемба
8. Патрик Мбома
9. Карлос Камени
10. Стефан Мбиа

50. Сэми Этоо
200. Килиан Мопе
250. Ригобер Сонг
А что нужно, чтобы он стал величайшим? Просто закончить карьеру? Но почему тогда Роналду сейчас не величайший?
Что-то Мартинес своим языком сам себя в котел завел...
Ответ DirkVoid
А что нужно, чтобы он стал величайшим? Просто закончить карьеру? Но почему тогда Роналду сейчас не величайший? Что-то Мартинес своим языком сам себя в котел завел...
Это известный тактический нахваливать Роналду, когда тот находился в их команде, тщеславный воодушевлялся этим очень, а скромного Месси любит весь мир!
Вечно ВТОРОЙ !!!
Ответ G-Dahuzi
Вечно ВТОРОЙ !!!
Даже не третий
Ответ G-Dahuzi
Вечно ВТОРОЙ !!!
Вечно второй в поколении, но вечно 6 в истории
