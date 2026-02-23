«Роналду станет величайшим игроком всех времен независимо от завоевания Кубка мира». Тренер Португалии Мартинес о Криштиану

Тренер Португалии: Роналду будет величайшим игроком и без победы на ЧМ.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что Криштиану Роналду останется в истории как величайший футболист вне зависимости от результатов ЧМ-2026 .

«Он станет величайшим игроком всех времен, независимо от того, выиграет он Кубок мира или нет.

Наша ответственность – обеспечить себе наилучшие шансы побороться за него. Этого можно достичь путем анализа, постоянного совершенствования и сохранения того же настроя, который помог нам добиться успеха в Лиге наций», – сказал Мартинес.